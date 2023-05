WhatsApp : vos conversations dépendraient beaucoup moins du numéro de téléphone

Dans la dernière version bêta de WhatsApp sur Android, une fonctionnalité a été ajoutée. Elle instaure les noms d'utilisateur, dont chacun d'entre eux est unique. Si vous voulez du choix, il pourrait falloir vous dépêcher.

Quelques mois après YouTube et quelques semaines après Discord, c’est WhatsApp qui pourrait se mettre aux noms d’utilisateur. C’est en effet ce que révèle WABetaInfo qui a décortiqué la dernière version bêta de l’application de messagerie instantanée de Meta.

C’est dans la version 2.23.11.15 du programme Google Play Beta de l’application que l’on trouve une nouvelle fonctionnalité en développement qui pourrait être disponible dans une prochaine mise à jour. Elle ajoute les noms d’utilisateur : chacun devra choisir un nom unique pour son compte.

Le média spécialisé WABetaInfo a partagé une image montrant les paramètres de profil. On se rend compte que le nom d’utilisateur est différent du nom affiché. WhatsApp invite tout un chacun à déterminer le sien.

Pour WABetaInfo, cette fonctionnalité devrait permettre de renforcer la confidentialité des comptes. Le nom d’utilisateur signifie a priori la fin de l’obligation de partager son numéro de téléphone. Hypothétiquement, des personnes pourraient alors communiquer sur la plateforme simplement en s’échangeant leurs noms d’utilisateur avec un @.

Cela pourrait notamment servir pour les échanges avec des entreprises et leurs services client. Par ailleurs, le chiffrement de bout en bout des conversations sera toujours de mise. De quoi aussi peut-être faciliter l’utilisation d’un même compte sur plusieurs smartphones, ce qui est possible depuis peu.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.11.15: what's new?

WhatsApp is working on a feature to set up a WhatsApp username, and it will be available in a future update of the app!https://t.co/2yMpvlvkdo pic.twitter.com/s60sQdy9jP

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2023