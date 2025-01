Un petit vidéoprojecteur ultra courte focale chez Samsung

Lors de son événement First Look, Samsung a dévoilé un nouveau vidéoprojecteur à ultra courte focale. Baptisé The Premiere 5, il embarque la technologie Triple Laser et veut offrir une grande image jusqu’à 100 pouces en diagonale.

Pour le CES 2025 de Las Vegas, Samsung a décidé d’étoffer sa gamme de vidéoprojecteurs avec un nouveau venu toujours en ultra courte focale, rejoignant ainsi les The Premiere 7 et The Premiere 9. Plus abordable, car proposé à 1900 dollars environ d’ici l’été, ce modèle est baptisé The Premiere 5. Il s’agit d’un modèle affichant une image Full HD avec une source de lumière Triple Laser. Il promet une image de 40 pouces à seulement 20 cm de distance ou jusqu’à 100 pouces au maximum (à environ 43 cm du mur). Samsung annonce une luminosité de 560 Lumens.

Samsung The Premiere 5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Fonctionnant avec le système Tizen OS, comme les TV et les autres vidéoprojecteurs de la marque, cet appareil embarque un système audio de 10 watts. Il est compatible Q-Symphony et peut servir d’enceintes nomades.

Un accessoire qui rend le ludique

Afin d’offrir autre chose que la diffusion de films ou de série, l’appareil sera livré avec un accessoire embarquant une caméra et faisant office de support. Installé à l’horizontale, il est ainsi capable de détecter les gestes de l’utilisateur devant son faisceau.

Samsung The Premiere 5 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Via un smartphone, il peut donc proposer des applications ludiques comme des jeux auxquels on joue en faisant glisser les doigts, comme si le bureau devenait une zone tactile.

Compact, le vidéoprojecteur The Premiere 5 fait à peine 20 cm de hauteur pour 14 cm de largeur et de profondeur. Pour ce qui est des connectiques, il dispose de deux ports micro HDMI et un port USB-C, situés dessous.