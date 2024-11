WhatsApp : cette nouveauté va vous permettre d’y voir plus clair dans vos conversations

L’application de messagerie WhatsApp évolue et va proposer à ses utilisateurs de filtrer leurs conversations grâce à des listes personnalisées

Les listes personnalisées arrivent sur WhatsApp // Source : WhatsApp

Après avoir annoncé un changement majeur dans son application, l’application de messagerie du groupe Meta continue d’évoluer et propose désormais à ses utilisateurs de créer des catégories personnalisables pour filtrer leurs conversations. De quoi s’y retrouver plus facilement.

Qui est-ce ?

Pour le moment, lorsque les utilisateurs se rendent sur l’application WhatsApp, ils n’ont accès qu’à trois types de filtres de discussion : « Tous », « Non lus » et « Groupes ». Avec cette nouvelle mise à jour, Meta se propose d’aller plus loin et va permettre à ses usagers de créer ses propres listes avec des catégories personnalisées.

Pour créer ces fameuses listes, il faut se rendre en haut de l’onglet discussion et appuyer sur le signe + situé à droite de la liste de filtres par défaut. Il suffit alors de donner un nom à cette catégorie et d’y associer les personnes concernées. WhatsApp précise qu’il est possible d’ajouter dans ces catégories des discussions individuelles, mais également des conversations de groupe.

Par défaut, l’application s’ouvre sur la catégorie « Tous » et s’il est possible de faire défiler les catégories en glissant son doigt sur l’écran, il ne semble pas encore possible de réorganiser les catégories par ordre de préférence.

WhatsApp indique sur son blog que cette fonctionnalité commence à être déployée et devrait être disponible pour tout le monde dans les semaines à venir.

Des invités passionnants et des sujets palpitants ! Notre émission UNLOCK est à retrouver un jeudi sur deux en direct, de 17 à 19h sur Twitch. Pensez aussi aux rediffusions sur YouTube !