Comment sont notés les produits sur Frandroid ? Découvrez notre nouveau barème plus clair

Frandroid apporte quelques changements importants pour rendre plus claires les notes attribuées aux produits testés. Deux nouveautés sont à retenir : une courte mention accompagne désormais chaque note et les vieux tests sont mieux identifiés.

Le barème des notes sur Frandroid évolue pour vous apporter plus de clarté ! L’expertise de notre site s’est construite au travers des nombreux tests que nous publions régulièrement. Nous avons toujours attribué des notes allant de 0/10 à 10/10. Cela ne changera pas. Toutefois, nous voulions vous présenter deux nouvelles fonctionnalités qui apporteront plus de clarté.

Avant d’aller plus loin dans les explications, voici les deux nouveautés brièvement résumées :

une mention courte accompagne désormais chaque note attribuée à un produit pour mieux faire comprendre à quoi elle correspond ;

à un produit pour mieux faire comprendre à quoi elle correspond ; une phrase s’ajoute automatiquement aux anciens tests pour clairement les identifier et bien faire comprendre qu’un nouveau produit potentiellement meilleur est sans doute sorti entre-temps.

Ces nouveautés surviennent après de nombreux échanges entre les membres de la rédaction de Frandroid. Nous avons remarqué que nos notes n’étaient pas forcément accueillies de la même manière par tout le monde et nous avons donc pensé qu’il fallait les préciser davantage, pour mieux différencier nos 8/10 de nos 9/10 par exemple. In fine, cela nous permettra de mieux vous retranscrire notre avis final sur tel ou tel produit, avec plus de granularité.

Les mentions à côté des notes

À partir de maintenant, chaque note de 0 à 10 est accompagnée d’un commentaire très court d’un ou deux mots. Ainsi, le lecteur ou la lectrice interprétera correctement le sens que l’on souhaite donner à telle ou telle note. Le but est d’éviter les confusions possibles entre un 5 ou un 6, ou entre un 6 et un 7. Cette nomenclature se retrouvera aussi bien sur nos tests que sur nos fiches produit.

Ci-dessous, nous détaillons les mentions par défaut associées à chaque note. Nous nous gardons la possibilité de personnaliser ces commentaires si nous estimons qu’un produit le mérite, mais cela devrait rester très rare.

Rappel important : les notes sur Frandroid sont toujours définies en fonction du prix de l’appareil à sa sortie. Les exigences ne sont évidemment pas les mêmes sur les segment haut de gamme et entrée de gamme.

0/10 : Défaillant

Cela semble particulièrement peu probable, mais si nous sommes un jour amenés à mettre un 0/10 à un produit, cela voudrait dire que ce dernier ne fonctionne tout simplement pas ou qu’il est carrément dangereux au point de devoir être retiré du marché. Par exemple, le Galaxy Note 7 — qui avait une fâcheuse tendance à exploser — pourrait recevoir cette note aujourd’hui.

Un 0/10 sera donc accompagné de la mention « Défaillant ».

1/10 : Pollution inutile

Là encore, il s’agit d’une note très peu probable. Toutefois, il vaut mieux se préparer à tout. Ainsi, un 1/10 signifie que le produit est tellement mauvais qu’on ne lui trouve absolument aucune qualité. Ainsi, il ne représente rien de plus qu’une source de pollution inutile, un gâchis environnemental.

Un 1/10 sera associé à la mention au commentaire « Pollution inutile ».

2/10 : À fuir

En attribuant un 2/10 à un appareil testé, on indiquera qu’il est extrêmement mauvais, voire désagréable à utiliser. Il ne faut surtout pas l’acheter. Là aussi, on espère ne pas avoir à subir cela de sitôt !

Vous verrez ainsi le conseil « À fuir » avec un 2/10.

3/10 : Nul

On peut parfois sentir la volonté de bien faire derrière un produit, remarquer que la marque a fait un effort. Or, malgré tout cela, le produit reste mauvais, car il ne répond pas aux critères d’exigence. Dans ces cas-là, nous mettrons un 3/10.

« Nul ». Simple, efficace, concis. Voici ce que vous pourrez lire à côté d’un 3/10 sur Frandroid.

4/10 : Trop limité

À 4/10, on commence à déceler des promesses intéressantes. Toutefois, les quelques qualités qu’on peut déceler sont bien trop dépassées en nombre par les défauts. C’est médiocre dans l’interprétation stricto sensu du terme. Grosso modo, c’est moyen-mauvais.

