On a testé le Tenways Longtail Duo, un vélo électrique banal au rapport qualité-prix imbattable

D’origine chinoise, l’entreprise Tenways est, depuis 2021, basée aux Pays-Bas, à Amsterdam. Ses vélos électriques sont assemblés dans l’est de l’Europe avec des pièces, pour la majeure partie, d’origine chinoise. Tenways dispose d’un avantage concurrentiel majeur : son rapport qualité-prix quasiment imbattable sur le marché des vélos électriques. Son nouveau modèle, le Longtail Duo, un vélo électrique cargo, a pour objectif, à l’instar des autres modèles de la marque, de concurrencer les modèles haut de gamme du marché. Un pari réussi ?

Fiche technique

Modèle Tenways Longtail Duo Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 3 Autonomie annoncée 100 km Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Inconnu Écran Oui Poids 32 kg Couleur Gris Poids maximal supporté 220 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Un design (trop) standard

Ce Tenways Longtail Duo est un vélo électrique on ne peut plus banal. Le design de ce modèle est très commun et ne fait clairement pas dans l’originalité. Son cadre est très classique en aluminium de qualité standard. Heureusement d’ailleurs que l’inscription Tenways est visible sur le cadre pour rappeler qu’il s’agit d’un vélo de la marque. Si vous cherchiez un vélo avec une identité forte, ce n’est clairement pas ce modèle qui détournera les regards.

Ce serait néanmoins dommage de juger ce vélo uniquement sur son aspect extérieur. Sous cette apparente banalité se cache l’un des meilleurs rapport qualité-prix du marché.

Ce Tenways Longtail Duo mise clairement sur le confort avec des pneus larges de 24 pouces et une fourche suspendue. Il n’est pas question ici de souffrir lors du passage sur des pavés ou toute autre aspérité à laquelle vous serez confronté lors de vos déplacements.

Néanmoins, pour arriver à un prix aussi compétitif, Tenways a du faire quelques sacrifices. A commencer par les pneus qui sont des pneus conçus spécialement pour Tenways par la marque CST, d’origine chinoise. Difficile de se faire un avis sur dix jours de test mais la plupart des vélos cargos haut de gamme sont équipés de pneus Schwalbe Pick-Up dont la qualité n’est plus à démontrer.

Il faudra donc espérer que ces pneus tiennent sur la durée. La fourche, elle, semble être fabriquée directement par Tenways puisqu’il n’y a aucune inscription dessus. Je n’ai pas d’informations plus précise à ce sujet.

Le cadre est bas, donc facile à enjamber et la surprise vient de l’assise qui profite d’une tige de selle télescopique. C’est un équipement qui s’est avéré très pratique pour ajuster rapidement la selle lors d’un arrêt ou si une autre personne souhaite utiliser le vélo. Et la marque n’a pas lésiné sur le confort de l’assise avec une selle Royale particulièrement confortable.

Concernant les dimensions de ce Longtail Duo, elles sont plutôt imposantes sans être démesurées. Au niveau de la longueur, c’est ni trop long, ni trop court avec près de 2m10, soit presque l’équivalent d’un modèle de chez Douze Cycles. Le poids, quant à lui, est de 32 kg sans accessoires (mais avec batterie). Et ce sera 41 kg avec tous les accessoires installés de série.

Un équipement de série très complet

Le porte-bagage arrière est certifié MIK HD, à l’instar des vélos cargos haut de gamme. Il peut donc accueillir des sièges ou coussins qui sont compatibles avec cette technologie. Néanmoins, il ne faudra pas le charger outre mesure car ce porte-bagage supporte un poids maximum de 50 kg. Clairement, c’est peu comparé à des marques comme Tern ou Moustache dont le porte-bagage arrière peut accueillir jusqu’à 80 voire 100 kg. En guise de consolation, les coussins, les pare-jupes et l’arceau de protection sont inclus de série. Un vrai bon point qui limitera fortement les dépenses en accessoires lors de l’achat de ce modèle.

Et ce n’est pas fini. Les repose-pieds sont aussi inclus dans le prix de ce vélo. Ils sont rétractables, ce qui est très pratique lorsqu’il n’y a personne à l’arrière. Même si c’est offert, on regrettera la qualité qui est très en dessous de celle que j’ai pu constater sur longtail de la marque Le Petit Porteur par exemple.

L’anti-vol de cadre, installé à l’arrière du vélo, est également de série et s’avèrera bien pratique pour les arrêts minute : pour déposer ses enfants à la crèche ou acheter une baguette de pain.

Le guidon est ajustable en hauteur et en inclinaison grâce à sa potence réglable. Là encore, c’est un très bon point. Grâce à cet équipement, j’ai été en mesure de personnaliser ma position de conduite pour un confort maximal.

Le clou du spectacle se situe au milieu du cadre, juste au dessus du carter qui protège la courroie. A cet endroit, Tenways a eu l’idée géniale d’y installer une pochette de transport. Non seulement elle est parfaitement intégrée au vélo mais elle est spacieuse et s’est avérée particulièrement commode pour transporter par exemple l’antivol ou encore le chargeur de la batterie.

