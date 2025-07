Ce casque vélo peut répondre à vos appels et diffuser de la musique

Tenways, jusqu’ici spécialisé dans les vélos électriques, élargit son catalogue avec un premier casque connecté destiné aux cyclistes urbains. Éclairage intégré, clignotants, Bluetooth : le EH20 mise sur la sécurité et la connectivité.

Tenways ajoute un nouveau produit à son catalogue. Connue pour ses vélos électriques au design relativement épuré, la marque d’origine chinoise – dont le siège est installé aux Pays-Bas – se lance cette fois-ci dans les accessoires de sécurité, avec un premier casque connecté baptisé EH20.

Fondée en 2019, Tenways a progressivement étendu sa gamme de VAE, avec des modèles comme le CGO600 Pro, le CGO800S Plus, l’AGO X ou encore le récent Longtail Duo, pour ne citer qu’eux. Elle inaugure désormais une nouvelle catégorie produit avec ce casque intelligent, nous apprend le média néerlandais Bright.

Clignotants et haut-parleur

Le Tenways EH20 intègre une signature lumineuse moderne mais déjà-vu, composée d’une bande blanche à l’avant et d’une bande rouge à l’arrière. Cette dernière comprend des clignotants activables via une télécommande déportée, à fixer sur le guidon du vélo.

Le dispositif permet d’indiquer un changement de direction sans lâcher les poignées, ce qui est pratique pour les personnes pas très à l’aise à l’idée de conduire à une main.

Le casque est également équipé de deux haut-parleurs situés au-dessus des oreilles et d’un microphone antibruit placé au centre. Il est ainsi possible de répondre ou de rejeter un appel grâce à un bouton sur la télécommande.

En connectant son téléphone via du Bluetooth 5.1, l’utilisateur peut également écouter de la musique depuis le casque. Ce sont en quelque sorte les deux fonctions qui le démarquent des autres modèles du marché, bien que nous émettions une réserve sur l’une d’entre elle.

Certes, l’utilisateur est en mesure d’entendre l’environnement urbain qu’il l’entoure, mais il n’empêche, un appel téléphonique est susceptible de la déconcentrer face aux aléas de la circulation. Le casque fait preuve d’une certaine praticité, mais il ne doit pas pourtant dégrader la sécurité du pilote.

Prix et disponibilité

Pensé pour un usage urbain, le EH20 dispose d’une molette de réglage arrière – un classique de chez classique en 2025 – et s’adapte aux tours de tête allant de 57 à 61 centimètres. Il pèse 420 grammes – ce qui n’est pas rien comparativement à la moyenne -, embarque une batterie de 950 mAh et se recharge via un port USB-C.

Le casque connecté Tenways EH20 est proposé au prix de 159 euros. Il est disponible dès maintenant à la vente sur le site officiel de la marque.