Un téléobjectif de 200 Mpx chez Samsung : ce sera sûrement pour le Galaxy S26 Ultra, voire pour le S27 Ultra

Samsung préparerait une mise à jour majeure du téléobjectif qui équipe la crème de la crème de ses smartphones. En effet, son capteur pourrait bien quadrupler sa résolution, garantissant ainsi de meilleurs agrandissements. Une amélioration qui pourrait arriver dès l’année prochaine.

Samsung Galaxy S24 Ultra, pour illustration // Source : Frandroid

À un jour de la présentation du Galaxy S25 Ultra, il est déjà temps de parler un peu de ses successeurs. Notamment au niveau de leur téléobjectif, qui pourrait être équipé d’un capteur de 200 Mpx au lieu des 50 Mpx annoncés pour le S25, et déjà présents dans les Galaxy S23 et Galaxy S24.

C’est du moins ce qu’affirme Digital Chat Station sur le site chinois Weibo. Selon lui, Samsung peaufine un nouveau téléobjectif de 200 Mpx, qui pourrait donc faire son apparition dès l’année prochaine sur son Galaxy S26 Ultra, et au pire plus tard, sur son Galaxy S27 Ultra.

De plus, si notre informateur est avare d’informations, il mentionne un capteur de 200 Mpx de 1/1,5 pouce. En d’autres termes, une solution légèrement plus petite que celle proposée sur le Vivo X100 Ultra, qui est équipé d’un capteur ISOCELL HP9 de 1/1,4 pouce et de 200 Mpx fabriqué par Samsung. Reste à savoir pourquoi la firme ferait un tel choix, et si cela aura un impact sur la luminosité de l’appareil photo, par exemple.

Un meilleur téléobjectif, mais pas sans un léger sacrifice ?

Si ces informations se révèlent exactes, le Galaxy S26 Ultra pourrait être doté d’un meilleur téléobjectif, ce qui lui permettrait de rattraper une partie de la concurrence. Notamment celle venue de Chine avec le Vivo X100 Ultra, mais aussi avec le Honor Magic7 Pro, qui nous a impressionnés dans ce domaine.

Un retard qui pourrait toutefois être vite oublié si la marque sud-coréenne concocte une optimisation logicielle qui tire le meilleur parti d’un capteur taillé sur mesure. C’est le nerf de la guerre en matière de photographie sur smartphone, et c’est là que la différence pourrait se faire le plus ressentir.

Il y a un autre critère sur lequel nous guettons Samsung avec ce potentiel nouveau capteur : le temps d’exposition. Comme le mentionnent nos confrères d’Android Authority, l’appareil photo principal de 200 Mpx du Galaxy S24 Ultra souffre déjà d’un délai d’obturation relativement long. Coupler cette caractéristique à un téléobjectif, qui a généralement une ouverture plus étroite, pourrait aggraver la situation.

Le futur téléobjectif de Samsung serait ainsi moins efficace, du moins en termes de temps d’obturation, que celui équipant ses smartphones actuels. C’est peut-être pour éviter une telle « régression » que l’entreprise doit encore peaufiner son prochain capteur. Mais pour l’heure, il est difficile d’en dire plus, et dans tous les cas, tout ceci reste à prendre avec des pincettes.