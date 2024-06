Samsung Galaxy S25 Ultra : les changements ne seraient pas qu’à l’intérieur

De nouvelles fuites font état des changements de design du prochain smartphone haut de gamme de Samsung (hors pliants), le Galaxy S25 Ultra. On s'attend dont à ce qu'il ait des bords arrondis et qu'il soit l'Ultra le plus fin jamais commercialisé.

Alors qu’on a appris beaucoup de détails sur les prochains smartphones pliables de Samsung, il y a aussi les prochains Galaxy S25 qui se préparent, dont le plus grand, le plus gros, le plus poussé techniquement, le Galaxy S25 Ultra. Grâce au leaker Ice Universe via X, nous en apprenons davantage sur ce à quoi il pourrait ressembler.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur smartphone Samsung Galaxy à acheter en 2024 ?

Un Galaxy S25 Ultra plus doux dans les mains

Dans un premier temps, Ice Universe a révélé que les tranches du Galaxy S25 Ultra seraient « vraiment arrondies », contrairement à celles du Galaxy S24 Ultra, qui sont très tranchantes. Trop pour lui comme pour certains utilisateurs, qui mettent en cause le confort du téléphone. De quoi peut-être le faire plus ressembler aux autres Galaxy S25, mais également au Galaxy S21 Ultra, qui avait des bordures arrondies. Naturellement, le S Pen serait toujours là, intégré dans le smartphone.

Autre détail révélé : le Galaxy S25 Ultra aurait une épaisseur de 8,4 mm. Ce qui en ferait le modèle Ultra le plus fin des dernières années. En effet, les Galaxy S21, S22 et S23 Ultra ont une épaisseur de 8,9 mm, tandis que le S24 Ultra en a une de 8,6 mm.

Ce qu’on sait du Galaxy S25 Ultra

Ce qui s’établit de plus en plus, c’est que le Galaxy S25 Ultra ferait le choix de n’être doté que du Snapdragon 8 Gen 4, le prochain SoC haut de gamme de Qualcomm. Pas d’Exynos au programme a priori, puisque Samsung rencontrerait quelques soucis de production. Une puce épaulée par 16 Go de RAM maximum, sans doute pour pousser les performances des fonctionnalités IA.

Côté photo, Samsung opterait pour un capteur JN1 modifié, plus petit que celui du S24 Ultra, avec une définition de 50 Mpx. Le téléobjectif serait remplacé par un nouveau capteur ISOCELL de 1/3″, plus grand que celui du modèle précédent, de 50 Mpx également. Mais le capteur principal ne changerait pas, et serait toujours de 200 Mpx.