Test du TV Panasonic 55Z95B, notre nouvelle référence pour le Home-cinéma ?

Successeur du 55Z95A sorti en 2024, Panasonic vise l’excellence absolue avec le 55Z95B, modèle 55 pouces issu de sa nouvelle série Z95B pour 2025 qui a été officiellement dévoilée en janvier 2025 lors du salon du CES à Las Vegas. Doté de la redoutable dalle OLED Tandem Primary RGB fournie par LG Display qui est intégrée sur la série G5 de LG, il promet un rendu d’image intransigeant avec une très haute fidélité des couleurs et une luminosité record d’autant il peut compter sur un système de refroidissement passif inédit, baptisé ThermalFlow. Panasonic veut ainsi répondre aux attentes des utilisateurs les plus pointilleux sur la qualité visuelle et sonore.

En face, la concurrence est rude : Samsung (S95F, S90F), LG (G5 OLED), Sony (Bravia 8 II) affichent tous des téléviseurs OLED ou QD-OLED très haut de gamme, misant eux aussi sur des améliorations majeures en 2025. Le Z95B, décliné également en 65 et 77 pouces, surpasse ses petits frères Z90B et Z80B par plusieurs aspects clefs, en particulier sa dalle à double émission et ses équipements premium. La série Z90B embarque une dalle Master OLED Pro (même chipset que la Z95B) et la série Z80B dispose d’une dalle OLED 4K (processeur moins puissant), les deux étant moins lumineuses.

Panasonic assume un tarif premium (lancé autour de 2999 euros pour la version 55 pouces), mais vise les inconditionnels de cinéma à domicile, ceux qui veulent remplacer leur écran et leur barre de son par un seul appareil performant, ou encore les passionnés de gaming à la recherche d’une latence minimale, compatible avec les dernières consoles et PC. Il adopte l’interface Fire TV et s’appuie sur une connectique complète et une large compatibilité avec les différents supports : HDMI 2.1 (4K144Hz), VRR, FreeSync Premium, Nvidia G-Sync, mode True Game, Alexa, AirPlay… Ce Z95B a tout pour trôner dans les salons exigeants et s’invite dans la cour des mastodontes OLED.

Panasonic 55Z95B Fiche technique

Modèle Panasonic 55Z95B Dimensions 1227 mm x 787 mm x 348 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 55 pouces Compatible HDR HDR10, HDR10+, Dolby Vision Ports HDMI 4 Compatible Surround Dolby Atmos Puissance des haut-parleurs 160 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Fire TV Assistant vocal Google Assistant, Amazon Alexa Fiche produit

Panasonic 55Z95B Design, un TV certes un peu épais mais c’est pour une bonne raison

Le Panasonic 55Z95B adopte un design sobre mais luxueux, fidèle au souci de discrétion haut de gamme de Panasonic.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

C’est une dalle de 55 pouces cerclée d’un cadre métallique à la finition satinée. Ce n’est pas le modèle le plus fin notamment à cause de l’intégration du système de refroidissement ThermalFlow et des haut-parleurs installés sur tout le tour sur lesquels nous reviendrons. Ce choix technique a obligé Panasonic à repenser la carcasse de son téléviseur. Ainsi, le châssis arbore des lignes particulièrement nettes, ménageant un subtil équilibre entre l’épaisseur nécessaire à la dissipation thermique et la volonté de conserver un écran élancé.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’écran est souligné par une barre de son intégrée.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sur l’épaisseur du TV qui fait 5 cm, on peut notamment voir une partie recouverte d’un tissu légèrement bombé vers l’arrière. En façade, comptez sur un cadre qui fait 5 mm d’épaisseur laissant toute la place à l’image.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’arrière cache astucieusement la ventilation ainsi que le caisson de basses — intelligemment placé sur le sommet du panneau.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Concernant le maintien du TV, on peut compter sur un pied central rotatif, qui ajoute une vraie facilité d’installation et d’adaptation à l’espace. C’est le même principe que le modèle précédent.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Il permet de faire pivoter l’écran de quelques degrés vers la droite ou vers la gauche. Notez que la base du pied est circulaire avec une profondeur de 35 cm et une largeur de 38 cm, ce qui autorise son placement sur un meuble relativement peu large. Globalement, Panasonic n’a pas cherché à faire dans le spectaculaire, mais cet équilibre subtil entre technologie embarquée et esthétique saura séduire aussi bien les puristes du home-cinéma que ceux qui privilégient l’harmonie visuelle dans leur intérieur.

