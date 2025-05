Le prix de cette barre de son Samsung en chute libre pour les French Days : à vous le son Dolby Atmos avec une installation 3.2.1

Pour profiter d’un son infiniment plus puissant que celui de votre téléviseur, Boulanger propose pendant les French Days la barre de son Samsung HW-S811D à 369 euros, contre 449 euros de base.

Samsung HW-S811D // Source : Frandroid

C’est une barre de son un peu surprenante que propose Samsung avec la HW-S811D, puisqu’elle est toute blanche, tout comme son caisson de basse. Là où la plupart des concurrents proposent du noir sobre, passe-partout et discret, ce modèle-ci opte pour un blanc éclatant qui va apporter de la clarté à votre salon, en plus d’un son Dolby Atmos et DTS:X. Une barre de son puissante et atypique dont le prix est en baisse de 80 euros pendant les French Days, grâce aux actions cumulées d’une promotion et d’une remise au panier.

Les points forts de la Samsung HW-S811D

Son design ultra-fin fait qu’elle passe partout

Elle parvient à embarquer pas moins de 10 haut-parleurs

Le Dolby Atmos est bien rendu et renforce l’immersion

La Samsung HW-S811D est une barre de son qui coûte normalement 449,40 euros. Pendant les French Days chez Boulanger, vous la retrouvez à 399 euros puis, une fois dans le panier, elle passe à 369 euros jusqu’au 4 mai 2025.

Une barre de son fine, compacte et puissante

Avec seulement 3,8 cm de hauteur, la Samsung HW-S811D se glisse sans peine sous n’importe quel téléviseur, et peut même être fixée au mur. Malgré sa compacité, cette barre de son 3.1.2 canaux embarque 10 haut-parleurs, dont des transducteurs verticaux pour les effets Dolby Atmos. Le caisson de basses sans fil complète l’ensemble en apportant de la profondeur au son, le tout sans câble.

Côté compatibilité, rien ne manque : HDMI eARC, WiFi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast : tout est là. La fonction Q-Symphony permet même une synchronisation audio avec les téléviseurs Samsung pour amplifier la scène sonore. Et avec le support du Dolby Atmos sans fil, vous pouvez profiter d’un son 3D immersif sans même avoir à brancher un câble HDMI.

Une expérience sonore riche et immersive

La Samsung HW-S811D propose donc un vrai son 3D immersif. Les dialogues sont clairs grâce au haut-parleur central dédié, et les effets surround sont tout aussi convaincants. C’est en très grande partie dû à la prise en charge des formats Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Vous profitez en plus d’options intéressantes comme le calibrage acoustique automatique et les modes Game Pro ou Adaptive Sound qui permettent d’optimiser l’expérience selon vos usages.

Attention toutefois, à volume élevé, la puissance reste limitée par rapport à des modèles plus imposants, et l’absence de haut-parleurs arrière peut se faire sentir sur les contenus très exigeants. Pour autant, la HW-S811D reste une référence en matière de compacité et d’intégration, surtout si vous cherchez une solution élégante sans compromis sur la qualité audio.

Si jamais vous n’êtes pas convaincu par la Samsung HW-S811D, vous pouvez passer par notre guide d’achat sur les meilleures barres de son pour trouver chaussure à votre pied.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.