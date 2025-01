Samsung Galaxy S26 : découvrez la technologie qui double presque l’autonomie

Samsung envisagerait d’équiper sa future série Galaxy S26 d’une technologie de batterie révolutionnaire. L’autonomie des smartphones pourrait donc bien s’envoler dès l’année prochaine.

Selon des sources proches du dossier, notamment le célèbre leaker Ice Universe sur Weibo, le géant sud-coréen s’apprêterait à abandonner les traditionnelles batteries lithium-ion au profit d’une technologie silicium-carbone. L’adoption par Samsung de cette technologie pourrait marquer un tournant dans l’industrie du smartphone.

En effet, les batteries silicium-carbone présentent plusieurs avantages considérables par rapport à leurs prédécesseurs. Leur densité énergétique supérieure permettrait d’augmenter significativement l’autonomie des appareils tout en conservant un format compact.

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

De plus, cette technologie s’avère plus sûre, avec un risque de surchauffe nettement réduit. De plus, contrairement aux batteries lithium-ion qui nécessitent des éléments rares comme le cobalt, le lithium et le nickel, dont l’extraction est particulièrement polluante, les batteries silicium-carbone reposent sur des matériaux plus accessibles et moins nocifs pour l’environnement.

Samsung ne sera pas le premier à utiliser ce type de batteries

Si Samsung n’est pas le premier constructeur à explorer cette voie, Honor ayant déjà commercialisé des smartphones équipés de cette technologie en Chine, l’adoption par le leader mondial du smartphone pourrait démocratiser cette innovation à l’échelle planétaire. Il est dommage de voir des appareils tels que le Honor Magic 7 Pro offrir une grosse batterie de 5 825 mAh, tandis que la version française doit se contenter d’un accumulateur de 5 270 mAh.

Samsung travaillerait également sur une autre technologie baptisée « Stacked Battery Technology », promettant une amélioration de la densité énergétique de 10 %. Cependant, il semblerait que l’entreprise ait finalement opté pour la solution silicium-carbone, jugée plus prometteuse.

Pour les futurs acquéreurs du Galaxy S25 attendu prochainement, il faudra se contenter des batteries conventionnelles, bien que le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite devrait apporter quelques améliorations en termes d’efficacité énergétique.

La perspective d’une batterie silicium-carbone dans le Galaxy S26 laisse entrevoir un futur où l’autonomie ne serait plus un compromis, même pour les smartphones les plus fins.