Acer PD1520Us: le mini vidéoprojecteur ultra courte focale qui rend votre salon interactif

Le marché des vidéoprojecteurs compacts accueille une nouveauté intéressante avec l’Acer PD1520US, un modèle à ultra-courte focale pensé pour transformer n’importe quelle surface en espace de projection, que ce soit à la maison, en vacances ou lors de déplacements professionnels.

Acer PD1520Us // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Spécialiste, entre beaucoup d’autres produits technologiques, des vidéoprojecteurs, Acer propose dans sa nouvelle gamme le nouveau modèle ultra courte focale. Baptisé PD1520Us, il est particulièrement original à plusieurs titres. Le premier est qu’il se distingue par son format ultra-compact, pesant seulement 740 grammes et affichant des dimensions proches d’un gros livre de poche.

Sa technologie permet de projeter une image de 100 pouces à seulement 44 centimètres du mur, ce qui facilite son installation dans des espaces restreints. À titre de comparaison, certains modèles concurrents comme le Samsung The Premiere 5 nécessitent une distance similaire, mais le Acer mise avant tout sur la compacité et la simplicité d’utilisation et surtout sur son prix. En effet, le modèle Samsung est annoncé à 1800 euros contre 700 euros pour le Acer PD1520Us.

Acer PD1520Us // Source : Acer

Batterie et accessoire pour le rendre tactile, en option

Pratique, le projecteur propose une batterie optionnelle, offrant jusqu’à deux heures d’autonomie sans fil (selon la marque), un atout pour les projections en extérieur ou dans des lieux dépourvus de prise électrique.

Comme le Samsung The Premiere 5, un accessoire est proposé en option qu’il suffit de glisser sur la partie avant pour rendre la surface de projection tactile, idéalement une table ou un bureau.

Acer PD1520Us // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’appareil peut donc être piloté depuis la surface plane et intègre des applications de dessin, par exemple. Au sujet du système, il s’agit d’une déclinaison d’Android TV avec toutes les applications de streaming dont Netflix.

Acer PD1520Us // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Qualité d’image et fonctionnalités techniques

Comme le The Premiere 5, le Acer PD1520US offre une résolution Full HD 1080p, avec une compatibilité 4K pour la lecture de contenus récents. Sa source lumineuse LED affiche une luminosité annoncée de 500 lumens. Il est largement conseillé de faire un maximum d’obscurité pour en profiter. La durée de vie de la LED atteint 30 000 heures, selon la marque.

Acer PD1520Us // Source : Acer

Le projecteur intègre des fonctionnalités avancées telles que l’autofocus, la correction automatique du trapèze (2D), et la correction des quatre coins, facilitant la mise en place et l’ajustement de l’image sans effort. Les haut-parleurs intégrés (2 x 3W) offrent un son d’appoint pour les projections nomades, bien que l’ajout d’une enceinte externe puisse être envisagé pour une expérience sonore plus immersive.

Acer PD1520Us // Source : Acer

Le Acer PD1520Us est un projecteur intelligent, intégrant le Wi-Fi, le Bluetooth, la duplication d’écran (iOS, Android) et un port HDMI 2.0.

Disponibilité et prix du vidéoprojecteur Acer PD1520Us

Le nouveau vidéoprojecteur Acer PD1520Us sera disponible en France à partir du mois de septembre, au prix conseillé de 699 euros. La batterie en option est proposée à 99 euros alors que le module interactif pour rendre une surface tactile est à 199 euros.