On a testé le Tern Quick Haul Long, ou comment s’offrir un vélo électrique haut de gamme sans (trop) se ruiner

La marque Taïwanaise Tern n'est plus à présenter. Elle est aujourd'hui une marque forte sur le marché des vélos cargos et plus précisément des longtails grâce à son modèle GSD. Le problème du GSD, c'est son prix. Tern vient donc étoffer sa gamme avec un modèle plus abordable, le Quick Haul Long. Est-ce que le pari est tenu ? La réponse dans ce test complet.

Créée en 2011 à Taïwan, Tern est aujourd’hui une marque forte sur le marché du vélo électrique. Connue d’abord pour ses vélos pliants urbains, Tern est devenue, par la suite, une référence dans le domaine du vélo cargo.

Le modèle phare de la marque, c’est le GSD, un vélo cargo haut de gamme compact très populaire et qui a contribué à l’essor des vélos longtails. C’est d’ailleurs aujourd’hui le segment le plus prisé sur le marché des vélos cargos électriques.

Le principal inconvénient du Tern GSD, c’est son prix. Et Tern a justement une solution pour pallier à ce problème : le Tern Quick Haul Long. Est-ce que ce Tern Quick Haul long vaut vraiment le détour face à la concurrence ? Notre réponse dans ce test complet.

Fiche technique

Modèle Tern Quick Haul Long Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 4 Autonomie annoncée 85 km Batterie amovible Oui Bluetooth Oui GPS Oui Écran Non Poids 29,3 kg Couleur Noir, Rouge, Gris Poids maximal supporté 190 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque et Cyclable Paris 10.

Un design premium mais avec quelques concessions

Le Tern Quick Haul Long partage de nombreuse similitudes avec le Tern GSD d’un point de vue design. Le format compact est toujours de la partie avec des roues de 20 pouces et des pneus Schwalbe Pick Up à la fois larges pour une meilleure absorption des chocs et solides pour une résistance accrue à la crevaison.

Heureusement que les pneus absorbent une partie des chocs puisque ce Quick Haul Long ne dispose pas d’une fourche suspendue contrairement au GSD. Ce modèle sera donc moins confortable que son grand frère.

Le Tern Quick Haul Long est pourvu, comme le GSD, d’un cadre bas qui facilite l’enjambement du vélo.

On notera toutefois une légère différence au niveau de l’alignement des barres. La barre supérieur du Quick Long Haul est un peu plus haute que celle du GSD. L’espace est donc plus important entre les deux barres, ce qui laisse la possibilité d’installer la Tern Glovebox, une mallette de transport vendue à 65 euros, pratique pour y ranger un portefeuille, une chaîne ou un cadenas par exemple.

Là où Tern a réellement du faire des concessions pour rendre ce Quick Haul Long plus abordable, c’est au niveau de la conception du cadre. Sur le GSD, la structure est façonnée en un seul bloc. Ce choix explique l’incroyable capacité de charge du modèle GSD : 200 kg au total avec un porte bagage qui peut être chargé jusqu’à 100 kg.

Le Quick Haul Long est constitué de deux blocs. Moins solide, sa capacité de charge maximum s’élève tout de même à 190 kg au total avec une charge de 90 kg sur le porte-bagage arrière. Le Quick Haul Long reste donc un champion du chargement. Et l’avantage, c’est que ce Quick Haul Long est plus léger que le GSD avec 29,3 kg contre 33,58 kg, soit 4 kg de moins.

Dernier point que l’on remarque tout de suite, la béquille. Sur ce Quick Haul Long, Tern a opté pour une béquille Atlas qui n’intègre pas le système de verrouillage. Elle n’est pas aussi solide et stable que la béquille du vélo SUB par exemple que nous avons testé sur Frandroid. Et bien sûr, elle n’arrive pas à la cheville de la béquille Atlas du GSD qui elle bénéficie d’un système de verrouillage pour un maximum de sécurité. Là encore, Tern a du faire des choix pour réduire le prix de vente de ce Quick Haul Long.

Pas de concessions sur l’équipement de série

Tern nous a toujours habitué à un équipement de série plus qu’honnête. Ce Quick Haul Long ne déroge pas à la règle. Les garde-boues sont de série et recouvrants.

Pour éviter tout contact entre le pantalon et la chaîne, un carter de chaîne est même présent sur ce modèle.

