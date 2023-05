Nouvelles MG4 : des évolutions bienvenues, mais un tarif en forte hausse

MG4 : les nouvelles versions 2023 de la voiture électrique abordable arrivent en Allemagne, avec un équipement plus complet, une recharge plus rapide... mais un prix en forte hausse. On fait le point sur cette nouvelle version qui devrait bientôt débarquer en France.

La MG4 est l’une des voitures électriques au meilleur rapport qualité / prix comme nous l’avions constaté lors de notre essai. C’est grâce à cela qu’elle fait partie des voitures électriques les plus vendues en France depuis novembre 2022. Mais son prix devrait fortement augmenter en France, après la première hausse de prix du début d’année 2023.

Jusqu’à 4 000 euros de hausse de prix

Actuellement, en France, il faut respectivement compter 29 990 euros, 33 990 euros et 35 990 euros pour la MG4 en version Standard, Comfort et Luxury hors bonus écologique. En Allemagne, les tarifs viennent d’augmenter euros sur toute la gamme, ce qui donne un prix de départ de 34 989 euros hors bonus, contre 31 989 euros avant cette hausse de prix comme on peut le constater sur un document publié sur le forum Automobile Propre.

Dans le détail, la version Standard est commercialisée 3 000 euros de plus, contre 4 000 euros de plus pour les version Comfort et Luxury. Mais attention, il ne s’agit a priori pas d’une simple hausse de prix. Il s’agit en fait d’une toute nouvelle version, la MG4 2023, qui intègre quelques nouveautés intéressantes comme on peut le voir dans la brochure allemande.

Une recharge bien plus rapide

La première, c’est la vitesse de charge qui évolue fortement, puisqu’il est désormais question d’une recharge en 26 minutes seulement pour la grande batterie de 64 kWh et 37 minutes avec la petite batterie de 51 kWh. Sur la version actuelle, il faut respectivement compter 35 et 40 minutes. Le pic de puissance passe de 117 à 88 kW sur la petite batterie et de 135 à 140 kW sur la grande batterie.

La nouvelle version 2023 de la MG4 intègrent également de nouveaux équipements : 3 appuie têtes arrière ; la conduite à une pédale ; un volant cuir microfibre et chauffant ; des sièges avant chauffants et un essuie glace arrière. Le volant et les sièges chauffants étaient déjà disponibles, mais uniquement en finition Luxury. La pompe à chaleur fait également son apparition dès la finition Comfort au lieu de Luxury. De quoi augmenter l’autonomie en hiver. Des nouvelles jantes de 18 pouces font également leur apparition, de série sur Luxury.

Une autonomie en baisse pour la Luxury ?

L’autonomie de la version Luxury devrait donc diminuer encore un peu, à cause de ses jantes plus grandes et de pneus plus larges. Pour rappel, l’autonomie est actuellement de 435 km sur la Luxury contre 450 km sur la Comfort à cause de la présence du becquet qui nuit à l’aérodynamisme de la voiture. On peut tabler sur un peu plus de 400 km avec cette nouvelle variante Luxury. Est-ce que le planificateur d’itinéraire fera son arrivée sur cette année – modèle 2023 ?

En plus de ces nouvelles MG4 en version 2023, le constructeur chinois a également lancé la commercialisation de la MG4 grande autonomie en Australie. Celle-ci devrait arriver d’ici la fin de l’année en Europe, avec une autonomie de 530 km et un tarif d’environ 40 000 euros. De quoi faire de l’ombre à la Tesla Model 3 Propulsion.

Il faudra attendre encore quelques jours (ou quelques semaines) avant que les MG4 2023 soient commercialisées en France. Il y à fort à parier que les prix augmenteront également, mais on espère que la hausse sera plus faible qu’en Allemagne.

