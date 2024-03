Décathlon révolutionne les vélos électriques avec cette technologie « 1 seconde »

Dans le document interne de Décathlon que nous avons pu consulter en exclusivité, on a repéré un vélo électrique pliant. La marque française décline sa technologie "1 second" pour concocter un vélo pliant électrique très compétitif, qui pourrait venir faire de l'ombre au Brompton. Son nom : le 1 second E Fold 900.

L’agenda 2024 sera dense pour Decathlon, comme on a pu le voir avec le calendrier des futures sorties que nous avons pu nous procurer. Parmi les nombreuses nouveautés, un modèle urbain a attiré notre attention, le 1 second E Fold 900 qui rejoindra la gamme des urbains.

Un dépliage éclair “1 seconde”, le Brompton français ?

Le Decathlon Btwin 1 second E Fold 900 est donc un vélo pliant électrique. Si son nom vous dit quelque chose, c’est qu’il dérive du 1 second musculaire lancé fin 2022. Différence toutefois, la taille des roues passe de 16 à 20 pouces, avec des pneus Schwalbe de 2 pouces de large. De quoi prodiguer une conduite plus confortable et stable.

L’esprit du pliage rapide est toujours là, et surtout le dépliage se fait en un geste, en une seconde. Plié, le 1 second électrique mesure 83 x 73 x 56 cm, tenu par un aimant au niveau des moyeux de roue. Pour le transport, la selle garde sa poignée pour pouvoir faire rouler le vélo sans avoir à le soulever.

Une selle-batterie et des freins hydrauliques

Le cadre aluminium doit cependant changer, afin de recevoir un large tube de selle. C’est lui qui héberge la batterie, façon Eovolt. Elle offre sa capacité de 252 Wh au moteur arrière de 35 Nm, capable de proposer une autonomie de 55 kilomètres en mode éco (ou 30 km sur le plus haut des 3 niveaux d’assistance). Le tout combine une transmission basique à dérailleur Shimano Tourney dotée d’une cassette 7 vitesses avec une manette rotative pour le passage des rapports.

Le modeste moteur livre 35 Nm de couple. // Source : Decathlon Le tube de selle intègre la batterie. // Source : Decathlon L’écran pour régler les niveaux et les infos essentielles. // Source : Decathlon Transmission par chaîne et dérailleur Shimano Tourney // Source : Decathlon Des freins hydrauliques. // Source : Decathlon L’éclairage lié à la batterie. // Source : Decathlon

Bonne nouvelle, le poids de ce Btwin 1 second E Fold 900 tient sous les 20 kg (19 exactement). Cela comprend les freins hydrauliques à disques, une bonne surprise sachant que la version mécanique ne disposait que de patins. On trouve aussi un éclairage inédit lié à la batterie. Pour finir, le vélo électrique est connecté, lié à l’application Decathlon Mobility.

Decathlon serre le prix de son vélo pliant électrique

Le Btwin 1 second E Fold 900 affichera un prix de 1 699 euros. Un signe de la montée en gamme de Decathlon, comme la marque l’avait opéré avec son LD 920 E en urbain. C’est aussi la moitié d’un Brompton équivalent, et moins onéreux que d’autres 20 pouces à l’instar d’un Eovolt Afternoon (2 199 euros).

Dans la gamme, il surmontera les deux autres petits frères, l’E Fold 500 (1 099 euros) et l’E Fold 100 à petite batterie (799 euros). Ce vélo pliant électrique semble assez proche du lancement, puisque nous l’avons détecté sur plusieurs sites étrangers de Decathlon. Il devrait ne proposer qu’un coloris unique bleu « abysse », dans une taille unique.