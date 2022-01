Kia EV6 en location longue durée à 297 €/mois, bonne ou mauvaise affaire ?

Le Kia EV6 est un crossover qui a été présenté en 2021 et dont les premières livraisons ont débuté à la fin de cette année. La firme coréenne propose déjà des mensualités en location longue durée plutôt avantageuses de prime abord pour un modèle de ce type. Nous allons décrypter cette offre, découvrir ce qu’elle renferme réellement, quelles sont les conditions à remplir et quel modèle a-t-on réellement pour ce prix.

Si vous êtes à la recherche d’une voiture électrique neuve, et même d’occasion, votre commercial vous a sûrement fait l’éloge des financements qu’il propose, et notamment la location avec option d’achat et la location longue durée. Pour différencier les deux, c’est simple : vous « louez » la voiture dans les deux cas durant un laps de temps défini au moment de signer le contrat de location.

La différence arrive à la fin du contrat : au bout de 3, 4 ou 5 ans en général, avec la LOA (location avec option d’achat) vous aurez le choix entre lever l’option d’achat (préalablement définie au moment de signer le contrat) ou bien de restituer le véhicule. La LLD (location longue durée) n’inclut pas d’option d’achat à la fin du contrat.

Ces financements permettent d’afficher certains modèles, de prime abord assez onéreux, à des tarifs mensualisés qui semblent tout de suite psychologiquement plus accessibles. Néanmoins, en regardant de plus près ces offres, de nombreuses conditions sont à respecter, et elles concernent généralement un modèle précis. De quoi parfois repartir bredouille quand le loyer affiché en publicité passe du simple au double si on ne remplit pas toutes les conditions.

C’est pourquoi, au sein de cette rubrique, nous vous proposons un décryptage des offres du moment, et surtout celles qui ont l’air alléchantes. Nous allons regarder d’un peu plus près quelles sont les conditions à remplir et si, économiquement parlant, ces financements peuvent convenir à l’usage que vous aurez de votre véhicule. Après avoir décrypté l’offre du Škoda Enyaq iV disponible à partir de 299 €/mois, nous allons rester dans les mêmes ordres de prix, mais cette fois-ci avec le Kia EV6, un crossover au look tout sauf consensuel.

Quel est le modèle de Kia EV6 proposé au tarif de 297 €/mois ?

En découvrant le site français de la marque coréenne, nous tombons en quelques clics sur cette offre. En s’y intéressant d’un peu plus près, et notamment en parcourant les petites lignes des conditions générales, on remarque d’emblée que le véhicule présenté en photo n’est pas celui concerné par l’offre. Un grand classique chez les constructeurs automobiles : on met en photo un modèle haut de gamme avec la tarification « à partir de » du modèle d’entrée de gamme.

L’EV6, qui est affiché en photo, est une version GT-line deux roues motrices dotée du « Pack Style » et du « Pack Sécu » avec une teinte « Gris Mat » qui coûte en réalité 527 €/mois, soit presque deux fois plus que les mensualités affichées. Il s’agit d’un modèle bardé de toutes les options, mais cela ne veut pas dire que l’EV6 d’entrée de gamme à 297 €/mois n’est pas intéressant, bien au contraire. Kia a l’habitude de doter ses véhicules de nombreux équipements directement de série.

Mais alors, qu’avons-nous pour cette somme ? Une voiture relativement bien équipée figurez-vous. Comme énoncé plus haut, c’est un modèle d’entrée de gamme, mais à la dotation généreuse. Il s’agit d’un EV6 Air Active deux roues motrices de 229 chevaux dotée d’une batterie de 77,4 kWh permettant une autonomie de 528 kilomètres sous le cycle WLTP.

Au niveau des équipements, la version Air Active, qui est pourtant d’entrée de gamme, est bien pourvue. Cette finition intègre d’emblée des projecteurs avant à LED, des jantes en alliage de 19 pouces, un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, un système de navigation avec écran tactile 12,3 pouces, une cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts pendant sept ans, le système Kia Connect, la climatisation automatique bizone, le régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation ou encore l’ouverture et démarrage sans clé.

En revanche, si vous souhaitez ajouter une ou deux options, vous sortez immédiatement de l’offre et les mensualités grimpent.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du Kia EV6 ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 37 mois et 45 000 kilomètres maximum. Comme le mentionne explicitement l’annonce, un apport de 10 300 euros est obligatoire pour profiter des 297 €/mois. À cet apport, il faudra déduire le bonus écologique maximal de 6000 euros éligible jusqu’au 30 juin 2022.

Kia applique une remise commerciale afin que le modèle en question passe sous la barre des 45 000 euros, seuil auquel le bonus des 6000 euros se déclenche. De ce fait, le premier apport revient à 4300 euros. Cette offre est soumise à la condition d’une reprise d’un ancien véhicule, mais Kia ne précise pas s’il s’agit d’un véhicule éligible à la prime à la conversion ou bien si tous les modèles sont concernés.

