Samsung envisagerait bel et bien de lancer sa propre version du smartphone pliable en trois dès 2025

Avec un retard d’un an sur le Mate XT de Huawei, le smartphone à trois volets de Samsung sera-t-il meilleur que son concurrent ? Il pourrait bien avoir de beaux arguments à faire valoir lorsqu’il sera commercialisé dans le monde entier.

Le Huawei Mate XT pourrait bien avoir un rival fabriqué par Samsung dès l’année prochaine // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Alors que les smartphones pliables se sont fait une place bien confortable dans un marché où tous les appareils se ressemblent, il est temps d’accueillir leur évolution inévitable. Introduits par Huawei cette année, les téléphones pliables en trois s’annoncent comme la nouvelle marotte intrigante et pleine d’innovation (et de défauts) du secteur.

Bien évidemment, Samsung ne peut pas se permettre de rater le coche. Le constructeur coréen s’est, en effet, fait une réputation dans le domaine du smartphone pliable en contribuant à la démocratisation toute relative de ce format. Il s’agirait donc de ne pas laisser d’autres constructeurs occuper ce nouveau créneau.

Comme le rapportait Frandroid fin octobre, le géant sud-coréen serait en train de travailler sur son propre portable à trois volets pour le sortir en 2025. Une information récemment confirmée par des sources anonymes relayées par ET News, qui déclarent que « Samsung Electronics a récemment ajouté un téléphone pliable à double pliage à sa gamme de produits en développement. »

Concrètement, le design et les spécifications de l’appareil devraient être décidés d’ici à la fin du mois de novembre, et les partenaires de Samsung seraient déjà en train de travailler sur le sujet.

Un smartphone plus résistant que le Mate XT ?

Bien évidemment, on en sait encore assez peu sur ce futur modèle de Samsung. On parle pour le moment d’un appareil possédant une dalle entre 9 et 10 pouces, soit jusqu’à deux pouces de plus que le Galaxy Z Fold6.

Cet écran pourrait aussi se démarquer de celui du Huawei Mate XT en ayant deux plis vers l’intérieur, plutôt qu’un pli vers l’extérieur et l’autre vers l’intérieur. Ce qui le rendrait plus résistant aux aléas du quotidien tout en résolvant de potentiels problèmes de fiabilité. Mais il reste à voir si cela ne le rendrait pas plus épais que son (pour le moment) unique concurrent, en le transformant en une véritable brique peu pratique à utiliser lorsqu’elle est totalement repliée.

Selon ET News, l’enjeu serait de taille pour Samsung. Le format du smartphone pliable est aujourd’hui repris par plusieurs autres fabricants, dont Google et OnePlus avec leurs Pixel 9 Pro Fold et OnePlus Open. Résultat : la concurrence est désormais bien rodée, et les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 ne sortent plus vraiment du lot.

Samsung doit s’inscrire dans une nouvelle course où il a, cette fois, du retard sur un grand constructeur. Le Huawei Mate XT n’est pas un smartphone de mauvaise facture, et il pourrait très bien se trouver un public en dehors du marché chinois, où il reste pour le moment cantonné.

Ce sera là la principale force du fabricant sud-coréen, qui pourra plus facilement commercialiser sa propre itération du concept dans le monde entier. Du moment qu’Oppo, maison mère de OnePlus, ne lui damne pas le pion, une éventualité relevée par ET News.