La Tesla Model Y ridiculise les voitures électriques et thermiques en Europe, la preuve avec ces chiffres

Avec 71 683 unités vendues en Europe, la Tesla Model Y est la voiture la plus vendue en Europe au 1er trimestre, loin devant les modèles thermiques. Le SUV électrique est suivi par la Model 3, qui domine de loin les Volkswagen ID.3 et ID.4.

Tout semble rouler pour Tesla depuis quelques mois, et la situation difficile que la marque a traversé l’an dernier en Chine et aux Etats-Unis semble désormais être loin derrière elle. Et ça, on le doit notamment à sa politique tarifaire très agressive, alors que la firme a réduit à plusieurs reprises les prix de ses Model 3 et Model Y, ainsi que de ses Model S et Model X. Résultat, les ventes se sont littéralement envolées en de début d’année.

Encore une belle performance

Comme l’a annoncé Tesla il y a quelques jours, pas moins de 440 808 voitures ont été produites dans le monde au premier trimestre 2023, pour 422 875 livraisons. A titre de comparaison, seulement 305 407 autos avaient été assemblées sur la même période en 2022 tandis que 310 048 avaient été remises à leurs propriétaires. Mais qu’est ce qui explique ce succès grandissant ?

D’abord, la mise en place du crédit d’impôt de 7 500 dollars aux Etats-Unis dans le cadre de l’IRA, mais pas seulement. La baisse des prix y est aussi pour quelque chose, ce qui a eu pour effet de booster les ventes des Model 3 et Model Y. A tel point que le SUV est une fois encore la voiture électrique la plus vendue en Europe au premier trimestre selon les chiffres de Jato.

Une belle performance pour la star de la marque, écoulée à 71 683 unités entre janvier et mars dernier. Un chiffre qui lui permet même d’être le modèle le plus vendu sur le territoire, toutes motorisations confondues. Il domine donc, et de loin, la Dacia Sandero (60 202 unités) et le Volkswagen T-Roc (54 960 exemplaires) qui sont des voitures thermiques.

Ce n’est pas la première fois que le SUV électrique se place en tête des ventes devant les voitures thermiques. En effet, on se rappelle d’une situation similaire en septembre ainsi qu’en novembre dernier. De quoi rassurer les investisseurs, alors qu’aucun véhicule de la marque n’était présent dans le classement des meilleures ventes au mois d’octobre dernier.

Volkswagen s’en tire très bien

Outre la baisse de son prix, le Model Y a également fait exploser ses ventes grâce à une hausse de la cadence de production. À la fin du mois de mars dernier, Tesla annonçait avoir réussi à atteindre son objectif d’assembler 5 000 exemplaires du SUV électrique par semaine au sein de sa Gigafactory de Berlin. Ce dernier est actuellement le seul véhicule de la marque à être fabriqué en Europe, les autres étant produits aux États-Unis et en Chine.

Ces très bons chiffres sont rassurants quant à la situation de Tesla, qui pourrait être chahutée cette année par la concurrence chinoise de plus en plus rude. C’est pour cela que la firme se tient prête à revoir encore sa politique tarifaire à la baisse au cours des prochains mois. Au détriment de sa marge opérationnelle, qui chute légèrement, mais qui reste élevée.

Si les Model Y et Model 3 dominent le classement des meilleures ventes en Europe au 1er trimestre, le SUV et la berline sont talonnés par les Volkswagen ID.3 et ID.4 (17 316 et 16 646 unités). Le constructeur allemand reste d’ailleurs en tête des ventes au classement des marques, avec 332 723 exemplaires écoulés depuis le mois de janvier. Cependant, ce chiffre inclut également une grande part de voitures thermiques. Tesla se place de son côté à la 16ème position.

On note également le succès de la Dacia Spring, qui totalise 14 066 ventes depuis le début de l’année. La citadine électrique est suivie par le Volvo XC40 Recharge (13 786 exemplaires) et par la Fiat 500 (13 543 unités). La citadine pourrait voir ses ventes grimper en France grâce à une opération promotionnelle la rendant éligible au bonus écologique de 7 000 euros pour tous.

La MG4 se place à la 9ème place du classement, devant la Renault Mégane E-Tech. Elles se font devancer par la Peugeot e-208.

Il y a de fortes chances que la Model Y de Tesla deviennent la voiture la plus vendue au niveau mondial en 2023, toutes motorisations confondues, comme Elon Musk le prévoit. Ce serait alors la première fois qu’une voiture électrique réussie cet exploit.

Voitures électriques les plus vendues en Europe au 1er trimestre

Modèle Ventes Tesla Model Y 71 683 Tesla Model 3 19 621 Volkswagen ID.3 17 316 Volkswagen ID.4 16 646 Dacia Spring 14 066 Volvo XC40 13 786 Fiat 500 13 543 Peugeot e-208 13 266 MG4 12 720 Renault Mégane E-Tech 10 876

