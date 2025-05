Lors des French Days, cette nouvelle barre de son Sony à -25 % est parfaite pour les amateurs de home-cinéma au budget limité

La Sony Theatre Bar 6 Edition veut faire passer un cap Ă votre salon. Plus qu’une simple barre de son, elle joue la carte du home cinĂ©ma compact, sans compromis sur la spatialisation. Une solution tout-en-un pour ceux qui veulent vibrer devant une sĂ©rie, un film ou un match, sans installer sept enceintes et un ampli dans le salon. Et la cerise sur le gâteau, c’est que pendant les French Days en combinant une ODR et une promo, le système sonore revient Ă 369 euros contre 499 euros chez Boulanger.

Avec cette barre de son, Sony joue la carte du rĂ©alisme sonore sans sacrifier la simplicitĂ©. Le rendu audio gagne en relief, les voix prennent du coffre, les basses descendent bien bas, et l’ensemble fait clairement oublier les haut-parleurs rachitiques intĂ©grĂ©s dans les tĂ©lĂ©viseurs actuels. Et tout ça, sans vous faire courir des câbles partout dans le salon. En utilisant les 30 euros de rĂ©duction automatique du panier et l’offre de remboursement de 100 euros. Ce qui permet Ă la la Theatre Bar 6 tomber sous la barre des 400 € chez Boulanger. Ă€ ce tarif, difficile de trouver mieux pour redonner de la voix et du coffre Ă votre home cinĂ©ma.

Trois chose Ă retenir sur la Sony Theatre Bar 6 Edition

Rendu immersif 3.1 canaux avec Dolby Atmos et DTS:X

Caisson sans fil, avec calibration automatique

Compatible HDMI eARC, Bluetooth 5.0 et Bravia Sync

Au lieu de 499 euros, la Sony Theatre Bar 6 Edition aujourd’hui disponible en promotion Ă 369 euros chez Boulanger avec cette ODR et 30 euros de remise au panier.Â

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Sony Bravia Theatre Bar 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une barre musclée dans un format compact

Sous sa ligne minimaliste et son format contenu, la Sony Theatre Bar 6 Edition cache une configuration solide, pensée pour délivrer un vrai spectacle sonore. On est sur une barre 3.1.2 canaux, pilotée par deux technologies phares : Dolby Atmos et DTS:X. Ces formats audio immersifs créent une bulle acoustique tridimensionnelle, même sans enceintes arrière. Le Vertical Surround Engine, propre à Sony, simule la verticalité du son : les bruits de pluie semblent tomber du plafond, les voix restent parfaitement centrées à l’écran grâce à la technologie IA Voice Zoom 3, et les effets latéraux viennent s’étendre au-delà du cadre de votre télé.

Le caisson de basses sans fil, de son côté, est calibré pour descendre dans le bas du spectre sans agresser l’équilibre général. Explosions, impacts sourds, nappes de synthé ou moteurs qui grondent, tout prend plus de corps, sans masquer les médiums essentiels aux dialogues ou à la musique. L’intégration de S-Force PRO Front Surround, un traitement audio maison, vient parfaire l’expérience en élargissant virtuellement la scène sonore vers les côtés.

Une installation facile, une connectique complète

Sony n’a pas oublié la praticité, ni la polyvalence. La Theatre Bar 6 Edition embarque une connectique complète avec une prise HDMI eARC, capable de véhiculer des flux audio haute résolution (Dolby Atmos/DTS:X non compressés) depuis les téléviseurs compatibles. À cela s’ajoutent une entrée optique, une prise USB, et une connexion Bluetooth 5.3 multipoints pour envoyer du son depuis un smartphone, une tablette ou un PC en un clin d’œil. La barre est également compatible Bravia Sync, ce qui permet un contrôle total avec la télécommande d’un téléviseur Sony et donc pas besoin d’un troisième accessoire pour régler le volume ou changer de source.

Mais le vrai atout pratique, c’est son système de calibration automatique. Grâce à des micros intégrés, la barre mesure la réverbération de votre pièce, la distance des murs, ou encore les obstacles éventuels (table basse, canapés, etc.). Elle ajuste ensuite les niveaux, les délais et les profils sonores pour offrir un rendu spatial précis et immersif, quel que soit l’agencement de votre salon.

Le design, enfin, joue la carte de la sobriété. Finition noire mate, lignes rectangulaires classiques, pas d’écran trop lumineux ni d’effets tape-à -l’œil. Le tout s’intègre facilement sous n’importe quel téléviseur, même dans les setups minimalistes. On est sur du 95 cm de long, pour seulement 6,4 cm de hauteur, ce qui permet de la glisser devant un pied TV sans masquer l’image.

Pour en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur la Sony Bravia Theatre Bar 6.

Afin de comparer la Sony Theatre Bar 6 Edition avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son testées par la rédaction du moment.

