Voici les smartphones Android qui devraient être les plus puissants en 2024

Qualcomm a présenté le Snapdragon 8 Gen 3, sa nouvelle puce dédiée aux smartphones haut de gamme. On sait déjà que certains constructeurs y auront allègrement recours, de quoi deviner l'arrivée prochaine de certains modèles. On dresse la liste des smartphones qui devraient être équipés de ce SoC.

Ce 24 octobre, Qualcomm a présenté le Snapdragon 8 Gen 3, à savoir ce qui se fait désormais de mieux en termes de puces pour smartphones haut de gamme. Beaucoup d’intelligence artificielle, mais aussi de meilleures performances, notamment au niveau du CPU : c’est ce à quoi on devrait s’attendre dans l’année à venir sur les smartphones les plus chers.

La firme de San Diego affirme que le SoC arrivera sur les modèles de certains constructeurs : Asus, Honor, iQOO, Meizu, Nio, Nubia, OnePlus, Oppo, Realme, Redmi, RedMagic, Sony, Vivo, Xiaomi et ZTE.

Le Xiaomi 14 annoncé dans la foulée : il sera équipé du Snapdragon 8 Gen 3

Afin de passer devant tous les autres fabricants, Xiaomi a quitté ses habitudes en annonçant le Xiaomi 14, son nouveau smartphone phare. Ce 26 octobre, une conférence sera dédiée à ce modèle pour le présenter plus en détail.

Néanmoins, cette courte présentation chez Qualcomm a permis de voir le smartphone, qui s’inscrit dans la directe lignée du Xiaomi 13. Moins de chauffe pour plus de performances, voici les promesses de William Wu, le président de Xiaomi.

Honor : le Magic 6 Pro est attendu et sera au rendez-vous

En 2023, Honor a sorti un très bon Honor Magic 5 Pro, équipé du dernier SoC de Qualcomm de l’époque, le Snapdragon 8 Gen 2. Nous espérons que le Honor Magic 6 Pro, s’il arrive un jour, sera du même acabit. Ça tombe bien : Honor a confirmé que la série Magic 6 sera équipée de cette puce (ce ne devrait pas être le cas pour le Magic 6 Lite s’il sort), comme on peut le lire sur GSMArena.

C’est une bonne nouvelle, d’autant plus qu’on s’attend à l’arrivée de nouvelles fonctionnalités photo et vidéo, des points que le constructeur met régulièrement en avant. Il aura sans doute à cœur d’exploiter le potentiel de la nouvelle puce dans ces domaines. Dans son annonce pourtant, Honor met le point sur l’arrivée du modèle d’IA de génération automatique de texte, utilisant 7 milliards de paramètres en local. La série Magic 6 pourrait être présentée avant mars 2024, comme c’était le cas pour la série Magic 5.

Vers un Zenfone 11 compact chez Asus ?

L’Asus Zenfone 10 embarque le Snapdragon 8 Gen 2 et est l’un des derniers smartphones Android que l’on peut qualifier de compacts. En plus de ça, il propose une belle autonomie, notamment grâce au SoC de Qualcomm. Alors, quoi de mieux qu’un Zenfone 11 avec le Snapdragon 8 Gen 3 ?

Pas grand-chose, et pourtant il pourrait ne jamais arriver. Cet été, des rumeurs colportées arguaient qu’Asus mettrait fin à sa gamme Zenfone, pourtant appréciée par la critique. Le constructeur avait répondu en niant fermement ces rumeurs, disant vouloir poursuivre son travail sur les smartphones. Il avait alors déclaré avoir des projets pour 2024.

Le OnePlus 12 se rapproche

Les fuites autour du prochain smartphone de OnePlus tendent à se faire de plus en plus nombreuses, après un très bon OnePlus 11. Et pour cause, le OnePlus 12 est le flagship de la marque, qui devrait se doter d’une belle fiche technique, tant au niveau des performances qu’au niveau des capteurs photo embarqués qu’au niveau de la vitesse de charge.

Tout pointe vers un OnePlus 12 équipé du Snapdragon 8 Gen 3 d’ailleurs. Ce smartphone pourrait être présenté dès décembre prochain, pour une sortie en janvier 2024 partout dans le monde. En France, on sait qu’Oppo et OnePlus ont quitté le marché, mais le OnePlus 12 pourrait être disponible chez nous sur le site de la marque, comme c’est le cas pour le OnePlus Open.

Un smartphone Sony à la pointe avec le Xperia 1 VI ?

Sony a sorti cette année lui aussi son flagship, le Sony Xperia 1 V, qui embarquait bien évidemment le Snapdragon 8 Gen 2. Son successeur, qui serait potentiellement le Sony Xperia 1 VI, embarquerait le successeur de la puce de Qualcomm.

De quoi venir améliorer les performances en photo, avec de nouvelles fonctionnalités. Tout d’abord, le HDR de Dolby, pour avoir des clichés plus éclairés. On pense également au « Zoom anyplace », permettant de proposer du tracking en vidéo lorsqu’on zoome dans l’image, à partir d’un capteur de 200 Mpx par exemple.

De futurs smartphones Vivo avec la puce de Qualcomm ?

Contrairement à bon nombre de smartphones haut de gamme, Vivo a fait le choix en 2023 d’équiper son Vivo X90 Pro d’un SoC de MediaTek. Or, le constructeur a déjà eu affaire avec Qualcomm à de nombreuses reprises, et ce sera le cas avec le Snadpragon 8 Gen 3.

Vivo X100, X100 Pro ou X100 Pro Plus, les rumeurs ne sont pas toutes d’accord sur l’identité des modèles qui auront droit ou non à cette puce. D’autant plus qu’on ne sait pas lesquels (ou lequel) seront vendus en France. Ne reste plus qu’à attendre encore quelques mois, le temps que cette nouvelle série soit présentée.

Et le Galaxy S24 dans tout ça ?

En 2023, coup de théâtre : les Samsung Galaxy S23 en Europe étaient passés au Snapdragon 8 Gen 2, la version précédente de ce Snapdragon 8 Gen 3. De très bons Galaxy S23 salués pour leur puce, d’autant plus que Qualcomm avait réalisé avec Samsung une version « for Galaxy » censée être plus performante. Si l’on s’attend fortement à l’arrivée des Samsung Galaxy S24, tous les détails sont encore loin d’être connus.

Selon les rumeurs, Samsung voudrait retourner aux puces Exynos pour ses prochains flagships, sauf peut-être pour le Galaxy S24 Ultra. Il se peut que ce dernier goûte au Snapdragon 8 Gen 3 peu importe la région de ventes. Pour l’instant en tout cas, Qualcomm n’a pas annoncé être en partenariat avec le constructeur coréen sur cette puce.