Petit détail qui peut avoir son importance, on a toujours droit à un élément au centre, au niveau du pied à l’arrière qui permet de concentrer les câbles afin d’organiser leur fuite et de manière à ce qu’on ne puisse pas les voir lorsqu’on est assis devant le TV.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Panasonic 55Z95B Connectiques, deux prises HDMI 2.1 pleine exploitation

Le 55Z95B propose une connectique du plus haut niveau, pensée pour répondre à (presque) tous les besoins actuels, qu’il s’agisse d’audio-vidéo haut de gamme ou de gaming dernier cri. Au programme, on retrouve deux ports HDMI 2.1 directement compatibles avec la 4K à 144Hz, VRR, ALLM, FreeSync Premium et G-Sync — idéal pour les consoles nouvelle génération et les PC les plus puissants. Deux autres ports HDMI 2.0 complètent l’ensemble pour les autres appareils 4K. On note la présence d’un port eARC garantissant une transmission audio multicanale vers un ampli ou une barre de son externe, sans latence ni compression. Les plus exigeants auront remarqué qu’il n’y a pas 4 entrées HDMI 2.1 plein potentiel comme c’est le cas sur les TV LG ou Samsung, par exemple.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le téléviseur dispose également de trois ports USB, d’une sortie optique, d’une prise casque mini-jack et d’un port Ethernet RJ45. Panasonic n’oublie pas les fonctionnalités sans fil, avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Du côté du broadcast, le modèle embarque un tuner TNT/Câble/Satellite ultra-complet, compatible avec le Multi-PiP et l’enregistrement sur disque dur externe. L’ensemble affiche une ergonomie parfaite notamment au niveau des entrées HDMI, toutes orientées vers le côté facilitant l’accessibilité des prises. Certes, il y en a d’autres qui sont dirigés vers le sol mais ces branchements sont moins soumis à manipulation.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En ce qui concerne le marquage d’écran, le 55Z95B profite de plusieurs fonctions d’optimisation notamment des algorithmes maison de nettoyage de dalle, la détection de logos (et la baisse automatique de luminosité sur certaines partie de l’image) ainsi que le décalage de l’image de quelques pixels de manière régulière, comme chez les autres fabricants de TV OLED.

La télécommande

La télécommande fournie avec le Panasonic 55Z95B est exactement la même que celle de la précédente génération. Panasonic a ainsi opté pour un modèle en aluminium brossé, d’un poids équilibré, qui tient parfaitement en main.

D’une grande taille, la surface satinée limite les traces de doigts, un détail appréciable lors d’une utilisation quotidienne. Le nombre de boutons est l’un des plus importants du plateau alors que pour la plupart des marques, l’heure est plutôt à la simplification. Les télécommandes Samsung sont un modèle du genre. Certains utilisateurs préfèrent tandis que d’autres détestent.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le très bon point de cette télécommande est le fait qu’elle dispose d’un bouton dédié au mode d’image permettant ainsi de passer facilement et rapidement de l’un à l’autre. Dessous, on retrouve les raccourcis essentiels vers les principales plateformes de streaming (Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Music et App+ (pour accéder à la plateforme de téléchargement des applications). Notez la présence d’un micro pour la commande vocale Alexa, l’assistant intégré.

Les boutons de contrôle du volume, de changement de chaîne et d’accès rapide aux entrées HDMI sont bien dimensionnés pour éviter les fautes de manipulation. On apprécie le retour de sensation ferme à la pression. Si elle n’est pas rétroéclairée, ce qui aurait été idéal pour une utilisation dans un salon plongé dans l’obscurité, la télécommande se démarque néanmoins par ses matériaux qualitatifs. L’objet inspire confiance, parait solide, et, à l’usage, se révèle plutôt facile à apprivoiser tant qu’on a un minimum de lumière autour.

