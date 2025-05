WhatsApp sort enfin sur iPad : fini les bidouilles

C’est fait : WhatsApp a enfin sorti son application pour iPad. Disponible sur l’App Store, elle offre une vraie expérience native sur tablette Apple.

Après des années d’attente, c’est fait : WhatsApp a lancé son application pour iPad. Disponible depuis quelques jours sur l’App Store, cette version native permet enfin d’utiliser la messagerie populaire directement sur la tablette d’Apple, sans passer par des solutions de contournement.

Comme on s’y attendait, l’application tire parti du grand écran de l’iPad avec une présentation en deux colonnes. À gauche, la liste de vos conversations. À droite, l’échange en cours. Simple et efficace, comme on pouvait s’y attendre.

Bien intégré sur iPadOS

Mais WhatsApp va plus loin dans l’intégration. L’application fonctionne parfaitement avec les outils multitâches d’iPadOS : Split View pour partager l’écran avec une autre app, Slide Over pour garder WhatsApp en petite fenêtre flottante, ou encore Picture in Picture pour les appels vidéo.

Concrètement, vous pouvez désormais rédiger un document dans Pages tout en gardant vos conversations WhatsApp visibles sur le côté. Ou regarder une vidéo tout en répondant à vos messages. Des usages qui paraissent évidents mais qui manquaient cruellement jusqu’ici.

