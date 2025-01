Samsung prépare un smartphone qui se plie en trois et que personne ou presque ne pourra acheter

Le géant sud-coréen de l’électronique n’a pas abandonné l’innovation dans le secteur des smartphones pliables. 2025 pourrait signer l’arrivée d’un concurrent au désormais célèbre Mate XT.

Le Mate XT de Huawei // Crédit : Arnaud Gelineau – Frandroid

Véritable phénomène de l’année 2024, le Huawei Mate XT a monopolisé l’attention des technophiles grâce à son écran pliable en trois. Bien décidé à ne pas se laisser marcher sur les pieds, Samsung préparerait un concurrent au mobile de Huawei, histoire de reconquérir sa couronne du roi des smartphones pliables.

Selon des informations par le média coréen Sisa et relayées par Phone Arena, Samsung aurait bel et bien l’intention de lancer sa propre version du Mate XT en 2025, comme l’affirmaient les rumeurs jusqu’ici. Le mobile arriverait sur le marché durant la deuxième moitié de l’année, mais sera à priori loin d’être un produit grand public.

Peu d’exemplaires…

Tout d’abord, si l’on en croit les informations venues de Corée, le constructeur aurait comme ambition de produire moins de 300 000 exemplaires de son téléphone. Les défis techniques et technologiques que représente la construction d’un appareil qui se plie en trois auraient supposément forcé Samsung à la jouer sage pour ce premier gadget.

Face aux millions de Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 que prévoit de produire la même entreprise, autant dire que ce concurrent au Mate XT ne risque pas de se retrouver sur les étals du magasin à côté de chez vous. Il y a fort à parier que seuls quelques pays d’Asie y auront le droit à vrai dire.

…Tous vendus très cher

Et même si vous parveniez à mettre la main sur un exemplaire, encore faudrait-il avoir les reins assez solides pour l’acheter. D’après des sources interrogées par Sisa, le futur téléphone de Samsung « serait bien plus cher que les téléphones pliables existants ».

Le Fold 6 ne sera bientôt plus le smartphone le plus haut de gamme de Samsung // Crédit : Frandroid

On peut donc imaginer que l’appareil sera même plus cher que le Mate XT qui, rappelons-le, était déjà vendu à 2800 € en conversion brute. Autant dire que le mobile de Samsung tiendra plus de l’objet de collection que du smartphone grand public.

Et question specs ?

Question caractéristique technique, on sait seulement que les charnières ne seront pas dans le même sens que sur le Mate XT afin de protéger l’écran une fois le mobile replié. Un choix intrigant que Samsung aurait pris pour assurer la « durabilité » de son téléphone.

Entièrement déplié, le mobile pourrait atteindre une taille d’écran de 12 pouces et quelques. Même à moitié déplié, le téléphone offrirait 10,5 pouces d’afficheur, de quoi sérieusement faire de l’ombre à votre tablette. Et accessoirement au Mate XT qui affiche peu ou prou le même espace d’affichage.