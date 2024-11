On a testé le vélo électrique Decathlon qui se déplie en 1 seconde : mission (presque) réussie

Nouveau VAE pliant plus haut de gamme et plus rapide à déplier, le Decathlon Btwin E Fold 900 s’attaque aux spécialistes du segment, toujours avec un rapport prix-prestations agressif. Et sur la route, ça donne quoi ? Voici notre test complet.

Le vélo pratique et accessible, c’est dans les gènes de Btwin depuis très longtemps. Très tôt, la marque de Decathlon a conçu des vélos pliants : B’Fold, Hoptown, Tilt avant de revenir sous la bannière Fold (pliant en anglais). Assez vite, des modèles 20 pouces sont nés, suivis d’un 16 pouces équipé d’un système de pliage innovant « 1 second », ainsi que des versions en électrique.

Dernier-né en date, le Btwin E-Fold 900, qui se veut le fruit de l’innovation Decathlon, le meilleur du vélo pliant électrique. Évidemment, la marque française veut conserver sa force, à savoir un bon rapport qualité-prix, et positionne donc ce modèle à seulement 1 699 euros.

Cela engendre-t-il des compromis ? À quel point ce VAE pliant peut-il concurrencer un Eovolt voire un Brompton ? Nous avons roulé, emmené, plié et déplié ce modèle pendant plus d’une semaine ! Voici notre test complet.

Modèle Decathlon Btwin E Fold 900 Dimensions 147 cm x 56 cm x 110 cm Puissance du moteur 250 watts Nombre d’assistances 4 Autonomie annoncée 55 km Batterie amovible Oui Bluetooth Non GPS Non Écran Oui Poids 18 kg Couleur Gris Poids maximal supporté 130 kg Phares Oui Feu arrière Oui Fiche produit

Un (dé)pliage 1 seconde

Une fois n’est pas coutume, démarrons avec le dépliage express. Car c’est la promesse de Decathlon, tout est d’ailleurs dans le nom du modèle : « 1 seconde ». Ce vélo électrique pliant est capable de se déplier en un geste : on soulève la fourche tout en faisant pivoter la roue avant vers l’avant, puis « clac, clac », tout s’enclenche et est prêt à rouler. Il faut moins de temps pour le dire que le faire. La promesse est tenue, personne n’arrive au niveau !

Pour le plier, c’est plus classique (et plus long). Il faut desserrer la manette pour plier le cadre vers la gauche, l’avant du Btwin E Fold 900 tenant grâce à un puissant aimant. Puis on ouvre la seconde manette de potence, que l’on plie vers le bas. Le vélo pliant peut ensuite rouler mais seulement vers l’avant, grâce à la selle-poignée bien pratique au demeurant.

Côté stockage, la selle peut être baissée, de quoi faire tenir le tout dans les dimensions suivantes : 82 x 73 x 56 cm. C’est moins long qu’un Eovolt Afternoon Origins, mais plus haut (85 x 73 x 46 cm) tout de même. Decathlon ne peut arriver au niveau du modèle Pro d’Eovolt, et encore moins du Brompton Electric G Line. Niveau transport, la selle-poignée n’aide pas car le poids est élevé : 19,1 kg selon notre mesure. Plus léger que ses rivaux, ce Btwin reste compliqué à soulever au quotidien ou à porter jusqu’au 6e étage d’un immeuble sans ascenseur.

Un équipement mitigé

Le Btwin E Fold 900 comprend les garde-boue, assez longs avec des bavettes pour éviter les éclaboussures. Ils sont en plastique et un peu trop souple à notre avis (ils bougent trop et doivent parfois être réajustés), mais la béquille est efficace et même réglable.

L’éclairage lié à la batterie est un peu léger. Fixé suffisamment haut sur le guidon, le phare avant manque de puissance pour voir certains endroits peu éclairés. La lampe arrière sous la selle est suffisante, même si elle peut être facilement cachée par une veste la nuit ou l’hiver. Dommage pour votre sécurité.

La sacoche avant du vélo est optionnelle. Installée ici pour notre test, est elle amovible, spacieuse (25 l), pratique avec ses nombreuses poches, et ne gêne pas la manœuvrabilité même quand elle est bien chargée. Il est possible également d’y ajouter un porte-bagages arrière, disponible en option.

Un écran simpliste et très lisible, mais à peaufiner

L’écran du Btwin E Fold 900 est minimaliste. L’affichage LCD est blanc sur fond noir, avec des petits caractères. Le tout est bien lisible, peu importe la luminosité, et est même rétroéclairé la nuit. La vitesse pourrait y être plus prédominante au-dessus des infos à faire défiler. On y retrouve : kilométrage, durée, vitesse moyenne, vitesse maximale et autonomie restante (variable selon le mode).

À droite, le chiffre du mode d’assistance domine celui du pourcentage de batterie. Le tout se guide avec un petit bouton sous l’écran, qui n’est pas très pratique surtout avec des gants, mais les deux gros boutons frontaux sont parfaits (modes, éclairage). Un quatrième bouton sert à éteindre et allumer le vélo pliant électrique Decathlon

Signalons que ce vélo électrique pliant ne dispose pas de connectivité à l’application Decathlon. Sa partie connectivité est donc très limitée. Petit bonus pour compenser, une prise USB pour recharger son smartphone.

Un confort et une stabilité sans éclats

Avec ses roues de 20 pouces, le Btwin E Fold 900 se veut plus polyvalent qu’un 16 pouces. En effet, il se comporte de manière plus stable, plus rassurante, et est aidé en grande partie par les pneus Schwalbe de 50 mm de large.

