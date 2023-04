La Fiat 500 électrique devient plus abordable grâce à cette baisse de prix intéressante

Fiat décide d'abaisser le prix de sa 500 électrique en la rendant éligible au bonus écologique de 7 000 euros pour tous les clients. Car cette aide n'est normalement réservée qu'à certains ménages modestes. Ainsi, la citadine électrique pourrait devancer sa rivale, la Peugeot e-208.

Les voitures électriques connaissent un succès grandissant, à tel point que leurs ventes ont même dépassé celles des diesel en fin d’année dernière en France. Un vrai tour de force, même si certains freins existent toujours, comme l’autonomie et le prix. Car pour l’heure, les modèles zéro-émission à l’échappement sont plus chers que leurs équivalents thermiques, même s’ils coûtent souvent moins cher à l’usage par la suite.

Une baisse de prix

Cependant, la tendance est toutefois à la baisse, grâce notamment à Tesla qui a lancé une véritable guerre des prix. Une forte chute, sur les Model 3 et Model Y notamment, qui inquiète les autres constructeurs et qui les conduit à agir afin de rester compétitifs. Personne n’y échappe, contre le prouve à son tour Fiat, qui vient d’annoncer une offre sur sa 500 électrique.

La citadine a toujours été éligible au bonus écologique, même depuis qu’il est uniquement réservé aux voitures de moins de 47 000 euros. Les clients peuvent donc prétendre à un coup de pouce de 5 000 euros, tandis que celui-ci peut aller jusqu’à 7 000 euros dans certains cas. Pour cela, il faut déclarer un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 089 euros.

Il n’y a donc qu’une petite partie des automobilistes qui peut profiter de ce bonus majoré. Mais Fiat souhaite changer ça et offrir cette possibilité à tous ses clients. La firme italienne rend désormais éligible sa 500 électrique à cette aide de 7 000 euros, sans conditions de revenus. Résultat, la citadine est désormais affichée à partir de 23 400 euros. En d’autres termes, Fiat diminue de 2 000 euros sa Fiat 500 temporairement.

La gamme débute à 30 400 euros bonus non déduit, avec la version berline équipée de la batterie de 23,8 kWh qui lui offre jusqu’à 190 kilomètres d’autonomie WLTP en cycle mixte et de 257 kilomètres en ville. Le tout pour une puissance de 70 kW, soit l’équivalent de 95 chevaux.

Une offre attractive

Avec cette nouvelle remise, la Fiat 500 risque bien de faire de l’ombre à la Peugeot e-208, qui était en mars dernier la 2ème voiture électrique la plus vendue en France, juste devant l’Italienne. Pour mémoire, la citadine au Lion débute en effet à partir de 34 800 euros, soit 29 800 euros une fois le bonus écologique de 5 000 euros déduit. Elle affiche cependant une puissance supérieure de 156 chevaux et une autonomie de 400 kilomètres grâce à sa nouvelle batterie.

Dans son communiqué, Fiat annonce également une offre de location avec option d’achat à partir de 129 euros par mois pour un contrat sur 37 mois et 3 000 euros d’apport. Une solution qui semble plus intéressante que celle permettant de rouler en Peugeot e-208 moyennant 150 euros par mois. Cette offre proposée par Fiat prend aussi en compte le bonus de 7 000 euros pour tous.

Il est également possible d’opter pour la version plus performante dotée de la batterie de 42 kWh et affichant une autonomie de 320 kilomètres pour 230 euros par mois. Pour mémoire, la citadine électrique est livrée de série avec le freinage automatique d’urgence, la reconnaissance des panneaux, le régulateur et limiteur de vitesse ainsi qu’Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Le groupe Stellantis emboîte le pas à Ford, Toyota ou encore Nissan afin d’abaisser ses prix. Quelques semaines plus tôt, c’était en effet à la Citroën ë-C4 d’annoncer une offre de location longue durée attractive, tandis que le groupe souhaite équiper ses voitures de batteries LFP (lithium – fer – phosphate) afin de réduire les coûts.

