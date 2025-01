Huawei préparerait un nouveau smartphone qui se plie en trois avec ce qu’il sait faire de mieux en termes de processeur

Petite prouesse d’ingénierie, le Huawei Mate XT connaîtrait bien un successeur courant 2025. On apprend que ce dernier disposerait pour l’occasion d’un nouveau processeur développé par Huawei : le Kirin 9020. Une puce conçue dans l’adversité.

L’impressionnant Huawei Mate XT est actuellement motorisé par un Kirin 9010 // Source : Huawei

Premier smartphone « tri-fold » du marché, le Huawei Mate XT a plus marqué les esprits par son design, assez prodigieux il faut l’admettre, que par ses performances. Annoncé en septembre 2024, l’appareil est en effet équipé d’une puce conçue en interne par Huawei, la Kirin 9010, que l’on trouve aussi sur les Pura 70, mais qui souffre de la comparaison face aux dernières solutions lancées par MediaTek ou Qualcomm.

Justifié par les sanctions américaines imposées à l’industrie chinoise, cet écart de performances pourrait s’atténuer en 2025. On apprend en effet que Huawei tablerait sur une nouvelle mouture de son Mate XT, et que cette dernière miserait notamment sur un nouveau processeur Kirin 9020, plus puissant.

Vers un Huawei Mate XT 2025 plus puissant… ou plutôt moins en retard

Annoncé fin novembre à destination des Mate 70, le Kirin 9020 s’appuie vraisemblablement toujours sur la gravure en 7 nm du fondeur chinois SMIC — à moins que Huawei et SMIC ne soient parvenus à atteindre les 6 nm, comme le suggéraient de précédentes rumeurs.

Cette stagnation technique serait toutefois contrebalancée par les changements apportés par Huawei au design de son SoC.

On sait, par exemple, que la marque est parvenue à intégrer 12 cœurs et de l’hyperthreading sur ce nouveau Kirin 9020, pour en doper significativement les performances en multi-core face au Kirin 9010, lancé début 2024. On peut donc s’attendre à un Huawei Mate XT 2025 plus rapide sur toute une succession d’applications tirant justement parti du calcul sur plusieurs cœurs.

Cela étant dit, l’appareil conservera un retard important face aux flagships de la concurrence équipés, par exemple, du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Un retard que Huawei et SMIC ne pourront pas rattraper à court ou moyen terme, faute notamment de machines capables de graver des puces par EUV (extreme ultraviolet). Comme le souligne WCCFTech, SMIC dispose en effet uniquement de machines exploitant la technique DUV (deep ultraviolet), moins avancée.

En lui-même, le prochain Huawei Mate XT devrait par ailleurs conserver un design très proche du modèle actuel. On s’attend en revanche à ce que Huawei y distille des nouveautés en matière d’affichage, pour par exemple renforcer l’écran, et lui permettre de mieux résister aux pliures sur le long terme. Il n’est pas non plus exclut que la firme parvienne à y intégrer une plus grosse batterie.