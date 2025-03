La barre de son Samsung HW-Q800D compatible Dolby Atmos est à -20 % pour vous proposer une expérience audio immersive à prix réduit

Rien ne vaut une bonne barre de son pour accompagner un téléviseur et proposer une expérience audio de qualité. Pour ça, vous pouvez compter sur la Samsung HW-Q800D/ZF disponible à 361,06 euros sur Amazon, contre 449,99 euros habituellement.

C’est bien connu, mais un tĂ©lĂ©viseur, aussi bon soit-il, propose rarement une expĂ©rience audio digne de ce nom. Si vous aimez le cinĂ©ma, les sĂ©ries et les jeux vidĂ©o, vous savez qu’il faut accorder autant d’importance au son qu’Ă l’image. Pour ça, il faut relier votre tĂ©lĂ©viseur Ă une barre de son accompagnĂ©e ou non d’un caisson de basse. C’est le cas ici avec la Samsung HW-Q800D/ZF disponible avec 88 euros de rĂ©duction. Une occasion de passer au niveau supĂ©rieur, surtout qu’elle est compatible Dolby Atmos et Dolby True HD, Ă retrouver sur Amazon pendant les ventes flash de printemps.

Les points forts de la Samsung HW-Q800D/ZF

Un vrai travail sur les voix, riches et détaillées

La compatibilité Dolby Atmos et Q-Symphony

Utilise le WiFi et le Bluetooth et fonctionne avec Alexa et Google

La barre de son Samsung HW-Q800D/ZF profite des ventes de printemps sur Amazon pour passer de 449 euros Ă 361,06 euros.

Une barre de son puissante et immersive

La barre de son Samsung HW-Q800D/ZF adopte un design sobre et Ă©lĂ©gant, toute de noir vĂŞtue. Elle est relativement compacte, puiqu’elle fait 1110,7 x 120 x 60,4 mm pour 5,1 kg, ce qui permet de l’installer facilement sur un meuble TV, bien qu’elle reste assez imposante pour les espaces rĂ©duits. Le caisson de basse, lui, fait 210 x 403 x 403 mm et 9,8 kg. Elle est compatible avec la technologie Q-Symphony, donc si vous avez un TV Samsung, ils vont fonctionner de concert.

L’un des principaux atouts de cette barre rĂ©side dans sa configuration sonore 5.1.2 et sa compatibilitĂ© avec Dolby Atmos et DTS:X. Avec ça, le son vient vous envelopper pour vous immerger dans vos univers favoris. Le caisson de basses sans fil ajoute une belle profondeur aux graves, ce qui met l’accent sur les explosions et les effets sonores plus percutants. On regrette l’absence d’enceintes arrière qui peut limiter l’effet surround dans certaines configurations.

Une connectivité moderne avec une utilisation intuitive

Pour brancher aa Samsung HW-Q800D/ZF, vous avez le choix avec une entrĂ©e et une sortie HDMI eARC, une entrĂ©e optique, sans oublier le Bluetooth et le Wi-Fi. Ce qui permet d’utiliser les fonctions de Chromecast, Spotify Connect et AirPlay 2, pour diffuser facilement de la musique. La tĂ©lĂ©commande fournie est ergonomique et permet de rĂ©gler simplement les paramètres, mais l’application SmartThings apporte une personnalisation encore plus poussĂ©e.

Côté performances, les dialogues sont bien clairs, et les effets sonores bien répartis, notamment grâce aux haut-parleurs verticaux dédiés aux effets Dolby Atmos. Les amateurs de films d’action et de musiques riches en basses peuvent se faire plaisir avec cette installation. Cependant, si vous cherchez une immersion surround plus poussée, l’ajout d’enceintes arrière compatibles est quasiment indispensable.

Retrouvez notre sĂ©lection des meilleures barres de son du moment en passant par notre guide d’achat dĂ©diĂ©.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.