On aurait un smartphone qui se plie en trois chez nous dès 2025

Le géant sud-coréen, qui a démocratisé les smartphones pliables avec sa série Galaxy Z, travaillerait sur un modèle encore plus ambitieux capable de se plier en trois parties, prévu pour 2025.

Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Selon ZDNET Korea, Samsung travaillerait activement sur un smartphone pliable en trois parties.

La division écrans de Samsung aurait déjà achevé le développement des composants nécessaires pour ce modèle tri-pliable, et la chaîne d’approvisionnement serait prête à démarrer la production.

Toutefois, le lancement effectif dépendra de la décision finale de la division MX de Samsung Electronics, dirigée par TM Roh.

Cette initiative intervient dans un contexte où Samsung, malgré sa position dominante, fait face à une concurrence croissante.

Le récent Galaxy Z Fold 6, bien qu’apportant certaines améliorations comme un nouveau processeur, un écran externe plus large et une meilleure résistance à l’eau, n’a pas totalement convaincu les utilisateurs.

En cause, notamment, les innovations proposées par le Pixel 9 Pro Fold et les modèles chinois de Xiaomi et Honor.

Samsung a bien tenté de corriger le tir avec son Galaxy Z Fold Special Edition, mais ce dernier n’est pas disponible en France.

Samsung ne sera pas le premier à lancer un tel smartphone pliable

Si Samsung était il y a encore quelques années à l’origine de plusieurs révolutions dans le secteur des smartphones pliables, un autre fabricant lui a damé le pion cette fois-ci.

Et c’est Huawei qui propose depuis quelques semaines maintenant un smartphone à trois volets : le Mate XT. Mais comme souvent, celui-ci n’est disponible qu’en Chine. Samsung pourrait donc devenir le premier fabricant à commercialiser mondialement un tel dispositif.

Le souffle salutaire pour Samsung

Les perspectives de ventes actuelles ne sont pas vraiment bonnes pour Samsung, ce qui pourrait expliquer le choix de sortir des sentiers battus.

Les livraisons d’écrans OLED pliables de Samsung Display devraient chuter de 40% en 2024, passant de 20 à 12 millions d’unités. Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 devraient n’atteindre que 8 millions de ventes, bien en deçà des 10 millions initialement prévus.

Pour ce qui est de la fiche technique du smartphone deux fois pliable de Samsung, on s’attend déjà à ce qu’il soit équipé du dernier processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, à l’instar de tous les Galaxy S25, mais nous n’en savons pas beaucoup plus.

En parallèle, rappelons que Samsung envisagerait également de lancer une version plus abordable du Galaxy Z Flip pour élargir son public. De quoi venir chiper des parts de marché au Motorola Razr 50.