Les Galaxy S26 exploseraient leur autonomie grâce à ce changement radical

Samsung franchirait enfin un pas décisif concernant l’autonomie de ses smartphones avec les Galaxy S26.

Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Disponibles depuis quelques jours, les Galaxy S25 n’intéressent bien évidemment plus les rumeurs. La place est laissée aux Galaxy S26 dont on parle aujourd’hui des batteries

Celles-ci pourraient ne plus être au lithium-ion, mais au carbone-silicium, la nouvelle marote des constructeurs asiatiques depuis 2024 et qui permet de donner un coup de boost à l’autonomie s’en trop se creuser les méninges.

Les atouts du carbone-silicium

Pour rappel, cette technologie permet de stocker davantage d’énergie dans un volume donné. Cela se traduit par :

une autonomie prolongée des appareils,

la possibilité de réduire la taille des batteries tout en maintenant les performances.

Pourquoi les Galaxy S25 sont-il encore au lithium-ion ?

Samsung a savamment évité de s’engoufrer dans le choix des batteries au carbone-silicium qui envahissent les terminaux chinois. En cause, on imagine que le spectre des explosions de Galaxy Note 7 plane encore à Seocho-gu.

La version officielle dit que Samsung a détecté des problèmes de durée de vie de ce type de batteries et souhaite les résoudre avant de l’adopter.

Prudent ou frileux, Samsung s’en est une fois de plus tenu aux batteries classiques sur ses Galaxy S25. Mais dès 2026, tout pourrait donc changer, rapporte le média coréen FNNews. Si c’est le cas, on pourrait avoir une gamme ainsi équipée :

5000 mAh pour le S26 de base,

6000 mAh pour les S26+ et S26 Ultra,

environ 4 500 mAh pour le S26 Edge.

La magie de l’optimisation au service des Galaxy S25

Bien qu’ils utilisent des batterie lithium-ion, nos tests révèlent que les Galaxy S25 sont presque aussi autonomes que des modèles embarquant du carbone-silicium, comme le OnePlus 13.

Comment diable se fait-ce ? Et bien, l’autonomie ne repose pas que sur du matériel, l’optimisation logicielle et des composants internes sont la clé du succès. Samsung a un très bon accord de ses pièces ici. Du côté de ses concurrents chinois, on peut extrapoler en supputant qu’ils n’optimisent pas trop leur matériel et optent pour une capacité supérieure pour garantir une bonne autonomie. Un peu le même schéma qu’entre un Snapdragon 8 Elite mal intégré et le Tensor G5 d’un Pixel 9 qui a été harmonisé au poil avec le reste de ses composants.

Bref, l’information du jour reste que Samsung pourrait donc franchir le cap de la batterie au carbone-silicium dès l’année prochaine sur ses Galaxy S26. Suite à ce que nous venons d’en dire, il devrait être à même de nous offrir une nette amélioration de l’autonomie sur ces modèles.