C’est un équipement que j’ai déjà testé sur le R&M Multitinker et que j’avais trouvé déjà très pratique à l’époque. La pochette est offerte lors de l’achat du vélo, ce qui est aussi très appréciable.

La béquille double, quant à elle, équipée également de série sur ce vélo, n’est pas à la hauteur. On sent que Tenways devait faire des économies et c’est dommage d’avoir sacrifié un équipement aussi important. Sur notre modèle, elle était en plus mal réglée et donc ne maintenait pas le vélo à l’équilibre. Défectueuse ou pas, c’est un modèle basique, qui n’est pas particulièrement solide et pratique à utiliser. On est loin de la béquille du Petit Porteur bien plus stable et robuste.

Sur ce Tenways Longtail Duo, la transmission se fait par courroie. Malgré tout, un carter est placé devant cette dernière pour la protéger et protéger le cycliste d’éventuelles tâches sur le pantalon.

Les feux avant et arrière sont de qualité et se contrôlent directement depuis les commandes au niveau du guidon. Le feu avant bénéficie d’une bonne luminosité de 100 lux sans pour autant atteindre le niveau du feu de la marque Supernova que j’avais eu l’occasion de tester sur le VELLO SUBB.

Le panier est aussi fourni de série. Il n’est pas très grand et conviendra donc plutôt pour le transport de sacs de taille moyenne. Sur notre modèle, le phare se situait à l’avant du panier, ce qui est moins pratique lors des tournants (le phare restant immobile). Il est possible d’installer ce phare au niveau du guidon directement, plus en hauteur.

Côté garde-boues, ce n’est pas du haut de gamme là encore mais ils sont recouvrants et vous protégeront des projections d’eau et c’est finalement le plus important.

Dernier point, la gestion des câbles est maîtrisée. C’est un petit peu fouillis devant le guidon mais plutôt propre sur le reste du vélo.

Technologies embarquées : du lourd pour le prix !

La première chose que l’on remarque sur ce vélo, c’est son écran. Il est grand et permet d’afficher toutes les informations de manière très lisible et claire. Ma seule critique concerne le design de l’interface qui manque de modernité et d’optimisation. La taille de l’écran n’est pas exploitée comme il se doit.

Grâce à la commande sur le guidon, il est possible de changer le niveau d’assistance, d’accéder au menu, d’allumer les feux et d’afficher l’ensemble des informations nécessaires au cycliste comme la vitesse, l’autonomie restante, le niveau d’assistance, le nombre de kilomètres parcourus au total, le nombre de kilomètres parcourus sur le trajet, la puissance en cours, etc. Cette commande est bien plus confortable que des touches sur l’écran directement.

Mais ce n’est pas tout. Ce Tenways Longtail Duo est un vélo connecté. Un petit module, le smart connect, est présent au niveau du cadre juste à l’arrière de la tige de selle.

Grâce à ce module, il est possible de bénéficier d’un suivi GPS, d’un détecteur de mouvement ou encore du déverrouillage sans contact. Il est également possible de déverrouiller le vélo directement depuis l’écran en saisissant un code à 4 chiffres.

Comme tout bon vélo connecté, ce Longtail Duo offre une application très proche de celles que l’on retrouve sur d’autres vélos connectés.

Seule ombre au tableau concernant la connectivité : le vélo est très sensible au mouvement et ne dispose pas d’une alarme. Lorsqu’un mouvement est détecté, seule une notification préviendra l’utilisateur. Il est également possible de définir une zone de sécurité. Si le vélo est déplacé au delà de cette zone, une notification prévient immédiatement l’utilisateur.

Ces fonctionnalités connectées sont offertes pendant 1 an. Il faudra ensuite débourser 99 euros par an pour continuer à en bénéficier, ce qui est très cher comparé aux autres acteurs du marché.

L’abonnement Flow+ chez Bosch est offert pendant 1 an et revient ensuite à 39,99 euros par an, soit 60 % moins cher que celui de Tenways. Et chez Gaya, c’est 60 euros par an, soit 40 % moins cher. Ce Tenways revient moins cher à l’achat qu’un concurrent mais il faudra débourser plus pour bénéficier de la connectivité offerte par la marque.

Conduite : un léger manque de dynamisme

Ne vous attendez pas à avoir des frissons en conduisant ce Tenways Longtail Duo. Le vélo avec les accessoires est lourd : son poids dépasse les 40 kg et je l’ai senti pendant mon test. L’autre point qui explique le manque de dynamisme de ce modèle, c’est son assistance. Il est équipé d’un moteur Bafang M410 avec 80 Nm de couple qui est clairement sous-dimensionné pour ce vélo.

