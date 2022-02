Peugeot e-208 en location longue durée à 149 €/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

La Peugeot 208 s’est octroyée en 2021 le titre de voiture la plus vendue en France, à quelques centaines d’unités de la Renault Clio. Disponible avec une motorisation 100 % électrique, cette version représente 20 % des ventes de 208 en France l’année dernière. Peugeot propose ce modèle à partir de 149 €/mois en ce moment, l’occasion de décrypter cette offre qui a plutôt l’air attractive.

162 000 voitures électriques ont été vendues en France en 2021, ce qui représente une hausse de 45,6 % par rapport à l’année précédente. En décembre dernier, l’électrique a même atteint les 15 % de parts de marché, se rapprochant ainsi à grands pas du diesel, dont les PDM étaient de l’ordre de 17 % sur la même période.

Il faut dire que les offres en matière de véhicules branchés sont de plus en plus nombreuses, et les clients ont désormais le choix sur un même produit avec des offres de motorisations multiples, comme c’est le cas chez Peugeot. Disponible aussi bien en diesel qu’en essence, la voiture la plus vendue en France l’an passé (86 961 immatriculations) est aussi disponible depuis son lancement en électrique.

20 % des Peugeot 208 neuves vendues en France en 2021 ont été des e-208, soit 17 858 immatriculations pour la citadine électrique française. Elle occupe la troisième place des voitures électriques les plus vendues en France en 2021 derrière la Renault Zoé (23 573) et la Tesla Model 3 (24 911).

Si vous êtes tenté par l’achat d’une VAE, et notamment d’une Peugeot e-208, la firme au Lion propose actuellement une offre de financement plutôt intéressante. Votre conseiller commercial favori vous a sûrement déjà fait l’éloge des financements qu’il propose, et notamment en LLD ou LOA : location longue durée et la location avec option d’achat. Pour différencier les deux, c’est simple, vous « louez » la voiture dans les deux cas durant un laps de temps défini au moment de signer le contrat de location.

La différence entre ces deux offres de location arrive à la fin du contrat, au bout de 3, 4 ou 5 ans. Avec la LOA (location avec option d’achat), vous aurez le choix entre lever l’option d’achat (préalablement définie au moment de signer le contrat) ou bien de restituer le véhicule. La LLD (location longue durée) n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat. En d’autres termes, vous restituez la voiture.

Ces financements permettent d’afficher certains modèles à des tarifs mensualisés qui sont psychologiquement plus accessibles. En regardant de plus près ces offres, plusieurs conditions sont à respecter. De quoi parfois repartir bredouille quand le loyer affiché et placardé sur Internet et sur tous les canaux de communication passe du simple au double si on ne remplit pas toutes les conditions.

C’est pourquoi, au sein de cette rubrique, nous vous proposons un décryptage des offres du moment. Nous allons regarder d’un peu plus près quelles sont les conditions à remplir et si, économiquement parlant, ces financements peuvent convenir à l’usage que vous aurez du véhicule. Et aujourd’ui, après avoir décrypté l’offre du Škoda Enyaq iV disponible à partir de 299 €/mois, celle du Kia EV6 à partir de 297 €/mois, et celle du MG ZS EV à 99 €/mois, nous allons nous intéresser à la Peugeot e-208 à 149 €/mois.

Quel est le modèle de Peugeot e-208 proposé au tarif de 149 €/mois ?

Chez Peugeot, contrairement à d’autres marques, l’offre ne fait pas forcément la Une du site Internet. Néanmoins, en quelques clics, on tombe rapidement dessus, au milieu d’autres offres assez alléchantes dans l’ensemble. En s’y intéressant d’un peu plus près, et en parcourant les petites lignes des conditions générales, on remarque que le véhicule présenté en photo n’est pas totalement celui concerné par l’offre. Un grand classique chez les constructeurs. On met en photo un modèle haut de gamme avec la tarification « à partir de » du modèle d’entrée de gamme.

La Peugeot e-208 qui est affichée en photo est une version « GT », soit le plus haut niveau de finition pour la e-208 qui n’est pas affichée au même prix. Mais alors, qu’avons-nous pour 149 €/mois ? Nous avons une e-208 avec la finition « Active », c’est-à-dire le deuxième niveau de finition sur les six proposés dans la gamme 208, et le premier niveau sur les cinq proposés sur la e-208.

En d’autres termes, il s’agit du modèle d’entrée de gamme. Comme toutes les autres Peugeot e-208, la motorisation et la batterie ne changent pas, la marque ne proposant qu’une seule variante électrique à son catalogue.

