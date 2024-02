WhatsApp : cette nouveauté changera radicalement votre utilisation de l’application

WhatsApp prépare une nouvelle manière de se connecter à son compte, sans passer par un numéro de téléphone, mais à l'aide de noms d'utilisateurs uniques.

Depuis près d’un an, plusieurs indices suggèrent que WhatsApp travaillerait à développer une fonctionnalité de taille. Les utilisateurs n’auraient alors plus besoin de se connecter à l’application de messagerie en passant par leur numéro de téléphone, mais pourraient tout simplement se connecter à l’aide d’un nom d’utilisateur.

En mai 2023, le site WABetaInfo révélait pour la première fois l’apparition d’un champ « nom d’utilisateur » au sein de l’application WhatsApp dans une version bêta. Neuf mois plus tard, si la fonctionnalité n’a toujours pas été déployée, elle semble cependant toujours en bonne voie comme l’indique le même site Internet.

Des noms d’utilisateurs uniques

Dans une publication mise en ligne la semaine dernière, WABetaInfo partage en effet le menu devant permettre, lorsque la fonction sera déployée, de configurer son nom d’utilisateur. L’écran affiche notamment le fait que, les symboles sélectionnés ne seront pas complètement libres pour les utilisateurs : « Vous ne pouvez utiliser que a-z et 0-9 ». Ainsi, les caractères spéciaux, hors des chiffres et des lettres, ne seront pas admis pour le pseudonyme de l’utilisateur. Par ailleurs, WhatsApp s’assurera que le pseudonyme soit unique afin qu’il ne soit pas déjà utilisé par un autre utilisateur de l’application.

L’idée derrière l’arrivée du nom d’utilisateur au sein de WhatsApp est de permettre de se connecter sans avoir à rentrer son numéro de téléphone. Cela devrait notamment permettre à l’application de moins se reposer uniquement sur ce numéro pour se connecter. Dès lors, on peut imaginer des connexions simplifiées à d’autres appareils, comme un PC, une tablette ou un second smartphone, sans avoir besoin d’être connecté à partir d’un smartphone principal. Par ailleurs, l’adoption de noms d’utilisateur permettra également d’utiliser des pseudonymes. Dans certains pays, l’utilisation d’un compte WhatsApp relié à un numéro de téléphone peut être particulièrement sensible, notamment pour des militants ou des opposants.

Pour l’heure, on ignore encore quand l’arrivée des noms d’utilisateur est prévue sur WhatsApp. L’application de messagerie du groupe Meta n’a pas encore communiqué officiellement à ce sujet.