Pour bien retranscrire cette idée, nous accompagnerons les 4/10 des mots « Trop limité ».

5/10 : Moyen

Un produit noté 5/10 est tout juste passable. Il a sans doute quelques qualités ou un seul et unique point où il excelle, mais il demande encore beaucoup de compromis à l’utilisateur. Ce n’est pas forcément mauvais, mais ce n’est pas vraiment bon non plus.

En toute logique, la note médiane de 5/10 est associée au terme « Moyen ».

6/10 : Correct, mais…

On commence enfin à s’intéresser aux produits assez bons. La note 6/10 sous-entend que l’appareil a des qualités notables, mais reste perfectible sur plusieurs aspects. Sans vraiment le recommander, on peut l’évoquer dans certains guides d’achat s’il répond aux attentes sur un critère très spécifique.

À 6/10, on est donc sur du « Correct, mais… ». On y tient aux points de suspension.

7/10 : Bon

À 7/10, nous voici sur les terres des bons produits. Un appareil avec cette note est satisfaisant sur l’ensemble (ou presque) des critères, mais ne se démarque pas forcément de la concurrence. Il est bon et peut être recommandé sur certains critères, il n’arrive juste pas tout à fait à sortir du lot (contrairement à la note qui suit).

7/10 correspond donc à la mention « Bon ».

8/10 : Très bon

Voilà qu’on entre dans le club privilégié des produits qui savent nous enthousiasmer. Nous accordons la note de 8/10 lorsqu’on estime pouvoir recommander sans problème le smartphone, le PC, les écouteurs ou autre. Les diverses qualités du produit en font une belle affaire pour la quasi-totalité des profils d’utilisateurs. Certes, il peut rester quelques défauts, mais les atouts sont si nombreux que ces bémols n’ont vraiment rien de rédhibitoire.

À 8/10, le commentaire est « Très bon ».

9/10 : Excellent

Avec un 9/10, nous avons affaire à un produit excellent que nous recommandons très chaudement, les yeux fermés. S’il peut exister des défauts, ces derniers n’affectent absolument pas l’expérience utilisateur globale. L’appareil est très complet au regard de son prix.

Un 9/10 correspond ainsi à « Excellent ».

10/10 : Produit de rêve

Le 10/10 n’a quasi aucune chance d’être attribué, notamment parce que certains membres de la rédaction Frandroid ne croient pas au produit parfait. Toutefois, nous ne fermons foncièrement pas la porte à cette note maximale, mais nous l’avons conditionné avec des critères intransigeants. Il faudrait que nous ayons face à nous un produit de rêve au-dessus des exigences, voire en avance technologiquement sur son temps, au moins pour sa gamme de prix. Un appareil noté 10/10 ne sait être pris en défaut et ne peut être abordé et décrit de bonne foi sans être dithyrambique, panégyrique même, tellement il est incroyable.

Un 10/10 sera sublimé par la mention « Produit de rêve ». Sachez aussi que si une telle note venait à être envisagée, elle ferait l’objet de toutes les discussions nécessaires au sein de la rédaction, car elle engagerait plus que jamais notre expertise.

Identification des vieux tests

L’autre nouveauté concernant nos tests a pour but de bien faire comprendre à notre lectorat qu’une note attribuée en janvier 2021, par exemple, n’a forcément plus la même signification en juin 2022. Cela est particulièrement vrai pour les univers où le marché se renouvelle extrêmement rapidement (smartphones, écouteurs, PC…).

Ainsi, si vous tombez sur un test publié il y a plus d’un an sur Frandroid, vous pourrez lire une phrase ajoutée automatiquement indiquant, dès l’entame de l’article, ce qui suit :

Ce test a été réalisé le jj/mm/aaaa et le marché a peut-être évolué depuis. Consultez notre comparatif pour découvrir des produits plus récents, potentiellement plus pertinents pour vous.

À cela s’ajoute une autre petite phrase intégrée dans le sommaire. Par défaut, ces mentions indiquant l’ancienneté d’un test apparaitront un an après la publication du test, car c’est le rythme moyen de renouvellement des gammes observé dans la plupart des marchés high-tech. Cependant, pour des produits dont la vie commerciale est plus longue, la phrase apparaitra après un délai rallongé :

Nous nous réservons cependant la possibilité de désactiver ou de forcer l’affichage de cette phrase si un produit reste pertinent particulièrement longtemps ou, à l’inverse, devient obsolète plus rapidement que la moyenne.

