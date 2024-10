WhatsApp : ces nouveautés majeures vont tout changer à votre liste de contact

Pour la première fois depuis le lancement de l’application, WhatsApp ne se reposera plus sur les numéros de téléphone pour ajouter un contact.

L’application WhatsApp sur smartphone // Source : Meta

C’est un changement majeur qu’a annoncé WhatsApp ce mardi. Alors que l’application de messagerie du groupe Meta reposait jusqu’à présent sur votre carnet d’adresses téléphonique pour trouver vos contacts, il va désormais proposer une alternative.

En effet, dans un billet de blog, Meta a annoncé qu’il serait possible de gérer ses contacts depuis n’importe quel appareil et plus seulement depuis le smartphone de l’utilisateur :

Jusqu’à présent, le seul endroit où il était possible d’ajouter des contacts était votre appareil mobile, soit en saisissant un numéro de téléphone, soit en scannant un code QR. Bientôt, vous pourrez ajouter et gérer des contacts directement depuis votre ordinateur, sur WhatsApp Web et Windows, puis sur d’autres appareils connectés.

Cette possibilité va permettre aux utilisateurs d’ajouter un contact directement via WhatsApp sans avoir à l’ajouter manuellement à leur carnet d’adresses ou à la liste de contacts sur leur smartphone.

Pour ce faire, WhatsApp va alors mettre en place un système de noms d’utilisateurs décorrélé du numéro de téléphone. Il faut dire que cette fonction de noms d’utilisateur avait déjà fait l’objet de quelques fuites en juillet dernier.

Des noms d’utilisateurs sans avoir besoin du numéro de téléphone

Pratiquement, cette modification du système des contacts sur WhatsApp aura deux avantages. Le premier est qu’il sera possible d’ajouter quelqu’un sur le service de messagerie sans avoir à lui donner son numéro de téléphone, et donc de mieux préserver ses informations personnelles. L’autre avantage concerne les personnes utilisant WhatsApp non seulement sur leur smartphone, mais également sur PC ou sur tablette. Ainsi, ils pourront ajouter des contacts directement depuis leur ordinateur, sans avoir à ajouter manuellement un contact sur leur téléphone.

La nouvelle gestion des contacts dans WhatsApp arrivera dans un futur plus ou moins proche, Meta n’ayant pas encore annoncé de date de déploiement.