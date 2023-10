Pourquoi les meilleurs smartphones Android de 2025 pourraient être (encore) plus chers

Alors que Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 3, la puce qui arrivera sur les smartphones Android haut de gamme en 2024, le fondeur a commencé à parler de son successeur. Un SoC qui pourrait être plus cher, ce qui pourrait se répercuter sur le prix des meilleurs smartphones Android qui sortiront en 2025.

Ce 24 octobre, Qualcomm a présenté le Snapdragon 8 Gen 3, un SoC dédié aux smartphones haut de gamme. On connaît déjà certains modèles qui embarqueront cette toute nouvelle puce et qui sortiront en 2024. Bien sûr, l’entreprise prépare déjà la suite : ce sera le Snapdragon 8 Gen 4. Il devrait être présenté fin 2024, pour arriver sur le marché en 2025. Malheureusement, la puce devrait être plus chère, selon les dires mêmes de Qualcomm. De quoi faire augmenter les prix pour les constructeurs, et finalement pour les consommateurs.

Si le prix de la puce augmente, le prix du smartphone aussi

La puce, ou le SoC est la pièce qui coûte le plus cher dans un smartphone, y compris dans le haut de gamme. Par exemple, on estime que le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23 Ultra représente 35% du prix total des composants de ce smartphone Galaxy. Le deuxième composant le plus cher est loin derrière et c’est l’écran : 18% sur ce modèle toujours.

Ainsi, si le prix de la puce augmente, le prix du smartphone aussi, puisque le constructeur peut répercuter tout ou partie de l’augmentation sur le prix final du smartphone qu’il vend. Avec l’augmentation généralisée des prix, pour éviter une trop forte inflation, des constructeurs réfléchiraient même à changer de stratégie. Certains pourraient utiliser en 2024 non pas le dernier SoC de Qualcomm, mais celui de l’année précédente, y compris pour des modèles haut de gamme.

Une augmentation de prix sur le Snapdragon 8 Gen 4 qui sera présenté en 2024 pourrait entraîner une augmentation de prix sur les smartphones les plus chers qui sortiront en 2025. On pense par exemple au Samsung Galaxy S25, au OnePlus 13, au Xiaomi 15, au Honor Magic 7 Pro, ou encore au Zenfone 12. Rien n’indique que ces smartphones sortiront un jour, mais ils s’inscriraient dans la continuité de ce que commercialisent les constructeurs.

Un Snapdragon 8 Gen 4 plus cher, mais plus puissant

C’est le vice-président de Qualcomm Chris Patrick qui a confirmé l’information auprès d’Android Authority : il devrait être plus cher. Le responsable justifie cela par des « niveaux de performance étonnants ». En fait, le Snapdragon 8 Gen 4 sera alimenté par des cœurs de processeur Oryon personnalisés. Qualcomm ne ferait ainsi plus appel au britannique ARM pour les cœurs de ses puces, mais à Nuvia, une firme rachetée il y a deux ans par lui-même. Le gain en performances serait de 40 % en multi-core, et de 15 % en calcul single-core selon les rumeurs.

Pour Christ Patrick, ce n’est pas nécessairement plus cher, mais Qualcomm cherche à trouver un meilleur équilibre entre le prix, la consommation d’énergie et les performances de ses puces. Un équilibre qui pourrait ne pas être en faveur des constructeurs et in fine, des consommateurs.