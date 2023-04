Peugeot relance la e-208 à 150 euros par mois, mais attention aux petites lignes

Après Citroën, c'est au tour de Peugeot de proposer une offre alléchante de location sur sa voiture électrique e-208. Mais pour pouvoir prendre le volant de la citadine électrique pour 150 euros par mois, il va falloir accepter des conditions assez strictes.

Depuis quelques mois, de nombreux constructeurs ont décidé de réduire les prix de leurs voitures électriques. Et ce n’est pas un hasard. Tout a commencé en janvier dernier, quand Tesla a opéré une incroyable baisse de tarifs sur ses Model 3 et Model Y, les rendant éligibles au bonus écologique de 5 000 euros. Une stratégie qui n’a pas tardé à susciter l’inquiétude de nombreux constructeurs, qui ont décidé de réagir.

Une offre alléchante

C’est par exemple le cas de Peugeot, qui a annonce dans un communiqué la mise en place d’une nouvelle offre de location pour sa e-208. La citadine, qui fait partie des voitures électriques les plus vendues en France et en Europe, derrière la Dacia Spring se veut désormais plus abordable. Et pour cause, il est possible d’en prendre le volant à partir de 150 euros par mois.

Un prix alléchant, quand on sait que la star de la marque au lion débute à partir de 34 800 euros en achat comptant. Un tarif élevé, qui avait été revu à la baisse avec l’arrivée d’une nouvelle finition d’entrée de gamme. Mais vous vous doutez bien qu’il y a des conditions pour profiter de cette offre de location. Tout d’abord, le site de la marque annonce un premier loyer de 3 150 euros, qui fait office d’apport.

De plus, cette offre prend en compte le bonus écologique maximal de 7 000 euros, qui n’est pas ouvert à tous mais seulement aux ménages ayant déclaré un revenu fiscal de référence de moins de 14 089 euros par part. La prime à la conversion de 2 500 euros est également déduite. Or, pour en profiter, il faut mettre un ancien véhicule thermique à la casse, ce qui n’est pas possible pour tout le monde.

Mais ce n’est pas tout. Car il y a aussi une condition importante à prendre en compte dans cette annonce. Peugeot précise qu’il ne faut pas parcourir plus de 500 kilomètres par mois au volant de sa e-208 pour profiter de l’offre. Cependant, si d’aventure il vous arrivait de rouler plus, la marque ne vous retirera pas la voiture. En revanche, vous serez facturé de 7 centimes par kilomètre supplémentaire effectué. Ce qui reste assez raisonnable.

Précisons à ce propos que Peugeot a accès à votre compteur kilométrique à distance, afin de pouvoir vous facturer les éventuels dépassements kilométriques, qui se font sur une base mensuelle, et non pas sur la durée du contrat comme avec les autres offres de LOA ou LLD.

Une location plus longue

Ainsi, si vous décidez de parcourir 1 500 kilomètres en un mois pour partir en vacances par exemple, vous n’aurez qu’à ajouter 70 euros. La firme sochalienne, qui prépare actuellement sa future 3008 électrique, avait déjà proposé une offre similaire l’été dernier ainsi qu’en tout début 2022. Sauf que la finition n’était pas la même, bien que les équipements sont quasiment identiques.

À cette époque, le loyer était toutefois moins élevé puisqu’il était de 2 000 euros, toutes aides gouvernementales déduites. Car le montant du bonus était plus important, alors plafonné à 6 000 euros. Cependant, cette augmentation est compensée par la plus longue durée du contrat, qui passe de 24 à 36 mois. Ainsi, le premier loyer est plus facilement amorti.

Peugeot n’est pas la seule marque à avoir fait évoluer sa politique tarifaire. Il y a quelques jours, c’était Citroën qui choisissait de réduire le prix de sa ë-C4 de 4 700 euros en achat comptant. Une nouvelle offre de LOA avait également été lancée moyennant « seulement » 199 euros par mois. La firme offre également l’installation de la wallbox pour la recharge à domicile, ainsi que l’extension de garantie de 13 euros par mois.

Plusieurs marques avaient déjà initié le mouvement, à l’image de Xpeng, VinFast, Lucid ou encore Ford. Toyota et Nissan ont également décidé de revoir leur politique, au contraire de Volkswagen ou Renault. La firme au losange a même fait grimper le prix de sa Mégane E-Tech en supprimant la version la moins chère.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).