Le Quick Haul Long dispose également d’un anti-vol de roue à l’avant parfaitement intégré au vélo. C’est un équipement bienvenue particulièrement efficace pour des arrêts rapides comme le dépôt d’un enfant à la crèche par exemple.

Le même écran que celui du GSD est installé sur ce Quick Haul Long. Nous y reviendrons plus en détail dans la partie technologies embarquées.

Et bien sûr, ce Quick Haul Long est équipé de feux avant et arrière connectés à la batterie. Les feux s’allument et s’éteignent depuis l’écran directement. Ils sont suffisamment puissants pour un usage urbain mais là encore, Tern a du faire quelques concessions. Ils sont donc moins puissants que ceux qui équipent le modèle GSD.

Dernier point, ce Quick Haul long est moins bien fini. Les finitions sont plus grossières et la câblerie plus visible. C’est un point de détail compte tenu de la différence de prix entre les deux modèles : 1600 euros.

Une partie cargo un poil étroite

Comme évoqué plus haut, ce Quick Haul Long peut supporter 190 kg en tout dont 90 kg sur le porte bagage arrière. C’est amplement suffisant pour transporter deux enfants ou un adulte. Pas de systèmes MIK HD sur ce modèle, donc il faudra opter pour des modèles de sièges avec fixation standard.

J’ai pu tester ce modèle avec mes deux enfants en bas âge. Le plus grand a quatre ans et le second deux ans. La marque a donc installé deux sièges enfant sur le porte bagage arrière de notre modèle. De base, aucun siège n’est installé sur ce Quick Haul Long.

L’espace entre les deux sièges était particulièrement étroit, ce qui rendait l’installation des deux enfants plus compliquée que sur d’autres modèles. Heureusement, en installant des sièges moins larges comme ceux de la marque Urban Iki, vous ne devriez pas avoir ce problème. Attention donc à bien choisir vos sièges enfant lors de l’achat.

L’autre problème de sièges trop grands avec ce Quick Haul Long, c’est l’accès à la serrure qui permet de verrouiller la batterie. C’était très compliqué d »insérer la clé dans la serrure à cause du positionnement du siège enfant avant. Heureusement, ce n’est pas le cas avec d’autres sièges moins encombrants.

Au niveau des accessoires qu’il est possible d’installer pour améliorer le confort et la sécurité des enfants, des barres latérales sont proposées par la marque autour de 250 euros ou encore des repose-pieds vendus autour de 140 euros. Des options onéreuses mais indispensables pour transporter ses enfants en toute sécurité et de manière confortable. Les repose-pieds sont rétractables ce qui est très pratique pour réduire la largeur du vélo lorsque les enfants ne sont pas là.

Technologies embarquées : on oublie la connectivité

C’est en 2022 que Bosch a poussé encore plus loin le curseur la connectivité sur ses moteurs avec le Smart System. Les modèles récents en sont aujourd’hui la plupart équipés mais pas ce Quick Haul Long. Le moteur Bosch Cargo Line de notre modèle est dépourvu de toutes les fonctionnalités offertes par le Smart System de Bosch.

Donc pas de connectivité avec l’application pour verrouiller et déverrouiller son vélo, pas de possibilité d’installer un Connect Module pour bénéficier du tracking GPS et de l’alarme et surtout, vous ne pourrez pas profiter du nouveau mode d’assistance Auto que je trouve à titre personnel excellent et qui est celui que j’utilise principalement sur mon propre vélo cargo.

Il faudra se contenter ici d’un écran Purion en noir et blanc affichant les informations essentielles au cycliste : la vitesse, le mode d’assistance, l’autonomie restante, l’éclairage, ou encore le nombre de kilomètres parcourus. C’est un peu dommage et léger.

Son utilisation reste plutôt simple : il suffit d’appuyer sur le bouton power au dessus de l’écran pour l’allumer et d’utiliser les boutons « + » et « – » pour changer de niveau d’assistance.

Conduite

On retrouve, avec ce Quick Haul Long, les sensations de conduite d’un Tern GSD. Déjà, niveau moteur, le Cargo Line délivre un couple de 85 Nm. Compte tenu de son poids inférieur à 30 kg, il se paye même le luxe d’être un poil plus dynamique que le GSD.

Il faudra se contenter ici des modes standards de Bosch : Eco, Tour, Sport, Turbo. Exit donc le mode Auto pourtant très pratique.

