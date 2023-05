Avril 2023 : le marché automobile français carbure aux voitures électrifiées, voici le classement des électriques

Comparé à une année 2022 plutôt terne, avril 2023 apparaît nettement plus animé. La vitalité du marché est portée par les véhicules électrifiés, qu'ils soient hybrides ou entièrement électriques, suivant une tendance similaire aux mois précédents. Les groupes français Renault et Stellantis rivalisent avec Tesla, tandis que le nouvel arrivant chinois MG se joint à la compétition.

En avril 2023, les immatriculations de voitures neuves en France ont connu une augmentation notable de 22 %, selon AAA Data, par rapport à la même période l’année précédente.

Toutefois, la hausse des taux d’intérêt a affecté les solutions de financement des véhicules, avec les offres locatives telles que la location avec option d’achat (LOA) et la location longue durée (LDD) représentant désormais 51 % des ventes, un chiffre en baisse par rapport à l’année dernière.

Le marché automobile continue d’être stimulé par les véhicules électrifiés, incluant les modèles électriques et hybrides. Les immatriculations de modèles électriques ont enregistré une croissance de 35 %, s’élevant à 17 112 unités et capturant 13 % du marché. De leur côté, les immatriculations de véhicules hybrides ont progressé de 22 % (6 % pour les modèles rechargeables), totalisant 41 807 immatriculations (dont 10 874 pour les rechargeables).

Tesla cède sa première place

Après un mois de mars exceptionnel, Tesla cède sa première place, ce qui s’explique par le fait que la marque américaine réalise généralement ses meilleures performances en fin de trimestre, lorsque les remises sont les plus avantageuses.

Dacia (groupe Renault) reprend le leadership avec la Spring et ses 2 432 exemplaires vendus, suivie de près par Peugeot (groupe Stellantis) avec la 208, voiture électrique la plus vendue en France en 2022. La Fiat 500 (groupe Stellantis) se positionne en troisième place, talonnée par le Tesla Model Y, la voiture la plus vendue en Europe (toutes motorisations confondues) au premier trimestre 2023.

La Mégane E-Tech se hisse à la cinquième place, mais peine à rivaliser avec la Tesla Model 3 depuis la baisse de son prix. La MG4 résiste avec 782 exemplaires écoulés en avril, suivie de la Peugeot e-2008, qui devrait bénéficier d’un rafraîchissement cette année. La Renault Zoé occupe la neuvième place, mettant en évidence l’impatience des consommateurs pour l’arrivée de la Renault 5 E-Tech.

Les constructeurs chinois poursuivent leur expansion sur le marché français en introduisant de nouveaux modèles tels que la BYD E6, l’Atto 3 et la Seres 3. Ces véhicules illustrent la diversification croissante du marché automobile français et l’engouement grandissant pour les véhicules électriques et hybrides.

Classement par AAA Data

Modèle Unités DACIA - SPRING 2 432 PEUGEOT - 208 1 563 FIAT - 500 1 365 TESLA - MODEL Y 1 333 RENAULT - MEGANE-E 1 184 M.G. - MG4 782 PEUGEOT - 2008 638 HYUNDAI - KONA 618 RENAULT - ZOE 567 MINI - MINI 502 VOLKSWAGEN - ID.3 439 OPEL - CORSA 415 TESLA - MODEL 3 389 RENAULT - TWINGO 368 KIA - NIRO 331 VOLKSWAGEN - ID.4 323 SKODA - ENYAQ 250 KIA - EV6 238 M.G. - ZS 233 CITROEN - E-C4 205 AUDI - Q4 E-TRON 187 CUPRA - BORN 183 VOLVO - XC40 170 HYUNDAI - IONIQ 5 160 DS - DS3 CBACK 138 OPEL - MOKKA 128 VOLKSWAGEN - UP 128 FORD - MACH-E 124 MERCEDES - EQA 118 B.M.W. - IX1 113 PEUGEOT - E-RIFTER 95 VOLVO - C40 95 B.M.W. - SERIE 4 92 SMART - FORTWO 90 M.G. - MARVEL R 82 NISSAN - LEAF 77 CITROEN - E-BERLING 61 HYUNDAI - IONIQ 6 58 B.M.W. - IX3 56 PORSCHE - TAYCAN 55 TESLA - MODEL X 55 M.G. - MG5 47 TESLA - MODEL S 47 VOLKSWAGEN - ID.5 47 CITROEN - E-C4 X 46 LEAPMOTOR - T03 46 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 46 MERCEDES - EQB 39 MERCEDES - EQE 39 AUDI - Q8 E-TRON 37 MAZDA - MX-30 34 PEUGEOT - EXPERT 26 MERCEDES - EQS 24 NISSAN - ARIYA 24 B.M.W. - IX 23 MERCEDES - EQV 21 AUDI - E-TRON GT 19 CITROEN - JUMPY 18 SERES - SERES 3 14 AUDI - E-TRON 13 TOYOTA - PROACE 12 MERCEDES - EQC 10 KIA - SOUL 6 RENAULT - KANGOO 6 BYD - ATTO 3 5 HONDA - E 5 B.M.W. - SERIE 7 4 OPEL - ZAFIRA 4 OPEL - COMBO-E 3 TOYOTA - PRO.CITY 3 JAGUAR - I-PACE 2 BYD - E6 1 SMART - FORFOUR 1

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.