Avec votre LLD, Kia fournit trois ans d’entretien et de garantie. En d’autres termes, cela couvre toute la durée de votre location. En revanche, avec la LLD, vous n’aurez pas le droit à l’abonnement KiaCharge Plus & Ionity Power offert les 12 premiers mois. Cette offre concerne tous les clients d’un Kia e-Niro, d’un e-Soul ou d’un EV6 100 % électrique neuf commandé entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, et livré au plus tard en janvier 2022, mais pas en LLD ni avec Kia Lease (une solution de location longue durée destinée aux professionnels).

Combien vous coûtera l’offre LLD du Kia EV6 ?

Un rapide calcul permet de nous rendre compte que l’offre est plutôt intéressante, surtout compte tenu du rapport prix/prestations. Sur trois ans de location, avec apport, votre Kia EV6 vous coûtera 14 992 euros avec l’entretien et la garantie. Kia affiche son EV6 à partir de 47 990 euros sur son site. Vous pouvez déjà retirer une remise de 3000 euros afin que la voiture soit éligible au bonus maximal de 6000 euros. Vous tombez donc à 44 990 euros, auxquels il faut retirer les 6000 euros d’aide gouvernementale. Nous arrivons donc à 38 990 euros.

En partant de ce prix-là, vous paierez donc, sur trois ans, 33,3 % du prix de votre voiture. C’est assez peu par rapport à d’autres offres (généralement cela tourne autour de 40 %), ce qui signifie que la valeur résiduelle de la voiture est plutôt élevée. Pour rappel, la valeur résiduelle correspond à la valeur d’un bien à l’expiration de sa durée d’utilisation ou de location. Cette valeur est donc équivalente au coût d’acquisition diminué des amortissements opérés durant la période d’utilité du bien.

Ici, vous n’aurez pas à vous embêter avec la revente puisque la voiture sera à restituer au bout des 37 mois. Attention toutefois aux frais de remise en état, toujours assez onéreux au moment de la restitution. Nous vous conseillons de le faire avant chez votre carrossier habituel, cela vous coûtera bien moins cher.

Quels sont les avantages de l’offre LLD du Kia EV6 ?

Le rapport qualité/prix est l’un, si ce n’est l’avantage principal de cette offre, avec une voiture très bien équipée, mais qui souffre d’un petit manque tout de même : l’absence de radars de stationnement avant et arrière, ce qui peut être utile pour une voiture de 4,68 mètres de long. Avec 229 chevaux sous le capot, c’est plutôt convaincant, tandis que l’autonomie, supérieure à 500 kilomètres, est l’une des meilleures du marché.

L’EV6 se dote également d’aides à la conduite plutôt bienvenues et d’une qualité de fabrication digne d’une voiture qui coûte pratiquement 50 000 euros en prix d’appel. Sans atteindre le niveau des premium, l’EV6 est une voiture bien finie qui, en plus de ça, bénéficie d’un design peu conventionnel qui pourrait séduire ceux voulant rouler « différemment ».

Une fois n’est pas coutume avec une offre en LLD, le kilométrage n’est pas ridiculement bas. Avec cette offre, vous êtes limité à 45 000 kilomètres sur les 36 mois de votre location, ce qui correspond à 1250 kilomètres par mois, soit environ 42 kilomètres par jour. D’habitude, les offres sur trois ans limitent le kilométrage à 30 000 kilomètres. Si vous dépassez le nombre de kilomètres prescrit au moment de la restitution de la voiture, attention aux pénalités. Les pénalités dépendent des constructeurs, mais elles s’établissent généralement entre 5 à 10 centimes du kilomètre supplémentaire.

Quels sont les inconvénients de l’offre LLD du Kia EV6 ?

Il n’y a pas beaucoup d’inconvénients à cette offre, hormis les conditions, et surtout une : la reprise d’un ancien véhicule. D’emblée, cela exclut les clients n’ayant pas de reprise, ou alors cela les contraint à s’orienter vers une autre offre, plus chère évidemment.

Comme énoncé plus haut, et cela vaut pour tous les véhicules loués en LOA ou en LLD, les frais de restitution peuvent être élevés. Ils sont établis à la suite du passage d’un expert automobile qui, en fonction d’un barème prédéfini, met en lumière les éléments à remettre en état sur le véhicule. Avant de restituer votre véhicule, n’hésitez pas à passer par le professionnel de votre choix pour profiter de tarifs plus avantageux.

Évidemment, si vous reprenez un autre véhicule de la même marque derrière, votre concessionnaire pourra se montrer indulgent et minimiser autant que faire se peut les frais de restitution.

