200 Mpx vs 108 Mpx : on a comparé les photos des Galaxy S23 Ultra et S22 Ultra

Avec le Samsung Galaxy S23 Ultra est venu un capteur photo de 200 Mpx, mais est-ce qu'une telle augmentation de la définition par rapport aux 108 Mpx du Galaxy S22 Ultra est nécessaire ? Réponse dans notre comparatif photo de ces deux modes qui offrent beaucoup de pixels.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra possède un capteur photo principal avec une définition maximale de 108 Mpx et Samsung fait encore plus fort avec son Galaxy S23 Ultra, dont la définition du capteur principal peut monter à 200 Mpx. Pour savoir si cette évolution était vraiment utile, nous avons confronté les deux smartphones hauts de gamme.

Les modes 108 et 200 Mpx des derniers Samsung Galaxy en version Ultra

D’un côté, nous avons un Samsung Galaxy S22 Ultra avec un capteur principal de 108 mégapixels avec une optique grand-angle et autofocus, pour un champ de vision de 85° et une ouverture f/1.8. De quoi produire des clichés de 9000 par 12000 pixels pour un poids allant de 10 à 30 Mo.

De l’autre, le Samsung Galaxy S23 Ultra est doté d’un capteur principal de 200 mégapixels avec un champ de vision de 85° et une ouverture légèrement plus grande de f/1,7. Les photos enregistrées mesurent 12240 par 16320 pixels pour un poids situé entre 15 et 50 Mo. Ce modèle a évidemment rejoint notre guide des meilleurs smartphones pour la photo.

Le principal avantage d’un capteur avec une grande définition n’est pas d’avoir des photos avec le plus de pixels possible. Plus on place de Mégapixels sur un capteur, plus la taille des photosites se réduit, capturant de fait moins de lumière. L’intérêt de ces dimensions, c’est surtout de réaliser ce que l’on appelle du pixel binning : les pixels des photos sont fusionnés pour capter plus de luminosité tout en réduisant le bruit numérique (la montée en ISO est moindre).

Les photos de jour en 108 Mpx vs en 200 Mpx

Le mode 108 Mpx Le mode 200 Mpx

Dans cet exemple, on se rend compte de ce que peut vraiment apporter les 200 Mpx : de jour, il réussit à capter davantage de lumière que la version précédente, bien qu’il semble moins bien gérer les fortes expositions. Pour autant, il en ressort que les mailles du pull de mon collège ont une définition significativement supérieure au mode 108 Mpx.

Le mode 108 Mpx (Galaxy S22 Ultra) Le mode 200 Mpx (Galaxy S23 Ultra)

Le mode 108 Mpx Le mode 200 Mpx

Sur cet exercice également, on voit que le Galaxy S23 Ultra récupère nettement plus de détails dans les zones sombres et en contre-jour : on le remarque avec la boutique dont on distingue mieux l’intérieur. Cependant, le traitement algorithmique est moins bon lorsqu’il s’agit de mettre en évidence du texte. Celui de la devanture est plus lisible sur la photo en 108 Mpx. Ce qui n’est pas nécessairement un avantage : on sent que le traitement de la photo n’est pas totalement naturel.

Le mode 108 Mpx (Galaxy S22 Ultra) Le mode 200 Mpx (Galaxy S23 Ultra)

Les photos de nuit du Galaxy S23 Ultra vs le Galaxy S22 Ultra

Le mode 108 Mpx Le mode 200 Mpx

Sur certaines photos de nuit, on voit que le capteur de 200 Mpx récupère là aussi plus de détails que le capteur de 108 Mpx. Cela se constate particulièrement bien sur cette grille apposée à un bâtiment. Aussi, la texture du mur est moins bruitée et les petites barrières ressortent moins assombries. On aperçoit aussi que le Galaxy S23 Ultra produit plus de lens flares au niveau du lampadaire et nous allons voir que cela peut être bien pire.

Le mode 108 Mpx (Galaxy S22 Ultra) Le mode 200 Mpx (Galaxy S23 Ultra)

Le mode 108 Mpx Le mode 200 Mpx

Ces deux photos montrent à la perfection le petit défaut du mode 200 Mpx : les lens flares — ou facteur de flare en français. Il s’agit de ces aspérités visuelles qui apparaissent depuis les sources de lumière dans une photo et qui produisent des rayons qui détériorent la qualité visuelle. En fait, le Galaxy S23 Ultra ne gère pas aussi bien la mesure d’explosition sur le mode haute définition que son prédécesseur. En réalité, c’est le cas uniquement lorsqu’on ne touche pas aux réglages et que l’on ne choisit pas un endroit pour faire le point. Dans d’autres situations où l’on contrôle cela, il s’en sort mieux que le Galaxy S22 Ultra.

S’il récupère davantage de lumière, on s’aperçoit que cela peut être au détriment des détails également : sur les clichés ci-dessous, on ne voit presque plus le quadrillage du mur sur la gauche, ce qui n’est pas le cas sur la photo prise en 108 Mpx. Les lens flares sont toujours plus grands, mais on aperçoit plus de détails au niveau des bureaux

Le mode 108 Mpx (Galaxy S22 Ultra) Le mode 200 Mpx (Galaxy S23 Ultra)

Qui du Galaxy S23 Ultra ou du Galaxy S22 Ultra de Samsung gagne la bataille des photos haute définition ?

Pour finir, que retenir de ce versus ? Globalement, le mode 200 Mpx du Samsung Galaxy S23 Ultra est meilleur. Tout d’abord, parce qu’il propose une définition réellement plus grande et que cela peut se révéler utile dans certaines situations. Il arrive à récupérer plus de détails grâce à une meilleure gestion de la plage dynamique : les endroits sombres et clairs sont plus détaillés. Il offre cela tout en produisant moins de bruit numérique que son ancêtre.

Cependant, il y a une situation dans laquelle il fait moins bien que le Samsung Galaxy S22 Ultra : dans des conditions de faible lumière et lorsqu’on ne lui dit pas où faire le point. Dans ces situations, il a tendance à régler sa luminosité au mauvais endroit et à produire des lens flares. Heureusement, en l’aidant, on arrive à produire de meilleurs clichés. Le verdict est sans appel : le Galaxy S23 Ultra est meilleur.

Enfin, il faut convenir que ces modes sont réservés à ceux qui veulent aller loin dans la photo sur smartphone : pour la plupart des usages, ces très hautes définitions ne sont pas utiles, sauf si vous voulez vraiment saturer votre stockage. Aussi, les modes avec des définitions moins hautes permettent de profiter du pixel binning, et ainsi d’une meilleure qualité photo globale pour un usage simple.

