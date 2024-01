Personne n’est épargné par la crise du vélo, pas même ce géant allemand

Le fabricant allemand Schwalbe va stopper la production de pneus dans son usine indonésienne, afin de regrouper l’ensemble de ses activités industrielles sur son site vietnamien, plus récent et plus avancé technologiquement. Des suppressions d’emplois sont malheureusement à prévoir.

La crise du vélo bat actuellement son plein. Outre les multiples faillites et autres difficultés financières recensées depuis l’été 2023 – on ne les compte plus vraiment -, des acteurs importants se restructurent et investissent massivement pour faire face aux multiples dépenses, à l’inflation et à la baisse de la demande.

La maison-mère de Scott Sports a par exemple investi 150 millions de francs suisses dans sa filiale pour assumer les dépenses liées au surstockage et poursuivre ses activités commerciales. Un autre géant du vélo, Schwalbe en l’occurrence, est lui aussi contraint de prendre des décisions fortes pour maintenir le navire à flot.

Réorganisation industrielle

Schwalbe est un équipementier allemand connu et reconnu pour ses pneus, qui équipent des millions de vélos musculaires et vélos électriques. Jusque-là, il disposait de deux usines de production : une en Indonésie, l’autre, plus récente et plus moderne, au Vietnam. Malheureusement, la première va devoir réduire la voilure, peut-on lire dans Bike EU.

Désormais, toute la production de pneus et de chambres à air sera centralisée dans son site industriel vietnamien. Et ce en raison de la conjoncture économique délicate inhérente au marché du vélo. Au passage, la firme d’outre-Rhin va désormais uniquement s’appuyer sur des lignes de productions plus technologiques, ce qui lui offrirait des avantages en termes de volumes et de logistique.

Comme le note Transition Vélo, l’usine indonésienne n’est pas pour autant abandonnée : la gestion administrative, la recherche et le développement ainsi que la conception de moules restent d’actualité. Disons que seule l’activité principale de Schwalbe, à savoir la fabrication de pneus, change de crémerie.

Réduction d’effectifs

Le patron de la marque, Frank Bohle, a de son côté déclaré : « Nous nous positionnons pour l’avenir de la meilleure façon possible, et nous regroupons nos forces au Vietnam. D’énormes investissements y ont été réalisés ces dernières années. Avec de nouveaux bâtiments d’usine et de nouvelles machines, le site offre ce qu’il y a de mieux en matière de production ».

Néanmoins, cette décision « signifie malheureusement aussi que nous allons réduire nos effectifs en Indonésie », poursuit l’intéressé. Leader ou pas, personne ne semble être épargné par les difficultés actuelles du marché.