KEF dévoile la barre de son XIO : une nouvelle référence pour le home cinéma ?

La marque britannique KEF vient d’annoncer le lancement de la barre de son XIO. Ce nouveau modèle promet une expérience sonore immersive et haut de gamme avec plusieurs technologies propriétaires, destinée aussi bien aux passionnés de cinéma qu’aux amateurs de musique et de jeux vidéo.

On a récemment entendu parler de la marque KEF pour sa collaboration avec Nothing sur le premier casque de ce dernier, le Headphone (1), mais maintenant, la société britannique communique sur le lancement de sa nouvelle barre de son. Baptisée XIO, celle-ci se positionne comme un modèle très haut de gamme Hi-Fi avec la signature KEF.

Ainsi, d’après la marque, elle a été conçue pour offrir une restitution sonore de haute fidélité, adaptée à « tous les usages domestiques ». Dotée d’une configuration 5.1.2 canaux, elle intègre trois haut-parleurs Uni-Q MX et deux haut-parleurs large bande pour une scène sonore étendue sur les canaux principaux. Quatre haut-parleurs de graves P185 assurent des basses profondes et contrôlées, tandis que deux Uni-Q MX supplémentaires sont dédiés aux canaux verticaux, renforçant ainsi l’immersion et assurant les effets vers le haut.

La XIO prend en charge les formats audio spatialisés les plus récents, dont Dolby Atmos, DTS:X, AirPlay Spatial Audio et Sony 360 Reality Audio. Grâce à la technologie Music Integrity Engine (MIE) pour cinéma, développée par KEF, la barre de son propose un traitement multicanal avancé, une virtualisation précise et un upmixing qui se veut des plus performants. Rappelons que ce dernier permet de convertir des sources mono ou stéréo en un environnement sonore enrichi, pour une immersion totale dans le contenu visionné.

La clarté des médiums, essentielle pour la compréhension des dialogues, est particulièrement soignée, d’après la marque. Un mode Dialogue dédié permet d’améliorer la netteté des voix tout en atténuant les bruits de fond, rendant chaque réplique parfaitement intelligible. Une technologie similaire à celle que l’on peut notamment trouver au sein de la barre de son Sonos Arc Ultra, via la fonction Speech Enhancement, mettant elle aussi les dialogues en avant.

Plus généralement, selon le fabricant, la qualité sonore de la XIO entend rivaliser avec celle des systèmes Hifi traditionnels de la marque, qu’il s’agisse de dialogues chuchotés ou de musiques orchestrales puissantes.

Des technologies propriétaires à l’intérieur

La XIO bénéficie de plusieurs innovations signées KEF. Techniquement, les haut-parleurs Uni-Q MX, miniaturisés pour l’occasion, veulent offrir une image sonore équilibrée et une diffusion cristalline dans toute la pièce. Leur conception s’appuie sur un découpleur qui sépare la membrane des basses fréquences du dôme du tweeter, afin de garantir une reproduction précise sur l’ensemble du spectre audio.

Comme nous l’avons vu un peu plus tôt, les graves sont assurés par le boomer P185. Ce dernier est optimisé par la technologie P-Flex. Ce haut-parleur, au design « racetrack » de 18 cm x 5 cm, permet d’obtenir des performances équivalentes à un modèle de 10 cm tout en conservant un profil ultrafin. Deux P185 sont montés dos à dos en configuration à annulation de force, réduisant ainsi les vibrations mécaniques et assurant une réponse en fréquence pure, sans distorsion.

La technologie de contrôle de la vélocité (VECO), en cours de brevet, est un autre atout de la XIO. Un capteur intégré au cœur du P185 surveille en temps réel les mouvements de la membrane et applique un feedback négatif pour limiter la distorsion et la compression. Cette innovation permet, selon la marque, d’obtenir des graves nets et puissants, rarement atteints par les barres de son concurrentes.

Connectivité et simplicité d’utilisation

La XIO mise aussi sur la polyvalence et la facilité d’utilisation. Sa plateforme sans fil W2, héritée de la gamme LS Wireless, permet d’accéder à de nombreux services de streaming, comme Tidal, Amazon Music, Qobuz et Deezer. Il est également possible de diffuser directement depuis Spotify Connect et Tidal Connect.

Côté connectique, la barre de son propose une entrée HDMI eARC, un port optique et une sortie RCA pour caisson de basses. Pour ceux qui souhaitent renforcer encore les basses, il est possible de connecter un caisson KEF via le récepteur sans fil KW2 RX, un accessoire dédié pour une liaison simple.

La gestion des paramètres s’effectue via le clavier de commande intégré, la télécommande ou l’application KEF Connect. Deux modes d’égalisation sont disponibles : Normal et Expert, permettant d’ajuster le rendu sonore selon les préférences et l’acoustique de la pièce. Des préréglages spécifiques, comme le mode Dialogue pour la clarté des voix ou le mode Nuit pour une écoute discrète, sont également proposés.

À l’image de la barre de son Samsung HW-QS710F, elle peut s’installer aussi bien verticalement qu’horizontalement et donc s’accrocher au mur.

Disponibilité et prix de la barre de son KEF XIO

La barre de son KEF XIO est accessible à partir du 8 juillet 2025 pour les membres myKEF en accès anticipé. Dès le 17 juillet 2025, elle sera disponible en exclusivité chez les revendeurs agréés KEF. Deux finitions sont proposées : Gris Argent et Noir Ardoise. Le prix public conseillé est de 2299 euros pour la XIO, tandis que le récepteur KW2 RX est affiché à 179 euros. C’est nettement plus cher que la Sonos Arc Ultra ou la Marshall Heston 120, pour un modèle barre unique.