Cela pourrait être certes un peu mieux si le guidon était moins étroit, ce qui aurait aussi permis de rendre la direction plus précise. La position confortable, avec une selle plus basse que le guidon, se conjugue à une selle large, qui pourrait néanmoins être un peu trop bombée pour certains fessiers. On apprécie les trajets de 10 voire 15 km, mais pas au-delà : le vélo pliant électrique n’est pas aussi agréable qu’un VAE classique (26 à 29 pouces).

Cela n’empêche pas le moteur, pourtant de « seulement » 35 Nm de couple maximal, d’être généreux et vif en mode 3 (sur 3). On note toutefois un comportement un poil bizarre concernant son capteur de rotation : au démarrage, il est plutôt réactif, mais reste un peu latent au niveau des reprises. Généralement, un tel capteur est plutôt latent dans toutes les situations.

En mode maximal, le Decathlon Btwin E Fold 900 est pêchu, et permet d’attaquer de belles pentes sans trop d’effort. Le mode intermédiaire – le 2 – est très proche, quand le mode 1 – l’Eco – est trop faible à notre goût.

Vous avez limite l’impression de piloter un vélo musculaire, où l’on peine à dépasser les 20 km/h. Selon la marque, il ne fait que compenser le poids du vélo sur le plat. Un mode 2 moins performant serait préférable, voire un mode « 1,5 » plus économe tout en étant utilisable facilement sur plat à 25 km/h.

Dérailleur décevant, freins efficaces

La transmission passe par une chaîne et une transmission dérailleur. Decathlon a ici opté pour un Shimano Tourney 7 vitesses : c’est une petite déception de voir un tel modèle de composant sur ce qui est considéré comme le pliant haut de gamme (un mécanique Fold 560 a le droit au performant Shimano Sora…) de Decathlon.

Et effectivement, les passages de vitesses sont hésitants par moment, surtout la 7e vitesse qui rétrograde rapidement après seulement quelques dizaines de kilomètres (certains clients ont rapporté le même souci). Le développement est toutefois suffisant pour l’usage urbain ou périurbain, assistant le moteur dans son accélération ou en dénivelé.

À l’opposé, on trouve excellent le choix des freins à disques hydrauliques. Les Tektro T275 conviennent à cet E Fold 900 en usage modéré, avec un gros mordant certes peu progressif, mais qui sauve dans les nombreuses situations de danger en ville. Il ne faut donc pas en abuser, notamment sur des surfaces grasses ou mouillées. En effet, la roue arrière se bloque facilement et mène le vélo pliant à la dérive.

Une faible endurance, fidèle à la théorie

La batterie et le tube de selle ne font qu’un. C’est une solution de plus en plus courante chez les vélos électriques pliants. L’avantage ? Le cadre est facilement pliable et aucune batterie ne s’invite à l’avant comme sur Brompton, voire sur le porte-bagages arrière qui peut déséquilibrer le vélo.

L’inconvénient : c’est assez encombrant à transporter. Vu le format du Btwin E Fold 900, on ne retire pas la batterie tous les jours. Mais en cas de besoin, il faut débrancher la prise en bas de cadre – peu accessible – puis porter la batterie qui 80 cm de long. Par contre, elle reste relativement légère (2,96 kg).

Ce poids réduit offre naturellement une capacité assez faible. Les 252 Wh (ou 7 Ah) du pliant Decathlon promettent 55 km maximum sur le papier et 30 km en mode maximal (3 sur 3). Dans les faits, nous avons atteint avec précision les 30 km avec une charge faite avec ce mode. On peut escompter 50 km en jouant avec les modes en fonction de son besoin : beaucoup de 1, le 2 en pente, très rarement du mode 3 pour les côtes raides.

C’est donc fidèle à la théorie, mais attention à ne pas se faire surprendre lorsque l’autonomie est faible. Sous les 20 %, la jauge fond plus rapidement : l’assistance est bridée à 10 % (mode 1 maximal), puis se coupe dès 5 %.

Recharge « rapide »

La recharge est accessible à l’arrière en haut du tube de selle. Cela permet de brancher sur le vélo et en dehors. Brancher le vélo entraîne une coupure de l’écran, il faut ainsi se fier aux voyants près de la prise : ils sont organisés par couleur, et par palier. Il existe « 5 paliers » : quatre de 25 %, le 5e confirmant les 100 % de charge. On peut même consulter ces voyants à tout moment en appuyant sur le bouton via le cache translucide.

Gros point noir, ce cache rentre mal dans le trou qui lui est destiné, et pend donc en permanence lors des trajets. La capacité est faible, mais la charge assez rapide. On dépasse les 50 % après 1h30, tandis qu’une charge complète demande 2h30 via le chargeur 2 ampères.

Une rapport prix-prestation intéressant

Lancé à l’été 2024, le Btwin E Fold 900 représente le haut de gamme des vélos pliants électriques Decathlon. Il limite toutefois son prix à 1 699 euros, soit un tarif assez bas pour la catégorie.

Hélas, il n’existe aucune offre de location à l’image du E-Fold 500 (dès 64,90 €). Il faut aussi y ajouter 35 euros pour un porte-bagages arrière et 90 euros pour la besace avant. La taille est unique, convenant aux personnes de 1,45 à 1,95 m. La couleur est aussi unique : ce gris « ardoise » tirant sur le bleu.

La garantie est à vie pour le cadre (sauf les charnières), la potence et le cintre. Elle est minimale, soit 2 ans, pour la partie électrique et le reste du vélo, hors pièces d’usure (pneus, freins, poignées, etc.). Côté SAV, tout vélociste pourra intervenir sur le Btwin E Fold 900, mais le client se rassurera davantage sur le réseau de plus de 400 magasins et ateliers Decathlon en France. Des assurances casse ou casse + vol sont également en supplément.