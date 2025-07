Samsung préparerait son Android Auto et il fonctionnerait même sans voiture

« Auto DeX » : voici le nom de la potentielle interface de Samsung adapté pour nos voitures. Apple et Google pourraient avoir un nouveau concurrent sur ce secteur.

Samsung Galaxy S25+ // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Avec Carplay et Android Auto, Apple et Google dominent le secteur de l’interconnexion entre nos smartphones et nos voitures. Il semblerait que Samsung veuille sa part du gâteau avec « Auto DeX », une inspiration de son expérience desktop, Samsung Dex qui permet de transformer un smartphone ou une tablette Samsung compatible en un ordinateur de bureau en le connectant à un écran externe.

Auto Dex fonctionnerait même sans voiture

Samsung utiliserait le même procédé pour déporter le contenu du téléphone sur un affichage automobile.

Voici un aperçu de « Auto Dex » repéré par GalaxyTechie. Ce système serait compatible avec une centaine de marques, parmi plus de 8500 modèles de voitures existantes.

Auto Dex fonctionnerait aussi sans voiture ! Samsung autoriserait son fonctionnement directement sur le téléphone, comme Google a pu le proposer par le passé avec Android Auto. Une belle manière de transformer son smartphone en assistant de conduite si l’on n’a pas de système embarqué récent.

Ce à quoi pourrait ressembler « Auto DeX » de Samsung // Source : GalaxyTechie

Auto DeX, l’expérience One UI dans votre voiture

L’ergonomie s’avère être proche de ce que peuvent proposer Apple et Google. On y retrouve une page d’accueil avec une organisation en 3 widgets : la cartographie, le lecteur de musique, ainsi qu’un widget qui semble personnalisable. Ces trois widgets ont chacun une taille différente, en fonction de leur importance lors de la conduite.

À gauche se place une barre latérale. Elle comporte des informations, telles que l’heure, l’indicatif de la batterie et du réseau. Une liste de raccourcis, sont accompagnés d’un tiroir d’applications.

On retrouve en bas une seconde barre de fonctions à l’horizontale, avec au centre une deuxième liste de raccourcis, et des boutons de navigation sur la droite. La présence de ces deux listes de raccourcis peuvent interroger, on peut imaginer que l’une est personnalisable, quand l’autre affiche les derniers applications consultées.

Difficile de savoir quand cette fonctionnalité pourrait voir le jour. Avec l’arrivée prochaine de One UI 8, l’opportunité pour la marque coréenne serait intéressante. À suivre.