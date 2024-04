Le nouveau vélo pliant électrique de Decathlon arrive très bientôt : tout ce qu’on sait à son sujet

Annoncé au Royaume-Uni et désormais en Allemagne, le nouveau vélo pliant électrique Decathlon E Fold 900 devrait débarquer en France dans quelques semaines.

Nous vous parlions début mars de nombreux nouveaux vélos électriques Decathlon dans une feuille de route dévoilée en exclusivité. Parmi eux, le vélo pliant électrique Btwin E Fold 900 montrait ses premières photos et caractéristiques. Il n’apparaissait qu’au Royaume-Uni, sans toutefois être disponible. Désormais, Decathlon Allemagne vient de communiquer sur ce vélo avec davantage d’informations.

Un vélo pliant électrique plus haut de gamme

Le vélo pliant électrique Decathlon adopte des roues 20 pouces, comme les autres modèles. Le Btwin E Fold 900 1 second se distingue par son système de pliage « 1 second » inspiré du modèle mécanique. Plus pratique, ce VAE est aussi mieux équipé que le modèle inférieur E Fold 500. On apprend aussi la présence de freins à disque hydrauliques de 160 mm, des Tektro T275 plus précisément.

Le moteur arrière de 35 Nm reste identique, associé à une transmission entrée de gamme Shimano Tourney à 7 vitesses (contre 6 sur le 500). La batterie conserve une capacité de 252 Wh, toujours solidaire au tube de selle. Bémol, on perd ici le porte-bagages arrière, mais la bonne nouvelle est le poids de 19 kg (vs 21,4 kg). Enfin, comme les autres modèles de la gamme de vélos pliants, l’E Fold 900 est compatible avec le panier avant « besace » de 25 litres.

Le futur pliant Decathlon sous 2 000 euros ?

Decathlon Allemagne ajoute que le Btwin Fold E 900 sera disponible mi-mai 2024. On peut ainsi espérer voir ce vélo pliant électrique arriver en France le mois prochain. Quant à son prix, il est encore inconnu outre-Rhin, mais indiqué à 1 499 livres (1 750 euros) de l’autre côté de la Manche. Nos informations sur le document interne estimait un tel modèle à 2 199 euros. Peut-on espérer un juste milieu sous les 2 000 euros ? Réponse dans quelques semaines.