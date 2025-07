Le Samsung Galaxy Z Fold 7 est là avec un changement radical pour vous séduire

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 a été présenté officiellement. Son nouveau design ultra fin marque une rupture avec les prédécesseurs, mais ce n’est pas la seule chose à retenir.

Est-ce une surprise ? Non. Le Samsung Galaxy Z Fold 7 n’a cessé de faire parler de lui au travers de nombreuses rumeurs. Aujourd’hui, le nouveau smartphone pliable est officialisé.

Sachez que nous avons pu prendre en main le Samsung Galaxy Z Fold 7. Dans les lignes qui suivent, nous livrons toutes les informations à connaître le téléphone.

Finesse, finesse, finesse

À l’instar du concurrent Honor Magic V5, le Samsung Galaxy Z Fold 7 mise à fond sur la finesse de son design. Ouvert (143,2 x 158,4 mm), il affiche ainsi une épaisseur de 4,2 mm.

Celle-ci passe à 8,9 mm en position fermée (72,8 x 158,4 mm). C’est non seulement 26 % plus fin que le Galaxy Z Fold 6 de 2024, mais ça se rapproche significativement d’un Galaxy S25 Ultra qui est à 8,2 mm.

Au-delà du look raffiné et de la prouesse technique, Samsung met en avant des arguments pratiques pour faire l’éloge de ce nouveau design qui marque sans doute la plus grande refonte esthétique de la gamme Fold depuis des années.

Le premier est le plus évident : le Galaxy Z Fold 7 offre une expérience très proche d’un smartphone classique quand il est fermé. Autrement dit, lorsque vous n’avez pas envie de profiter de sa plus grande force (la possibilité de devenir une sorte de tablette), vous n’avez pas à composer avec un objet trop épais en main.

D’autant plus qu’à cette finesse s’ajoute l’argument du poids. Le Galaxy Z Fold 7 pèse 215 grammes et ça a le mérite d’être moins lourd que les 219 grammes d’un S25 Ultra.

Autre avantage mis en avant : le travail sur le ratio de l’écran externe qui passe à 21:9 pour être un peu plus large et plus confortable à utiliser. Samsung donne un point de comparaison intéressant : la largeur d’affichage se situe ici entre celle d’un Galaxy S25 et d’un Galaxy S25 Plus. Autrement dit, le temps des dalles trop étroites semble révolue.

Le Galaxy Z Fold 7 promet aussi solidité et longévité

Un smartphone aussi fin peut faire peur à certaines personnes vis-à-vis de la résistance. Pour rassurer, le constructeur coréen cite une charnière et un cadre en aluminium blindé, un verre Gorilla Glass Ceramic 2 par-dessus l’écran externe et du Gorilla Glass Victus 2 à l’arrière.

L’écran interne aussi a droit à une meilleure résistance. En effet, la couche de verre ultra fine intégrée à la dalle souple a été épaissie de 50 % selon Samsung. Cela a d’ailleurs aussi pour effet d’atténuer la pliure au milieu.

Comptez aussi sur une certification IP48 pour l’étanchéité jusque dans une certaine mesure. Enfin, sans surprise, le Galaxy Z Fold 7 promet d’être mis à jour pendant 7 ans aussi bien sur les versions majeures de son OS que sur les correctifs de sécurité.

À ce propos, sachez que le Galaxy Z Fold 7 jouit directement de l’interface One UI 8 basée sur Android 16. L’accent est toujours beaucoup mis sur l’intelligence artificielle et la solution Galaxy AI particulièrement dopée à Google Gemini.

Du neuf pour les écrans et deux absences

Nous ne vous apprendrons rien en écrivant que le Galaxy Z Fold 7 dispose de deux écrans : un à l’extérieur et à l’intérieur (qui se plie). Les deux sont Oled avec un taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz et un pic de luminosité promis à 2600 nits. Voici les détails techniques plus spécifiques à retenir.

Écran externe : 6,5 pouces (0,2 pouce de plus que sur le Fold 6), Full HD+ (2520 x 1080 pixels).

Écran interne : 8 pouces (0,4 pouce de plus que sur le Fold 6), QXGA+ (2184 x 1968 pixels).

À ces spécifications, ajoutons deux observations liées à l’écran interne. La première, c’est que celui-ci est marqué d’un poinçon en haut à droite pour loger une caméra selfie. Pourtant, depuis quelques années, Samsung misait sur une meilleure immersion en cachant l’appareil photo en dessous de l’écran pour un affichage sans interruption.

Le Galaxy Z Fold 7, pour atteindre sa finesse de 4,2 mm, ne peut pas embarquer les composants nécessaires à une telle intégration.

L’autre élément important à retenir est que vous ne pouvez plus utiliser le S Pen Fold Edition sur le grand écran du Galaxy Z Fold 7. Là encore, Samsung explique que les panneaux nécessaires à l’utilisation du stylet sur une surface aussi sensible que l’écran pliable compromettaient la finesse du smartphone.

Le constructeur admet aussi que, selon les retours d’expérience recueillis, l’utilisation du S Pen n’était pas particulièrement répandue parmi les propriétaires de Fold. On imagine aussi qu’une question de coût s’est posée pour le constructeur et qu’il était plus intéressant pécuniairement de se passer de cette fonction.

Du mieux sur la photo, des questions sur l’autonomie

Comme toujours, on compte cinq capteurs photo au total sur le Galaxy Z Fold 7. Le trio à l’arrière attire l’attention avec, en star, le nouveau capteur principal de 200 Mpx qui vient remplacer la caméra 50 Mpx présente sur le prédécesseur.

Voici donc la configuration.

À l’arrière :

caméra principale de 200 Mpx (f/1,7), OIS avec un capteur de 1/1,13 pouce 44 % plus lumineux que sur la génération précédente ;

ulta grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), avec autofocus pour gérer le mode macro ;

téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4), OIS, zoom numérique jusqu’à x30.

À l’avant sur l’écran externe :

capteur de 10 Mpx (f/2,2).

Sur l’écran interne (et dans un poinçon) :

capteur de 10 Mpx (f/2,2) avec champ de vision à 100 degrés.

Pour ce dernier, l’image est forcément meilleure que sur le Galaxy Z Fold 6 et sa caméra cachée dans l’écran, mais rappelons que, jusqu’à présent, ce capteur avait surtout vocation à servir pendant les visioconférences où la qualité visuelle importe moins que sur un selfie.

Côté puissance, Samsung met le paquet avec un Snapdragon 8 Elite qu’on croise sur l’immense majorité de smartphones haut de gamme sur Android. Mais au-delà des performances, se pose forcément l’autonomie.

Le Galaxy Z Fold 7 se dote d’une batterie de 4400 mAh rechargeable en filaire à 25 W maximum (aucun changement donc par rapport au Fold 6). Pas de technologie silicium carbone exploitée ici.

Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 existe en trois couleurs auprès de tous les vendeurs partenaires de la marque coréenne. Vous le trouverez ainsi en bleu nuit, en noir absolu et en gris. Un quatrième coloris « vert d’eau » est, quant à lui, vendu en exclusivité sur le site du constructeur. Toutes les finitions sont mates.

Rendez-vous le 25 juillet pour la commercialisation du Galaxy Z Fold 7, mais à quel prix ?

2099 euros pour la version de 12/256 Go (soit 100 € de plus que le Fold 6) ;

2219 euros pour la configuration 12/512 Go ;

2519 euros pour le Galaxy Z Fold 7 doté de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.

Jusque dans la nuit du 24 juillet, vous pourrez le précommander et profiter d’une remise de 150 euros vous inciter à opter pour la capacité supérieure.