Ce smartphone aurait pu tout changer… mais Samsung a laissé passer sa chance

Parmi les smartphones et montres annoncées par Samsung, l’un aurait dû retenir toutes les attentions : le premier smartphone à trois écrans de la marque.

Samsung a dévoilé ses nouveaux pliables lors de son Galaxy Unpacked. Les attendus Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 sont là, plus fins avec des écrans plus grands, sous Android 16 et ils sont accompagnés d’une surprise : un Galaxy Z Flip 7 FE plus abordable.

Mais la vraie star, nous l’avons attendue durant plus d’une heure, guettant le « One More Thing » dont avait commencé à nous habituer le constructeur coréen.

Mais il n’est jamais venu. Logo Samsung, baisser de rideau, fin.

La vraie star ne s’est pas présentée

Le véritable coup de théâtre que l’on attendait, c’était le Galaxy G Fold (nom provisoire), le premier smartphone à trois volets de Samsung.

L’appareil, qui se déplierait pour offrir un immense écran de 10 pouces, utiliserait un mécanisme de pliage en « G » pour protéger l’écran principal une fois refermé. Une différence fondamentale par rapport au Mate XT de Huawei que nous avions pris en main.

Et quel meilleur moment que la conférence des Galaxy Z pour lever un peu le voile de ce concept dont les rumeurs se sont emparées depuis quelques mois ?

C’est selon nous une occasion ratée. Cela aurait totalement fait sens. Les indiscrétions récentes évoquaient juste un teasing, comme on avait pu en connaître un en janvier dernier avec le Galaxy S25 Edge. Une sortie plus lointaine, même localisée, aurait été compréhensible, mais cet instant supplémentaire en dernière minute de conférence aurait fait son effet et l’encre aurait coulé.

Une annonce repoussée à la rentrée ?

Nous ne pouvons que retourner à nos pronostics. Les plus vraisemblables peuvent évoquer une présentation concomitante avec le lancement du casque de réalité virtuelle de Samsung, le fameux « Project Moohan », à la rentrée prochaine. Ce serait la prochaine belle manière pour Samsung d’empaqueter ce produit avec un évènement dédié à ses produits d’exception, sa vision de son futur.

