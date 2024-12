Ce nouveau VTT électrique Scott pousse l’intégration à un niveau rarement vu

La version 2025 du VTT électrique Scott Patron nous montre encore une fois que le niveau d’intégration d’un cycle peut être poussé à un niveau extrême. En voici une présentation complète.

L’intégration est davantage un domaine de développement que l’on observe sur les vélos de route, qui cherchent toujours le gain aérodynamique. On en parle moins sur les VTT, et encore moins sur les électriques. Pourtant, le Scott Patron nous a déjà montré que l’intégration avait un intérêt sur les VTTAE, en améliorant encore ce qu’il était possible de faire.

En effet, la première génération du Scott Patron eRide a dissimulé l’amortisseur arrière dans le cadre. Scott a été le premier constructeur de VTT à le proposer en série.

Un amortisseur totalement intégré

L’ancienne génération du Scott Patron eRide intégrait l’amortisseur arrière dans le tube vertical, mais une partie restait visible. Avec cette version 2025 – via Hibridos y Electricos – l’amortisseur peut être totalement dissimulé. Toutefois, les amortisseurs avec une cartouche déportée ne sont pas encore entièrement camouflés, mais cela viendra. Il s’agit déjà d’une grande avancée.

Amortisseur intégré au cadre du Scott Patron // Source : Scott

Le positionnement du moteur change également. En ayant revu l’agencement dans le cadre, Scott peut installer le nouveau Bosch Performance Line CX dans une position plus horizontale. Le refroidissement du moteur est, par la même occasion, amélioré. Une ouverture est prévue pour la ventilation du moteur, et un couvercle en plastique réduit le bruit tout en absorbant les vibrations grâce à un support en caoutchouc.

Ce moteur offre une puissance de 600 W et un couple de 85 Nm. Nous avons testé ce nouveau moteur Bosch Performance Line CX et c’est tout bonnement convaincant. D’autant plus que la contribution au pédalage peut atteindre 340 % de celle du cycliste. La grande batterie de 800 Wh est installée dans le tube oblique, elle est elle aussi totalement intégrée. Il n’y a que le Range Extender de 250 Wh, en option, qui n’est pas intégré.

Moteur Bosch Performance Line CX 2025 // Source : Scott

Cette intégration est bien belle, mais à quoi sert-elle vraiment ? En réalité, pas à grand-chose si ce n’est embellir le vélo en cachant ce qui peut être « disgracieux ». Les considérations aérodynamiques sur un VTT électrique sont marginales. De toute façon, vu les 24,3 kg du Scott Patron eRide, ce n’est pas la résistance au vent qui va vous freiner au-dessus de 25 km/h.

Carbone ou aluminium, 150 ou 170 mm de débattement ?

Un seul type de cadre est proposé avec le Scott Patron eRide, mais vous pouvez choisir le matériau. Selon la version, vous avez le choix entre de l’aluminium et du carbone. La différence de poids entre un cadre en aluminium et un cadre en carbone n’est pas très importante, il n’y a qu’1,3 kg d’écart entre la version la plus légère et la plus lourde, soit environ 6,5 % de différence. À noter que certaines versions ont un cadre en carbone et un bras oscillant en aluminium.

Scott Patron avec cadre en aluminium // Source : Scott

La géométrie a été un peu modifiée : l’angle de direction est davantage fermé, et le reach (distance entre le boîtier de pédalier et la douille de direction) est réduit d’un centimètre. La version ST garde un angle plus ouvert et un reach plus élevé, promettant une meilleure stabilité en descente.

Scott Patron 900 // Source : Scott

Les suspensions proposent 150 et 170 mm de débattement. Ce dernier permet de passer partout sans se poser de questions. D’autant plus qu’il est monté avec de grandes roues de 29 pouces, ce qui n’est pas l’idéal pour la maniabilité. En revanche, pour le franchissement, vous ne craignez rien, d’autant plus avec la puissance de ce moteur Bosch qui vous épaule.

Toutes les versions bénéficient de la commande Tramaloc offrant trois positions à l’amortisseur arrière : fermée, semi-ouverte (100 mm de débattement, parfaite pour les montées) et ouverte avec le débattement maximal. Toutefois, attention, pour les versions ST, le mode fermé ne bloque pas totalement l’amortisseur, ce qui témoigne du fait que cette version ST est véritablement pensée pour le combat sur les chemins les plus exigeants.

Scott Patron 900 // Source : Scott

Certaines versions haut de gamme bénéficient du système d’ABS Bosch sur le frein avant associé à des freins Magura.

Plusieurs versions plus ou moins abordables

La gamme Scott Patron eRide 2025 ne manque pas de choix, 6 versions sont proposées allant de 5 999 euros à 10 999 euros.

