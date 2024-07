WhatsApp bouleverse ses fondements : les numéros de téléphone cèdent la place aux noms d’utilisateur

Auparavant, il fallait un numéro de téléphone pour créer un compte WhatsApp. Cela pouvait exposer vos informations personnelles et vous rendre vulnérable aux piratages. Désormais, vous pouvez utiliser une adresse e-mail ou d'autres méthodes pour vous inscrire.

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée quasiment incontournable pour communiquer, s’apprête à franchir une nouvelle étape de son évolution. Fini le temps où il fallait obligatoirement partager son numéro de téléphone pour entrer en contact avec quelqu’un. L’introduction des noms d’utilisateur sera un des changements importants de l’histoire de l’application.

Ce changement, annoncé via la dernière mise à jour de WhatsApp Web, soulève de nombreuses questions. Comment fonctionnera ce nouveau système ? Quels en seront les avantages et les inconvénients ? Heureusement, on a déjà quelques réponses.

WhatsApp Télécharger gratuitement

Le fonctionnement des noms d’utilisateur : simplicité et confidentialité

Le principe est simple : chaque utilisateur pourra choisir un nom d’utilisateur unique, à l’instar de ce qui se fait déjà sur des plateformes comme Telegram ou Instagram.

Ce nom d’utilisateur deviendra votre identifiant principal sur l’application, permettant aux autres de vous trouver et de vous contacter sans nécessairement connaître votre numéro de téléphone.

Concrètement, voici comment cela fonctionnera :

Vous choisirez un nom d’utilisateur unique lors de la configuration de votre compte.

Ce nom d’utilisateur sera votre identifiant public sur WhatsApp.

Les autres utilisateurs pourront vous rechercher et vous contacter en utilisant ce nom d’utilisateur.

Votre numéro de téléphone restera associé à votre compte en coulisses, mais ne sera plus visible par défaut.

Cette évolution représente un pas de géant en termes de confidentialité. Fini les situations embarrassantes où vous deviez donner votre numéro personnel à un contact professionnel, ou vice versa. Le nom d’utilisateur agira comme un bouclier, vous permettant de contrôler qui a accès à vos informations personnelles.

Les implications pour la vie privée et la sécurité

L’introduction des noms d’utilisateur sur WhatsApp va bien au-delà d’un simple changement cosmétique. Elle a des implications profondes en termes de vie privée et de sécurité :

Protection contre le harcèlement : en cas de blocage d’un utilisateur indésirable, celui-ci n’aura plus accès à votre numéro de téléphone, limitant ainsi les possibilités de harcèlement en dehors de l’application.

Confidentialité dans les groupes : rejoindre un groupe WhatsApp ne signifiera plus automatiquement partager son numéro de téléphone avec tous les membres. Une avancée significative pour ceux qui utilisent l’application dans un cadre professionnel ou pour des groupes larges.

Contrôle accru sur son identité en ligne : les utilisateurs auront la possibilité de créer une identité WhatsApp distincte de leur numéro de téléphone, offrant ainsi une couche supplémentaire de séparation entre leur vie numérique et leur vie réelle.

Cependant, cette nouvelle fonctionnalité soulève aussi quelques questions. Comment WhatsApp gérera-t-il les tentatives d’usurpation d’identité ? Quelles seront les options pour vérifier l’identité d’un contact sans avoir accès à son numéro de téléphone ? Ces points restent à éclaircir.

Vous voulez votre nom d’utilisateur ? Il va falloir encore patienter. Pour le moment, ce n’est pas encore possible.