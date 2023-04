Voitures électriques en France en mars 2023 : l’ascension de Tesla et des marques chinoises

Au cours du mois de mars 2023, les ventes de véhicules électriques en France connaissent une croissance significative. Tesla domine le marché avec une avance importante, cependant, les constructeurs chinois s'implantent avec vigueur et gagnent du terrain.

Le marché automobile français connaît une nouvelle embellie avec une hausse de 24 % des immatriculations de voitures neuves en mars 2023 (par rapport à mars 2022), selon AAA Data. Les voitures électriques poursuivent leur ascension, les constructeurs chinois gagnent du terrain grâce à des prix compétitifs et le marché de l’occasion continue de décliner.

Les immatriculations de voitures électriques ont augmenté de 54 %, représentant désormais 17 % du marché. La motorisation diesel recule tandis que les hybrides (30 %, + 32 % de progression) et essences progressent.

Malgré les critiques formulées à l’égard des voitures hybrides rechargeables (9 %, +34 % de progression), cette catégorie de véhicules continue d’afficher une croissance notable. Les consommateurs apprécient la flexibilité offerte par ces modèles qui combinent l’énergie électrique et les carburants traditionnels, permettant de réduire les émissions de CO₂ sans craindre la limite d’autonomie des véhicules 100 % électriques.

Parmi les voitures électriques les plus vendues, Tesla connaît la plus forte croissance sur le marché français, avec 8 710 immatriculations en mars 2023, suivi de Peugeot, Renault et Dacia. Le constructeur chinois MG se classe en cinquième position. Au total, sept acteurs chinois sont présents sur le marché électrifié français.

Beaucoup de constructeurs chinois

Le constructeur chinois MG, avec 1 475 immatriculations et une augmentation de 161 %, se rapproche de Fiat, qui occupe la cinquième position avec 2 022 immatriculations et une hausse de 29 %.

Bien que les volumes ne soient pas encore considérables pour tous, les constructeurs chinois occupent beaucoup de place. Concernant les véhicules électriques, on retrouve, en plus de MG, des marques telles que Volvo, détenue par le groupe chinois Geely (367 unités), Leap Motor (19), Aiways (10), Seres (9) et BYD, qui fait ses débuts sur le marché ce mois-ci (1). Du côté des voitures hybrides, Lynk & Co (294 unités) connaît également une progression remarquable avec la 01.

