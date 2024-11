Android Auto plante sur votre smartphone Galaxy ? C’est à cause de cette mise à jour

Si vous rencontrez des problèmes pour utiliser Android Auto sur votre smartphone Samsung Galaxy après la dernière mise à jour de sécurité de novembre 2024, vous n’êtes pas le seul.

Il y a quelques jours, Samsung a déployé une mise à jour qui apportait des changements à la fonctionnalité « Auto Blocker ». Le problème, c’est que cela pourraient empêcher Android Auto de fonctionner lors d’une connexion par câble USB.

En effet, la mise à jour de novembre 2024 ajuste la fonctionnalité Auto Blocker afin de bloquer toutes les connexions USB, à l’exception de la charge. Grâce à cette fonction, Samsung vise à améliorer la sécurité de ses appareils. Mais elle a aussi pour effet d’empêcher le fonctionnement d’Android Auto via une connexion filaire, mais seulement si vous avez activé le mode « Restrictions maximales » d’Auto Blocker.

La mise à jour de Samsung peut casser Android Auto

Heureusement, ce mode « Restrictions maximales » n’est pas activé par défaut. Donc seuls les utilisateurs l’ayant déjà activé seront confrontés à ce problème. Si vous remarquez qu’Android Auto ne fonctionne plus, vous devrez simplement désactiver ce mode.

Pour cela, rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone Samsung, puis allez dans « Sécurité et confidentialité », puis « Bloqueur automatique » et désactivez l’option « Restrictions maximales ». Après quoi, Android Auto devrait à nouveau fonctionner normalement via la connexion câblée.

Si vous souhaitez conserver la fonctionnalité Auto Blocker pour une sécurité renforcée, assurez-vous simplement de garder le mode « Restrictions maximales » désactivé. Vous pourriez néanmoins être invités à saisir votre code PIN si vous décidiez de désactiver complètement Auto Blocker.

Cette mise à jour fait donc passer un mauvais moment aux utilisateurs d’Android Auto sur les smartphones Galaxy. Mais heureusement, il s’agit d’un problème simple à résoudre en ajustant les paramètres d’Auto Blocker. Vous pourrez ainsi continuer à profiter d’Android Auto, avec ou sans cette fonctionnalité de sécurité supplémentaire.