Le M620, par exemple, avec 160 Nm de couple aurait été bien plus adapté pour ce Longtail Duo. Le M410 manque de réactivité au démarrage et l’assistance de manière générale ne brille pas par son dynamisme. On est très loin des sensations procurées par le moteur Bosch Cargo Line en Smart System et ses 85 Nm de couple dont les modes d’assistance sont bien plus dynamiques.

Couplé à ce moteur, Tenways a opté pour une transmission haut de gamme avec une courroie en carbone Gates CDX et des vitesses à variation continue dans le moyeu de la marque Enviolo. A 3499 euros, c’est un vrai tour de force de la part de Tenways qui concurrence des vélos dont les prix dépassent allègrement les 5000 euros.

Le système Enviolo ressemble à un Nexus mais les vitesses sont continues, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de cran. En théorie du moins. Dans la pratique, il n’est pas possible, à l’arrêt, de tourner complètement la poignée pour revenir à la plus petite vitesse. Il faudra donc anticiper un peu plus ses arrêts. Juste à côté de la poignée, un afficheur avec le dessin d’un vélo sur une côte permet de connaître le niveau de résistance en cours. Plus la côte est plate et plus la résistance est grande. Logique !

Malheureusement, je n’ai pas pu tester comme il se doit ce système que je connais parfaitement étant donné que c’est celui qui équipe mon vélo personnel. Le modèle que nous a prêté la marque présentait un défaut avec son système Enviolo. La poignée était particulièrement difficile à tourner. Fort heureusement, ce problème ne sera pas présent sur le modèle commercial. C’est malgré tout dommageable et la marque aurait du nous fournir un vélo en meilleur état. Entre ce problème et la béquille mal installée, ça commence à faire beaucoup.

Un confort appréciable

Le point fort de ce Tenways Longtail Duo, c’est son confort. Avec des pneus larges et une fourche avant suspendue, j’ai apprécié rouler partout dans Paris sans subir les chocs liés à l’état de la route et aux pavés. L’ajustement de la selle à la volée est aussi un très bon point pour sécuriser les arrêts.

Un simple appui sur le levier qui se trouve sur la gauche du guidon et le tour est joué. Les pneus de 24 pouces augmentent également le confort de conduite en offrant une position de conduite plus haute que sur un Tern GSD par exemple, qui dispose de pneus de 20 pouces seulement.

Un freinage puissant

Compte tenu du prix du vélo, j’ai été surpris par la qualité des freins. Ce sont des freins de la marque Tektro à disque hydrauliques à 4 pistons. Il s’agit, plus précisément du modèle Agura+. Rien à dire sur le freinage, c’est puissant et progressif. Et les 4 pistons sont bienvenus compte tenu du poids du vélo.

Autonomie : une batterie impressionnante

A 3500 euros, Tenways offre sur son modèle une batterie disposant d’une capacité impressionnante de 720 Wh. Sur des vélos Tern ou encore Moustache, dans leur version de base, la capacité de la batterie se situe plutôt autour des 500 Wh.

Grâce à cette imposante batterie, j’ai pu rouler plus de 60 km et il me restait encore une barre sur 5 de batterie, soit moins de 20 %. J’ai utilisé principalement les niveaux d’assistance 2 et 3 sur les 5 niveaux d’assistance proposés. C’est une autonomie très confortable pour un usage urbain et péri-urbain.

Le retrait de la batterie s’effectue par le bas, ce qui est moins pratique que sur d’autres modèles comme le Tern Quick Haul Long par exemple ou le Vello SUB. Pour éviter que la batterie ne chute, elle dispose d’un cran de sécurité.

Pour retirer la batterie, il faut donc tourner la clé puis appuyer sur le bouton en accompagnant la batterie hors de son emplacement. Je n’ai pas l’information du poids exact de la batterie mais il doit dépasser les 4kg car je l’ai trouvée particulièrement lourde à porter d’autant qu’il n’y a pas de poignée pour faciliter son transport.

Pour charger la batterie, deux solutions sont offertes par la marque : soit en connectant le chargeur sur la batterie ou sur le vélo directement grâce au port de charge présent sur le cadre. La charge est longue : plus de 6 heures pour une charge complète.

Prix et disponibilité

Le prix a déjà été évoqué plusieurs fois dans ce test car c’est le gros point fort de ce modèle et des vélos de la marque Tenways de manière générale. 3499 euros pour un vélo équipé d’une transmission avec courroie, d’un système Enviolo, d’un moteur au pédalier et qui ne demande pas d’acheter d’accessoires supplémentaires pour transporter ses enfants, c’est tout simplement exceptionnel ! Il n’existe aucune marque concurrente capable de proposer un modèle à peu près équivalent à ce prix.

En contrepartie, la qualité de certains composants n’est pas au niveau de modèles dont les prix dépassent les 5000 euros comme le Tern GSD par exemple et la marque étant jeune, il est encore difficile de connaître la longévité de ses vélos.

Le Longtail Duo est disponible directement depuis le site internet de la marque. A l’heure où nous écrivons cet article (juin 2025), il est expédié en 2 jours seulement depuis les Pays-Bas. Il est garantie 2 ans.