Ainsi, ce modèle bénéficie d’un moteur électrique de 136 chevaux et 260 Nm de couple. La batterie, d’une capacité de 50 kWh, permet d’effectuer 340 kilomètres selon le cycle WLTP. La finition « Active » permet de bénéficier, de série, des feux à LED, du régulateur de vitesse, de la climatisation, d’un écran tactile de 7 pouces ou encore d’un chargeur embarqué de 7,4 kW monophasé.

La couleur de base est plutôt sympathique d’ailleurs, une fois n’est pas coutume, car il s’agit d’un modèle « Jaune Faro ». En revanche, si vous souhaitez ajouter une ou deux options (y compris les couleurs), vous sortez immédiatement de l’offre et les mensualités grimpent.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Peugeot e-208 ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 30 000 kilomètres maximum. Comme le mentionne explicitement l’annonce, un apport de 3240 euros est obligatoire pour profiter des 149 €/mois. Cet apport comprend d’ores et déjà la déduction du bonus écologique maximal de 6000 euros éligible jusqu’au 30 juin 2022.

Cette offre est soumise à la prime à la conversion de 2500 euros conditionnant la mise en rebut d’un véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/2011 ou d’un véhicule essence immatriculé avant le 01/01/2006. Avec votre LLD, Peugeot intègre évidemment l’entretien et la garantie du véhicule, et même l’assistance, ce qui n’est pas forcément toujours le cas.

Combien vous coûtera l’offre LLD de la Peugeot e-208 ?

Sur trois ans de location, avec apport, votre Peugeot e-208 vous coûtera 8604 euros avec l’entretien, la garantie et l’assistance. Peugeot affiche sa e-208 à partir de 24 590 euros sur son site, bonus écologique de 6000 euros déduit et prime à la conversion de 2500 euros déduite également. À cela, Peugeot ajoute une prime reprise de 4000 euros, mais il s’agit en réalité de la prime à la conversion + une remise commerciale de 1500 euros.

En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur trois ans, 34,9 % du prix de votre voiture. C’est globalement la dépréciation d’une voiture neuve après environ trois ans d’utilisation. L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option de rachat du véhicule. Il faudra obligatoirement le rendre à la fin de la location.

Attention aux frais de remise en état, toujours chers au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez un carrossier, cela vous coûtera moins cher qu’en concession. Si vous reprenez un véhicule chez Peugeot après votre LLD, le concessionnaire sera aussi un peu moins regardant sur les frais de remise en état.

Quels sont les avantages de l’offre LLD de la Peugeot e-208 ?

L’avantage, c’est de bénéficier d’une voiture 100 % électrique à des mensualités plutôt acceptables avec un apport relativement contenu grâce aux aides gouvernementales. Sans les aides et la remise de 1500 euros, le premier loyer serait de 11 740 euros.

La Peugeot e-208 est globalement une bonne petite voiture électrique, avec un agrément de conduite appréciable et une autonomie plutôt correcte pour un usage urbain et périurbain, mais sans extra, notamment en raison d’un réseau de recharge encore peu dense.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD de la Peugeot e-208 ?

Des inconvénients, il y en a quelques-uns à cette offre, à commencer par la prime à la conversion qui exclut déjà pas mal de monde. Il y a ensuite l’offre, puisqu’elle est cadrée sur une voiture plutôt convaincante sous le capot, mais en matière d’équipements, c’est loin d’être la panacée. Pas de jantes en alliage mais des jantes en tôle avec des enjoliveurs, pas de radars de stationnement, pas de système d’instrumentation numérique et pas de GPS embarqué.

Comme énoncé plus haut, et cela vaut pour tous les véhicules loués en LOA ou en LLD, les frais de restitution peuvent être élevés. Ils sont établis à la suite du passage d’un expert automobile qui met en lumière les éléments à remettre en état sur le véhicule. Avant de restituer votre véhicule, n’hésitez pas à passer par le professionnel de votre choix pour profiter de tarifs plus avantageux.

Le kilométrage prescrit en trois ans est assez faible. 30 000 kilomètres sur la durée de location, cela donne 10 000 kilomètres par an, soit environ 830 kilomètres par mois et environ 27 kilomètres par jour. Cela pourra convenir à la majorité des clients qui utiliseront la voiture pour se rendre au travail, mais cela ne laisse pas beaucoup de marge pour les à-côtés.

Pour de longs trajets, le réseau de recharge n’est malheureusement pas assez dense pour voyager sereinement (sans prendre en compte, en plus de ça, la fiabilité de certaines bornes), tandis que la Peugeot e-208 a bon appétit en électrons sur autoroute. L’autonomie sur ce type de parcours n’excède malheureusement pas les 200 kilomètres. À voir selon votre utilisation donc !