Panasonic 55Z95B L’image en mode subjectif

Le Panasonic 55Z95B adopte donc la dalle OLED Tandem RGB Primary fournie par LG Display et que l’on trouve également au sein des séries LG G5 et LG M5. Elle est dotée d’une structure à double couche d’émission superposée.

OLED Primary RGB Tandem Panel // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, ce téléviseur inaugure la technologie exclusive à Panasonic de dissipation thermique ThermalFlow qui veut aider à monter en puissance sur la luminosité. Concrètement, le système passif permet une meilleure gestion naturelle de l’air chaud qui s’évacue en continu afin de maintenir la dalle à température idéale.

Ce choix technologique, renforcé par la pureté de la matrice RGB, permet d’augmenter de manière notable l’efficacité lumineuse, ce que nous avons vu lors de notre test du TV LG G5, tout en conservant la profondeur des noirs et la précision chromatique signature de Panasonic.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les scènes HDR bénéficient d’un éclat inégalé chez la marque, surclassant la plupart des rivaux de 2025, mais également d’une meilleure gradation des nuances, rendant les transitions lumineuses plus naturelles, sans effet de banding ou d’effacement dans les dégradés sombres comme clairs. Nous n’avons effectivement pas constaté d’effet de postérisation contrairement à la précédente série Z95A.

Les sources 4K natives en streaming ou Blu-ray révèlent toute la richesse des algorithmes de traitement HCX Pro AI MK II : l’upscaling est d’une grande finesse, le piqué impressionnant sans générer d’artefacts de contour. La gestion HDR, compatible Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG, fait briller tant les blockbusters éblouissants que les films à la photographie plus sobre, où le moindre détail de texture ou de grain garde une authenticité visuelle rarement atteinte sur les OLED classiques.

Comme sur les précédentes séries, Panasonic propose un très grand nombre de modes d’image que chacun appréciera : Normal, Dynamique, Sport, Cinéma, Vrai Cinéma, Filmmaker, Professionnel 1, Professionnel 2, Jeu et Mode Jeu. À cela, ajoutez des modes calibrés spéciaux pour les contenus Prime Video et Netflix (comme chez Sony).

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le mode Filmmaker, à privilégier selon nous, restitue précisément l’intention des créateurs, tandis que le True Game Mode propose des couleurs fidèles et une courbe gamma ajustée pour la compétition.

Le mode Filmmaker peut être automatiquement appliqué lorsque le téléviseur détecte du contenu adapté.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La colorimétrie, calibrée en usine, offre des teintes à la fois éclatantes et naturelles, sans sursaturation. Les contenus diffusés via Fire TV, Netflix, Prime Video ou Disney+, aussi bien en animation qu’en prise de vue réelle, profitent d’une homogénéité d’éclairage, d’un contraste dynamique qui magnifie les scènes diurnes et plonge littéralement le spectateur dans l’obscurité des séquences nocturnes.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La stabilité du rétroéclairage, même en usage prolongé, séduira sur les marathons de séries et les longues sessions cinéma. Par rapport à la concurrence de LG ou Samsung, le Z95B propose un rendu moins démonstratif, mais plus équilibré, redoutable pour qui recherche la fidélité et la justesse, y compris dans la haute luminosité ou les noirs profonds de nuit.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Par rapport au Sony Bravia 8 II, la qualité d’image est ici très légèrement plus naturelle bien que le TV de Sony offre un rendu des plus qualitatifs notamment sur les teintes de peau là où le Panasonic excellent également. Pour des scènes cinéma, nous avons une (toute) petite préférence pour le traitement de Panasonic.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Panasonic 55Z95B Les mesures, sondes à l’appui

En mode SDR, une fois n’est pas coutume, c’est le mode Vrai Cinéma qui nous a donné les meilleurs résultats pour un rendu optimal en termes de fidélité des couleurs. En effet, avec ce réglage, en sortie de carton, nous avons relevé un Delta E moyen de seulement 1,31 contre 1,36 en mode Filmmaker. Ces deux valeurs sont nettement inférieures à 3, seuil en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée à l’écran. En mode Vrai Cinéma mais aussi en mode Filmmaker, le gamma moyen a été mesuré à 2,46 avec, cependant, une courbe légèrement mieux respectée pour le mode Filmmaker.