Scott Patron 920

Cadre : aluminium

: aluminium Moteur : Bosch Performance Line CX 2025

: Bosch Performance Line CX 2025 Batterie : PowerTube 800 Wh

: PowerTube 800 Wh Fourche : Rockshox Psylo Silver RC 150 mm

: Rockshox Psylo Silver RC 150 mm Amortisseur : X-Fusion Nude 5 RLX 150 mm

: X-Fusion Nude 5 RLX 150 mm Transmission : Shimano Deore M6100 12 vitesses

: Shimano Deore M6100 12 vitesses Freins : Shimano MT520, quatre pistons, disques 220/203 mm

: Shimano MT520, quatre pistons, disques 220/203 mm Roues : 29″ Syncros MD30

: 29″ Syncros MD30 Pneus : Maxxis Forekaster 3C Maxx Terra 29×2,6″

: Maxxis Forekaster 3C Maxx Terra 29×2,6″ Poids : 25,8 kg

: 25,8 kg Prix : 5999 euros

Scott Patron 920 // Source : Scott

Scott Patron 910

Cadre : carbone, triangle arrière en aluminium

Moteur : Bosch Performance Line CX 2025

Batterie : amovible PowerTube 800 Wh

Fourche : Fox 36 Rythm 150 mm

Amortisseur : Fox Float Evol 150 mm

Transmission : Sram S1000 Eagle AXS 12 vitesses

Freins : Shimano Deore M6120, quatre pistons, disques 220/203 mm

Roues : 29″ Syncros MD30

Pneus : Maxxis Forekaster 3C Maxx Terra 29×2,6″

Poids : 24,3 kg

Prix : 7699 €

Scott Patron 910 // Source : Scott

Scott Patron 900

Cadre : carbone, triangle arrière en aluminium

Moteur : Bosch Performance Line CX 2025

Batterie : amovible PowerTube 800 Wh

Fourche : Fox 36 Performance 150 mm

Amortisseur : Fox Nude 6T Evol 150 mm

Transmission : Sram GX Eagle AXS 12 vitesses

Freins : Magura MT7 ABS Pro, quatre pistons, disques 220/203 mm

Roues : 29″ Syncros MD30

Pneus : Maxxis Forekaster 3C Maxx Terra 29×2,6″

Poids : 24,4 kg

Prix : 7699 €

Scott Patron 900 // Source : Scott

Scott Patron ST 910

Cadre : aluminium

: aluminium Moteur : Bosch Performance Line CX 2025

: Bosch Performance Line CX 2025 Batterie : PowerTube 800 Wh

: PowerTube 800 Wh Fourche : Rockshox Domain R 170 mm

: Rockshox Domain R 170 mm Amortisseur : Rockshox Superdeluxe Piggy Back 150 mm

: Rockshox Superdeluxe Piggy Back 150 mm Transmission : Shimano Deore M6100 12 vitesses

: Shimano Deore M6100 12 vitesses Freins : Shimano Deore M6120, quatre pistons, disques 220/203 mm

: Shimano Deore M6120, quatre pistons, disques 220/203 mm Roues : 29″ Syncros MD30

: 29″ Syncros MD30 Pneus : Schwalbe Magic Mary et Schwalbe Explore 29×2,5″

: Schwalbe Magic Mary et Schwalbe Explore 29×2,5″ Poids : 25,9 kg

: 25,9 kg Prix : 6499 euros

Scott Patron ST 910 // Source : Scott

Scott Patron 900 RC

Cadre : carbone, triangle arrière en carbone

Moteur : Bosch Performance Line CX 2025

Batterie : PowerTube 800 Wh

Fourche : Fox 38 Performance Elite 170 mm

Amortisseur : Fox Float Nude Evol 150 mm

Transmission : Sram GX Eagle AXS 12 vitesses

Freins : Shimano SLX M7120, quatre pistons, disques 220/203 mm

Roues : 29″ Syncros Revelstoke-E 1.5 CL

Pneus : Schwalbe Magic Mary et Schwalbe Explore 29×2,5″

Poids : 24,6 kg

Prix : 9499 euros

Scott Patron 900 RC // Source : Scott

Scott Patron 900 Tuned

Cadre : carbone, triangle arrière en carbone

: carbone, triangle arrière en carbone Moteur : Bosch Performance Line CX 2025

: Bosch Performance Line CX 2025 Batterie : amovible PowerTube 800 Wh

: amovible PowerTube 800 Wh Fourche : Fox 38 Factory GripX2 170 mm

: Fox 38 Factory GripX2 170 mm Amortisseur : Fox Float Nude Factory Evol 150 mm

: Fox Float Nude Factory Evol 150 mm Transmission : Sram GX Eagle AXS 12 vitesses

: Sram GX Eagle AXS 12 vitesses Freins : Magura MT7 ABS Pro, quatre pistons, disques 220/203 mm

: Magura MT7 ABS Pro, quatre pistons, disques 220/203 mm Roues : 29″ Syncros Revelstoke-E 1.5 CL

: 29″ Syncros Revelstoke-E 1.5 CL Pneus : Schwalbe Magic Mary et Schwalbe Explore 29×2,5″

: Schwalbe Magic Mary et Schwalbe Explore 29×2,5″ Poids : 24,6 kg

: 24,6 kg Prix : 10 999 €

Scott Patron ST 900 Tuned // Source : Scott