Samsung Galaxy S25 : sa configuration de base devrait être plus musclée à cause de (ou grâce à) l’IA

Le prochain smartphone phare de Samsung devrait présenter quelques améliorations matérielles par rapport à son prédécesseur. À cause, notamment, de l’intelligence artificielle, qui nécessite plus de mémoire vive.

Le Samsung Galaxy S25 devrait avoir plus de RAM et de stockage que son prédécesseur // Source : Onleaks / Android Headline

Dans un peu plus d’un mois, le 22 janvier 2025, le géant sud-coréen devrait dévoiler ses prochains flagships, les Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Si leurs caractéristiques techniques fuitent régulièrement depuis plusieurs semaines, il reste encore quelques mystères à élucider.

Heureusement, des informateurs bien placés sont là pour régler le problème. Sur le réseau social X, un certain Abhishek Yadav laisse entendre que le Galaxy S25 aura davantage de caractéristiques un peu plus musclées que son prédécesseur. En effet, sa configuration de base, la moins chère, devrait avoir droit à un minimum de 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go pour le Galaxy S24.

Sur X, Abhishek Yadav avance que le Galaxy S25 n’aura pas de variante avec 8 Go de mémoire vive // Source : Capture d’écran Frandroid

Il ne s’agit pas d’une amélioration anodine pour Samsung, puisque plus de RAM permettra à l’appareil d’exécuter un maximum d’outils dopés à l’intelligence artificielle. En effet, ces derniers sont plutôt gourmands, et peuvent affecter les performances des appareils qui ne sont pas assez puissants.

Comme le rappellent nos confrères de PhoneArena, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, dotés de 8 Go de RAM, n’ont pas accès à toutes les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Idem pour le Pixel 8, qui malgré son titre de premier smartphone IA, a le même problème avec Gemini. Pour Samsung, il s’agirait ici de donner les mêmes capacités à toute sa gamme, sans contrepartie (du moins, sur le papier).

Plus de stockage.…pour un modèle de base plus cher ?

Dans le même temps, Yadav affirme que le Galaxy S25 bénéficiera d’une autre évolution majeure : il serait livré avec un minimum de 256 Go de stockage. Le S24 est vendu avec au moins 128 Go, ce qui, en fonction de l’utilisation, peut rapidement limiter les utilisateurs. Il se placerait ainsi un cran au-dessus du Pixel 9 et de l’iPhone 15, qui proposent 128 Go de stockage dans leurs versions de base.

Reste à voir quel impact ces améliorations auront sur le prix final du S25. De récentes fuites l’ont affiché à 899,99 euros… mais pour une version avec 128 Go de stockage. Si cette dernière n’est pas présente dans les rayons, cela signifierait que l’appareil le moins cher de la gamme Galaxy S serait potentiellement disponible à partir de 959 euros.

Cette information est donc à prendre avec de grandes pincettes, comme il est de toute façon d’usage avec les rumeurs qui précèdent les annonces officielles. Reste à savoir ce que d’autres sources révéleront d’ici au 22 janvier.