Concernant la température moyenne des couleurs, nous avons relevé une moyenne de 6425 K pour le mode Filmmaker et de 6613 K pour le mode Vrai Cinéma. L’une offre des séquences très légèrement plus chaude (Filmmaker) et l’autre un ton un poil plus froid (Vrai Cinéma) mais les deux sont vraiment excellentes avec extrêmement peu de dérives chromatiques et des valeurs moyennes vraiment très proches de la valeur cible qui est de 6500 K.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le contraste peut être qualifié d’infini étant donné que les pixels peuvent tous s’éteindre individuellement pour créer des noirs parfaits.

Avec des images HDR, là aussi, c’est encore le mode Vrai Cinéma qui vole la vedette au mode Filmmaker, d’une courte tête. Cela signifie que les ingénieurs de Panasonic ont particulièrement bien travaillé sur le calibrage « maison ». Avec le mode Vrai Cinéma, nous avons relevé un Delta E moyen de 0,63 contre 0,7 pour le mode Filmmaker. Très impressionnant ! Une nouvelle fois, les deux mesures sont extrêmement pertinentes car très inférieures au fameux seuil de 3 signifiant une parfaite fidélité des couleurs. Les autres modes n’ont pas grand-chose à leur envier puisque le mode Professionnel 1 propose un Delta E moyen de 0,69, le mode Professionnel 2 nous a permis de mesurer un Delta E moyen à 0,7. Même le mode Cinéma (2,93) offre une très bonne fidélité des couleurs.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Concernant la luminosité, le Z95B établi un nouveau record. En effet, la courbe offerte par le mode Filmmaker est parfaitement suivie avec un pic à 2434 cd/m² et un clipping réellement parfait. Rappelons que la précédente génération, la Z95A a été mesuré à 1663 cd/m², ce qui représente un bon en avant particulièrement important et c’est un nouveau record, pour un modèle OLED. En effet, rappelons que le LG G5 propose, dans des conditions similaires, un pic de luminosité de 2412 cd/m², la référence jusqu’ici.

À titre de comparaison encore, le Samsung S95F a été mesuré à 2260 cd/m² avec le mode Filmmaker activé. Rappelons également que le Sony Bravia 8 II (dalle QD-OLED), en mode Professionnel, propose un pic de luminosité à 1680 cd/m².

Les autres modes sont également particulièrement lumineux avec une mesure à 2422 cd/m² pour le mode Vrai Cinéma, 2460 cd/m² pour le mode Professionnel 1 et 2431 cd/m² pour le mode Professionnel 2. Avec ces modes, les courbes sont très légèrement moins bien suivies qu’avec le mode Filmmaker mais on reste tout de même dans l’excellence.

Concernant la luminosité en plein écran, nous avons mesuré 327 cd/m² contre 220 cd/m² pour le Z95A, 376 cd/m² pour le LG G5, 266 cd/m² pour le Sony Bravia 8 II et 438 cd/m² pour le Samsung S95F qui garde son record dans ce domaine.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, concernant la couverture de l’espace colorimétrique rec709 pour les programmes TV, le téléviseur Panasonic obtient 97,90 %. Pour les espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, la série Z95B propose des valeurs respectives de 100 % et 80,5 %, soit des mesures équivalentes à celles du LG G5, supérieures à celles de la précédente série Z95A mais en deçà des valeurs trouvées sur le Samsung S95F et le Sony Bravia 8 II, ces deux derniers profitant d’une dalle QD-OLED au potentiel plus élevé mais encore inexploité.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le filtre antireflet a été amélioré par rapport à la précédente génération. En effet, loin d’atteindre le niveau du S95F (ou S95D avant lui), le traitement appliqué s’avère plutôt efficace pour les petites sources de lumière placées devant le téléviseur. Nous avons été agréablement surpris aussi par la vision des programmes lorsque nous avons testé le téléviseur en plein après-midi avec un grand soleil dehors, à côté d’une large baie vitrée. Ainsi, le TV est, de notre point de vue, tout à fait exploitable dans une pièce baignée de lumière, surtout avec sa forte luminosité.

