Le Galaxy S25 Ultra ne devrait pas chauffer grâce à ce changement

À quelques jours de l’événement Unpacked de Samsung prévu le 22 janvier, de nouvelles informations sur le Galaxy S25 Ultra font surface, révélant des améliorations significatives en termes de performances et de gestion thermique.

Selon le leaker Ahmed Qwaider, réputé pour la fiabilité de ses informations concernant Samsung, le nouveau flagship de Samsung, le Galaxy S25 Ultra devrait offrir une augmentation de 38 % des performances CPU par rapport au S24 Ultra. Ces gains s’accompagneraient d’une amélioration de 34 % des capacités graphiques et d’une progression de 43 % des performances du processeur neuronal (NPU).

Ces améliorations s’expliquent notamment par l’utilisation du processus de fabrication en 3 nanomètres de TSMC, plus efficace énergétiquement, ainsi que par l’optimisation du système de refroidissement. Et c’est bien sur ce dernier que Samsung devrait faire le plus de changements.

Le Galaxy S25 Ultra bénéficierait d’un meilleur système de refroidissement

L’une des principales préoccupations concernait la gestion thermique du Snapdragon 8 Elite, la puce qui équipera le S25 Ultra. Les premiers appareils utilisant ce SoC, comme le Realme GT 7 Pro, ont montré une tendance à la surchauffe. Pour lutter contre cela, Samsung aurait développé un système de refroidissement particulièrement efficace. Le constructeur coréen aurait opté pour une chambre à vapeur plus grande, permettant une dissipation thermique supérieure de 42 % à celle du modèle précédent.

Les Galaxy S25 et S25 Plus ne sont pas en reste, puisqu’ils devraient eux aussi bénéficier d’une amélioration de 10 % de leurs capacités de refroidissement. Selon Qwaider, ces avancées devraient permettre une meilleure répartition de la chaleur, évitant ainsi les points chauds désagréables lors de l’utilisation intensive. Samsung semble avoir tiré les leçons de l’expérience du S24 Ultra, dont la chambre à vapeur était déjà 1,9 fois plus grande que celle du S23 Ultra.

Le Galaxy S25 Ultra devrait également se distinguer par un design renouvelé, avec des coins arrondis et des bords plats, ainsi qu’un nouveau capteur ultra grand-angle et une charge sans fil plus rapide. La décision de Samsung d’utiliser exclusivement le processeur Qualcomm à l’échelle mondiale, abandonnant sa puce Exynos sur certains marchés, devrait aussi garantir une expérience utilisateur plus homogène.