Le VELLO SUB que nous avions testé, équipé d’un moteur Bosch Cargo Line Smart System, offre des modes bien plus intéressants que ceux de ce Quick Haul Long. Notamment le mode Auto, qui est particulièrement efficace et s’adapte parfaitement à toutes les situations. Le mode Cargo est aussi excellent pour monter une côte en étant chargé.

C’est dommage de ne pas en bénéficier sur ce Quick Haul Long mais c’est compréhensible compte tenu du positionnement tarifaire de ce vélo. D’autant que le GSD, plus onéreux, n’embarque pas non plus les nouveaux moteurs Bosch Smart System.

Au niveau du confort, la potence est ajustable en hauteur pour une position de conduite optimale. La selle est confortable et s’adapte à tout cycliste dont la taille est comprise entre 1m55 et 1m85. Attention donc à ne pas être trop grand.

Les pneus Schwalbe Pick Up compensent très légèrement l’absence de la fourche suspendue et sont rassurants pour le franchissement d’un trottoir par exemple ou des rails du tramway.

La transmission est assurée par un dérailleur externe de la marque Tektro offrant 9 vitesses. Ce modèle est fiable et efficace mais le changement de vitesses s’est avéré un peu abrupte. Ce n’est pas au niveau du Shimano Deore qui équipe le Tern GSD mais Tern a du réduire les coûts en offrant une transmission plutôt milieu de gamme.

Dernier point sur lequel Tern a du faire des économies, ce sont les freins. Exit les quatre pistons, place à un modèle à deux pistons de chez Tektro. Ce modèle est toujours à disques hydrauliques pour un freinage efficace et progressif. En passant de quatre à deux pistons, le freinage est moins puissant que mais reste suffisant pour garantir la sécurité du cycliste et de ses passagers.

Une autonomie correcte

Le Tern Quick Haul Long est équipé d’une batterie de 400 Wh. C’est une capacité suffisante pour un usage urbain. C’est un peu juste pour un usage péri-urbain avec de plus longues distances. Aucune version avec une capacité de batterie plus importante n’est proposée sur les sites de vente en ligne. Et contrairement au modèle GSD, il n’est pas possible d’installer deux batteries. Là encore, Tern a du faire des choix pour rendre ce vélo plus abordable.

Nous n’avons pas pu tester pleinement l’autonomie car les pneus de notre vélo de test étaient sous-gonflés. À tel point que l’autonomie peinait à dépasser les 35 km. Une fois les pneus gonflés, nous avons pu faire 32 km en utilisant les modes Sport et Turbo exclusivement et il restait encore deux indicateurs de batterie sur cinq au total. L’autonomie se situe donc autour de 40-45 km et dépendra bien évidemment du poids du conducteur et du mode d’assistance sélectionné.

La batterie est amovible et sécurisée par une clé fournie avec le vélo.

Prix et disponibilité

L’avantage de prendre un vélo Tern, c’est sa disponibilité. C’est une marque qui aujourd’hui est présente dans la plupart des magasins de cycles : Cyclable, Ecox, Holland Bikes, etc. Le modèle qui nous a été prêté pour ce test provient de chez Cyclable Paris 10.

Le prix est le gros point fort de ce modèle : 3999 euros. C’est bien inférieur à tous ses concurrents de marque sur la marché des vélos cargos.

Le Moustache Lundi 20 Cargo 3, hors promotion, est vendu à 4799 euros, soit 800 euros de plus que ce Quick Haul Long. Alors oui, le Moustache embarque des équipements plus premium comme une transmission Shimano Deore ou encore des freins à disque hydrauliques à 4 pistons mais il est équipé du même moteur. Tern frappe donc un grand coup d’un point de vue tarification.

Et c’est encore plus flagrant lorsque ce modèle est comparé au GSD S10 LR, son grand frère, qui coûte 5599 euros, soit 1600 euros de plus que ce Quick Haul Long. Le VELLO SUB coûte 5698 euros mais sera plus difficilement comparable à ce Quick Haul Long car il est équipé d’une courroie en carbone, d’une transmission Enviolo et d’un moteur Bosch Smart System dernière génération.

Pour des solutions plus abordables – autour de 3000 euros -, vous pouvez toujours vous tourner vers les modèles de Decathlon et Intersport.