Trois nouveaux capteurs photo Samsung pour « combler le fossé entre les caméras principales et secondaires »

Si l'on connait surtout Samsung comme fabricant de smartphone, l'entreprise produit également des composants. En annonçant ses nouveaux capteurs photo, le constructeur coréen souhaite combler l'écart entre les caméras principales et secondaires.

C’est dans un communiqué publié le 27 juin 2024 que Samsung dévoile l’arrivée de trois nouveaux capteurs photo à destination des smartphones. Une technologie que l’on pourrait retrouver sur le prochain modèle de chez Samsung, le Galaxy S25. On vous propose un tour d’horizon.

Chaque pixel compte

Le constructeur coréen souhaite « améliorer les performances du capteur d’image et combler le fossé entre les caméras principales et secondaires pour offrir une expérience photographique cohérente sous tous les angles est la nouvelle direction du secteur ». Il annonce donc trois capteurs au doux nom d’ISOCELL HP9, ISOCELL GNJ et ISOCELL JN5. Parmi ces sorties, c’est l’ISOCELL HP9 qui attire notre attention se définissant comme le premier téléobjectif 200 Mpx du secteur pour smartphones.

Plus ultra

L’ISOCELL HP9 est un capteur qui comporte 200 mégapixels avec une sensibilité à la lumière améliorée de 12 % et une mise au point automatique améliorée de 10 %. Ce capteur associé aux zooms x2 et x4 permettra d’obtenir un zoom de qualité optique jusqu’à x12 lorsqu’il est associé à un module téléobjectif à zoom 3x. Associé à ce capteur, on retrouve également la sortie de l’ISOCELL JN5 et GNH respectivement à 50 mégapixels.

Avec ces améliorations, on peut s’attendre à des couleurs plus vives ainsi qu’une mise au point améliorée. Le communiqué nous informe aussi que ces innovations s’accompagnent d’une amélioration des performances énergétiques avec une consommation moindre. On parle d’une amélioration de 29 % en mode aperçu et 34 % en mode vidéo à 4K 60 fps. Pour le moment, Samsung ne parle pas des smartphones qui pourraient être équipés de ces technologies. Toutefois, au vu du standing des composants, tout laisse à penser que l’on pourrait les retrouver sur la version Ultra du Galaxy S25. Les nouveaux venus ne sont pour le moment pas attendus avant le début de l’année 2025.