Comment la crise du vélo oblige cette grande marque à débloquer des fonds massifs

Scott Sports a reçu un investissement massif de 150 millions de francs suisses de sa maison-mère Youngone Corporation, et ce pour s’assurer une stabilité commerciale et financière en pleine conjoncture morose pour le secteur du vélo.

Le secteur du vélo et du vélo électrique va mal. En 2023, la bulle post Covid-19 a touché de plein fouet les petites, moyennes et grandes entreprises du milieu, contraintes pour un certain nombre d’entre elles de mettre la clé sous la porte ou de faire face à de graves difficultés financières menaçant leurs activités.

Ces six derniers mois, on ne compte d’ailleurs plus vraiment le nombre de faillites. Et pour éviter toute déconvenue, certains groupes n’hésitent pas à faire marcher la planche à billets à coups d’investissements massifs. L’idée étant de renflouer les liquidités des marques et mieux encaisser le contrecoup actuel, marqué par une baisse de la demande.

150 millions de francs suisses

Parmi les sociétés qui ont adopté cette stratégie, citons Scott Sports (Avanti, Bach, Bergamont, Bold Cycles, Dolomite, Lizard, Malvern Star, Powderhorn, Scott et Syncros). Ou plutôt sa maison-mère Youngone Corporation, qui possède la marque suisse à hauteur de 50,01 %.

Youngone Corporation a tout bonnement injecté 150 millions de francs suisses (160 millions d’euros) dans sa filiale, sans que l’on sache si les autres actionnaires ont aussi mis la main à la poche, nous apprend Bike Europe. Si Scott Sports est rentable, ses finances n’en ont pas moins pris un coup en raison des capitaux à débloquer pour assumer le phénomène du surstockage, qui a touché un grand nombre de marques.

Ce pactole lui servira principalement à soutenir les opérations commerciales, à payer les salaires des employés et à nommer un contrôleur en charge de superviser tout le processus. Cent millions de francs suisses ont déjà été transférés : les 50 autres millions seront versés dans le courant de l’année 2024.

Bike Europe s’attarde sur un énième facteur qui explique en partie la réaction de Youngone Corporation. Ces derniers mois, s’est progressivement dessinée une crise de la mer Rouge en raison des instabilités géopolitiques de la région. Des attaques de rebelles houthis contre des navires ont poussé certains bateaux à emprunter des routes plus longues pour relier l’Asie, l’Europe et les États-Unis.

Un creux jusqu’au 3e trimestre 2024 ?

Tout ce remue-ménage exerce une pression sur le secteur, et impacte de facto le prix du fret maritime. Les marques de vélo doivent donc débourser plus d’argent que d’habitude.

Youngone Corporation s’attend à ce que cette période creuse s’étale jusqu’à la fin du troisième trimestre 2024. D’ici là, les redressements et liquidations judiciaires pourraient continuer de pleuvoir si la conjoncture reste défavorable. De nouvelles petites marques pourraient être particulièrement touchées.