Panasonic 55Z95B Gaming, un allié de choix pour les jeux

Le Z95B montre sa vocation haut de gamme jusque dans les usages gaming, domaine où il excelle par une combinaison d’atouts rares sur le marché OLED. Le téléviseur supporte la 4K jusqu’à 144 Hz sur deux entrées HDMI 2.1, prenant en charge VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync. Cela garantit une fluidité exceptionnelle et une synchronisation idéale avec les consoles PS5, Xbox Series X ou les PC de gaming récents.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’input lag se révèle remarquablement bas, permettant une réactivité instantanée dans les jeux de tir, d’action rapide ou e-sport — y compris à fréquence d’affichage maximale. Nous avons ainsi mesuré un temps de retard à l’affiche de 12,7 ms et même de 9 ms lorsqu’on active la fonction Mode de rafraîchissement 60 Hz dans les paramètres.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le Game Control Board, accessible à tout moment, permet de visualiser et de modifier tous les réglages essentiels sans sortir du jeu : taux de rafraîchissement, dynamique HDR, activation du mode faible latence, égaliseur de noirs. Lors de nos essais, le Z95B a proposé une lisibilité parfaite des zones sombres, une gestion sans faille des séquences très contrastées et évite tout effet de flare ou de blooming lors des pointes de luminosité.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La fidélité colorimétrique sur le True Game Mode contribue à reproduire l’environnement graphique tel que voulu par les développeurs. En termes de mesures, cela se concrétise par le fait que nous avons relevé un Delta E moyen de seulement 0,7 en utilisant le mode Mode Jeu (toujours aussi mal nommé) tout en sachant que le pic de luminosité, dans ces conditions est de 2429 cd/m².

Même branché à un PC, le Panasonic ne montre aucune faiblesse : il gère magnifiquement les jeux rapides et bénéficie des dernières optimisations via Fire TV pour la prise en charge des pads, claviers Bluetooth et autres périphériques. Il se place directement dans la course avec les modèles gaming des concurrents les plus réputés, tout en gardant l’avantage d’une image équilibrée et d’un rendu HDR parfaitement stable.

Panasonic 55Z95B Audio, le seul TV qui peut se passer d’une barre de son

Panasonic a porté une attention toute particulière à la section audio du Z95B, qui est composé d’un système 360 degrés Soundscape Pro inspiré des normes des salles obscures. Cette configuration 5.1.2 canaux embarque des haut-parleurs frontaux sous la forme d’une barre de son soulignant l’écran, des transducteurs latéraux et verticaux, associés à un caisson de basses placé sur la partie supérieure de l’appareil. La puissance et la clarté du woofer (30 W) dépassent ce que proposent la plupart des téléviseurs concurrents, y compris ceux de la marque. Le calibrage signé Technics, spécialiste reconnu de la haute fidélité, aboutit à une restitution sonore large, dynamique, et étonnamment immersive pour un téléviseur seul, même sans barre de son.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’effet de spatialisation Dolby Atmos est bien présent : il offre une vraie sensation de hauteur et de profondeur, les effets passent d’un côté à l’autre de la pièce avec réalisme. Notez que par rapport au modèle précédent, les haut-parleurs orientés vers le haut et installés dans l’épaisseur ont été écartés. En outre, les transducteurs de côté ont aussi vu leur position légèrement remontée par rapport à la série Z95A. Cela donne une plus grande impression d’immersion, de hauteur et de spatialisation globale.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En outre, nous avons trouvé que les dialogues restaient bien en avant et compréhensibles, même dans les scènes d’action très chargées. Les basses gagnent en présence, sans noyer les nuances du mix, et la scène sonore s’adapte remarquablement à la taille de la pièce grâce à la fonction Space Tune, qui calibre le son en fonction de l’emplacement du téléviseur et de l’acoustique de la pièce. Si l’auditeur n’est pas placé exactement en face, une fonction permet d’orienter le son vers celui-ci. Cette technique qui peut être gadget fonctionne très bien.

