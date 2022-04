Samsung s’inspirerait de Tesla pour ses futures batteries de smartphone

Samsung s'apprête à utiliser une nouvelle technologie pour ses batteries en s'inspirant de ce qui se fait déjà pour les véhicules électriques afin d'obtenir des cellules plus denses en énergie et avec une meilleure autonomie.

Plus de puissance, moins d’espace. C’est la problématique à laquelle doivent faire face tous les constructeurs de smartphones à un moment ou à un autre. C’est pourquoi Samsung est allé chercher du côté des voitures électriques pour trouver de nouvelles manières de tirer plus d’efficacité de ses batteries tout en conservant leur taille actuelle selon le site The Elec.

Une technologie créée par Samsung pour les véhicules électriques

Samsung voudrait essayer une nouvelle technique qui permet notamment aux batteries des véhicules électriques d’occuper moins d’espace tout en offrant une puissance accrue. Ce qui s’avère être une aubaine pour les fabricants de smartphones.

Cette technologie a commencé à être développée par Samsung SDI, la division batterie du géant coréen et est déjà présente dans les batteries des véhicules électriques. Les cellules présentes actuellement dans nos smartphones utilisent la technique dite du « Jelly roll » qui consiste à enrouler les composants ensemble, mais qui n’offre pas une compacité optimale. Avec cette technique, les batteries ne peuvent pas être emballées de manière étroite à cause du gonflement naturel produit lors de la charge et de la décharge qui viendrait alors plier les électrodes et endommager le tout.

Plus compacte, mais tout aussi endurante

Cette nouvelle méthode permettra aux composants de la batterie d’être empilés sous forme de couches successives et entraînera une compacité supérieure de 10 %. Cela permettra par exemple à une batterie de 5000 mAh de passer à 5500 mAh tout en gardant la même taille. Mais on pourrait également permettre à l’inverse avec cette méthode de gagner de l’espace dans les smartphones en concevant des batteries plus petites, mais plus efficaces pour pouvoir y ajouter d’autres fonctionnalités (la prise jack par exemple….).

Samsung s’emploierait actuellement en Corée pour modifier ses lignes de production afin de produire ces nouvelles batteries. La marque chercherait également à obtenir des commandes d’Apple pour cette nouveauté, elle qui fournit déjà des batteries pour les iPad et les MacBook. Aucun calendrier n’est encore prévu pour l’arrivée de ce type de batterie, mais on espère que cela prendra vie rapidement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.