La compatibilité avec divers formats audio premium garantit une exploitation maximale des plateformes de streaming et des platines Blu-ray les plus sophistiquées. Si Panasonic ne rivalise pas totalement avec une installation home cinéma dédiée, la polyvalence et la dynamique de cet ensemble impressionnent. Pour la plupart des salons, il s’agit d’un atout majeur, permettant de s’épargner l’achat d’un système externe tout en profitant de la meilleure restitution sonore intégrée vue sur un téléviseur.

Panasonic 55Z95B Interface, Fire TV réactif et complet

Avec Fire TV OS, Panasonic a fait basculer toute sa gamme 2024 et désormais 2025 sur une plateforme smart TV reconnue pour sa fluidité, la richesse de ses fonctionnalités et son ouverture sur l’écosystème Amazon.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’interface du 55Z95B est strictement identique à celle du Z95A. Il profite donc d’une navigation rapide, intuitive, personnalisable à l’envi : lancement instantané des applis, recommandations selon l’historique de visionnage et intégration transparente des différents profils utilisateurs.

Toutes les plateformes de streaming leaders sont nativement accessibles (Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV+, Molotov…), et l’on peut réorganiser l’ordre des applications selon ses préférences. La gestion des contenus multimédias locaux (via USB, DLNA, AirPlay) est simplifiée par un explorateur puissant qui s’adapte à différents formats. L’intégration de la commande vocale Alexa offre un pilotage mains-libres du téléviseur, des recherches et de l’environnement connecté de la maison (lumières, thermostat, caméras, etc.), avec une réactivité exemplaire.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Fire TV propose également un mode Calibrated qui ajuste automatiquement l’image selon le type de contenu et l’environnement lumineux, rendant inutile la navigation au sein des réglages complexes pour la plupart des utilisateurs. Les amateurs de partage apprécieront la compatibilité AirPlay 2 et HomeKit, facilitant la diffusion de contenus depuis leurs appareils Apple. À l’usage, le système s’est avéré stable, rapide et offrant la promesse de mises à jour régulières.

Panasonic 55Z95B // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Panasonic 55Z95B Consommation

Pour la consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, Les 100 sur Netflix (HD 5.1) pendant 4 heures avec le son et les paramètres de l’image réglée sur le mode Filmmaker. Dans ces conditions, reproduites pour tous les tests de téléviseurs, le Panasonic TV-55Z95A consommait 58 W en moyenne contre 57 W pour le précédent modèle de 65 pouces, cette fois. C’est un peu plus toutefois que le LG G5 aussi testé en 55 pouces qui nous a donné une consommation de 48 W en moyenne dans des conditions similaires.

Pour la série en HDR (Dolby Vision sombre, plus précisément, avec tous les capteurs désactivés) The Black Mirror sur Netflix, nous avons obtenu une consommation moyenne de 65 Wh. À titre de comparaison, le LG G5 est un plus raisonnable avec 49 W en moyenne.

La consommation en veille est de 0,5 Watt sauf si on laisse le mode réseau activé dans les paramètres, le téléviseur se tenant prêt à obéir à vos ordres vocaux et consommant alors 2 Watts.

Panasonic 55Z95B Prix et date de sortie

Le Panasonic 55Z95B est proposé à un tarif de lancement de 2999 euros pour la version 55 pouces en diagonale, avec une disponibilité effective à partir de juillet 2025. Les versions 65 et 77 pouces suivent, à des prix respectifs de 3999 euros et 5999 euros.